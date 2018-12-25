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Руководитель Следкома по РТ подал в отставку

14:47, 25.12.2018
Руководитель Следкома по РТ подал в отставку
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил об уходе с поста и.о. главы Следкома по РТ. Как сообщают источники «Реального времени», это произошло на итоговой коллегии ведомства за 2018 год.

В пресс-службе Следкома по РТ пока подтверждают лишь факт подачи рапорта об отставке.

Напомним, еще недавно ходили слухи, что казанец Николаев может возглавить подразделение Следкома по Москве, однако источники «Реального времени» называли это назначение маловероятным. В октябре истек пятилетний срок его полномочий в ранге руководителя Следкома по РТ, однако приказом он был назначен исполняющим обязанности.

ОбществоВласть Татарстан
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