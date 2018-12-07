Дело «наркододжа»: «Мы их знаем пофамильно, какие у них функции, но они пока еще не задержаны»

Управление наркоконтроля о крупнейшем раскрытом наркокартеле в России и «профилактической» проверке клубов

Фото: 16.мвд.рф

Количество крупных задержаний в Татарстане растет, а число жертв потребления наркотиков — снижается. Об этом накануне на брифинге рассказал начальник Управления наркоконтроля МВД по РТ Вадим Костюнин. Остановился он и на истории задержания «наркододжа» в Казани, в котором нашли более 115 кг «дури». По его словам, охота за наркокартелем продолжается — у полиции есть данные по незадержанным участникам организованного преступного сообщества, вплоть до ФИО, рода занятий и роли в ОПС. Подробности — в материале «Реального времени».

Наркорынок под контролем?

— Не скажем, что наркоситуация совсем простая, но в то же время я считаю, что, в принципе, она у нас контролируема, — дал свою оценку начальник профильного управления МВД по РТ Вадим Костюнин.

Хорошим знаком, по его мнению, является статистика по наркозависимым: за 10 месяцев их число снизилось на 3% — до 17,5 тысячи человек. Что еще важнее, сокращается число жертв наркомании: за 9 месяцев 2018 года от потребления наркотиков и психотропных веществ погибло 48 человек, за тот же период прошлого года летальных исходов было больше — 57 человек (на 15,6% больше). Кроме того, с 389 до 357, то есть на 8,2% снизилось количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения.

— Это говорит о том, что у нас наркоситуация постепенно улучшается по республике, — считает Костюнин.

В Татарстане все также преобладают синтетические наркотики — они занимают 50% черного рынка. На втором месте по популярности гашиш. Завозят подпольный товар в республику из других регионов. В этом году в республике возбудили сразу три уголовных дела о преступных наркосообществах.

Самой нашумевшей спецоперацией стало задержание в сентябре на переправе Верхний Услон — Аракчино двух мужчин 28 лет на машине «Додж Рам 1500», в которой было спрятано более 115 кг различных наркотиков



Дело «наркододжа» расширяется



В 2018 году в Татарстане пресекли 40 каналов поставки наркотиков и психотропных веществ. 16 из них были транзитными, целью остальных поставщиков было распространение веществ в крупных городах — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других. Всего в республике было расследовано 243 групповых наркопреступлений.

Самой нашумевшей спецоперацией стало задержание в сентябре на переправе Верхний Услон — Аракчино двух мужчин 28 лет на машине «Додж Рам 1500», в которой было спрятано более 115 кг различных наркотиков. С этого расследование только началось — в ноябре количество фигурантов дела выросло до 18 человек, сейчас их уже 20. И это еще не конец, рассказал «Реальному времени» Костюнин.

— Есть еще лица, которых мы не задержали. То есть продолжение будет. Сколько их — я бы не хотел озвучивать, потому что все прекрасно понимают и ловят информацию. Но они есть, мы их знаем пофамильно, знаем, чем они занимались, какие у них функции, но они пока еще не задержаны, — прокомментировал начальник Управления наркоконтроля МВД по РТ.

Есть ли среди задержанных татарстанцы, собеседник издания уточнять пока не стал.

— Канал по всей России был организован лицами, которые проживали в Московской области и в других регионах. Естественно, в этом интернет-магазине, были лица, в функции которых входил сбыт наркотических средств на нашей территории, — говорит Костюнин, имея в виду территорию республики.

Он также пояснил нашему изданию, что легального бизнеса у задержанных москвичей не было и совпадение их ФИО с данными реальных бизнесменов — случайность.

В ходе оперативных мероприятий под координацией ГУНК МВД России из незаконного оборота уже изъяли более 950 кг разных наркотиков, 16 единиц лабораторного оборудования, более 160 кг прекурсоров, 1 200 кг химических реактивов, свыше 15 кг фальсификата лекарственного препарата «Ксанекс». Кроме того, 6 оборудованных для наркоперевозки машин и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов. География работы преступников весьма обширна — щупальца наркокартеля тянутся от Московской области в Нижний Новгород, Татарстан, Чувашию, Марий Эл и Новосибирскую область. По сути, это дело стало самым крупным делом МВД после ликвидации ведомства-конкурента — ФСКН.

В ходе оперативных мероприятий под координацией ГУНК МВД России из незаконного оборота уже изъяли более 950 кг разных наркотиков, 16 единиц лабораторного оборудования, более 160 кг прекурсоров, 1200 кг химических реактивов, свыше 15 кг фальсификата лекарственного препарата «Ксанекс». Фото МВД РФ



Как писало «Реальное время», 24 октября в рамках расследования этого дела сотрудники УНК МВД Татарстана вместе с федеральными коллегами в частном подмосковном доме нашли подпольную лабораторию, сырье и реактивы для производства синтетики и готовую партию в 160 кг.



— Фактически это был одинокий коттедж, который стоит в лесном массиве в заброшенной деревне. Подъездные пути достаточно тяжелые, туда можно было проехать только на автотранспорте с повышенной проходимостью, — рассказал Костюнин.

О том, что коттедж стал лабораторией по производству синтетических веществ, было понятно еще на входе в него.

— В самом доме стоял едкий запах этой синтетики, и фактически все сотрудники проводили мероприятия по изъятию в респираторах. Жить в этом доме будет невозможно, потому что этот синтетический запах не получится убрать из этого дома, — отметил спикер.

Новогодний «подарок» и биткоины, как валюта на наркорынке

Поделился Костюнин подробностями и любопытной операции, с которой начался 2018 год.

— Прямо в новогоднюю ночь с боем курантов в московском аэропорту был задержан один организатор преступного сообщества, который организовывал поставки из-за рубежа. Наши сотрудники, не считающиеся ни с личным временем, ни с праздничными днями, исполняли свою работу. Наркокурьер — это был ему новогодний подарок — прилетел на праздники и был задержан, — рассказал спикер.

По его словам, сейчас наращивает обороты почтовая доставка запрещенных веществ. Бороться с этим в МВД России по РТ планируют совместно с таможенниками и ФСБ.

Костюнин констатирует, что проведение проверочных закупок для получения запрещенных средств из рук в руки в текущих условиях неактуально. Наркоторговля ушла в интернет, а оплату там стали осуществлять даже не через Qiwi-кошелек, а с помощью биткоинов.

— Все это, конечно, осложняет нашу работу, но оперативники тоже перестраиваются. Есть достаточно неплохие специалисты, которые организуют работу по изобличению таких преступных групп. Об этом свидетельствуют как раз все наши задержания организованных преступных групп, поскольку они в основном и используют бесконтактные способы, — ответил на вопрос «Реального времени» начальник Управления наркоконтроля МВД по РТ.

Костюнин констатирует, что проведение проверочных закупок для получения запрещенных средств из рук в руки в текущих условиях не актуально. Наркоторговля ушла в интернет. Фото 16.мвд.рф



«Таким образом мы просто хотим показать, что достанем всех»

Корреспондента «Реального времени» интересовал еще один вопрос — еще в 2016 году в Татарстане заострили проблему распространения наркотиков в ночных клубах. После этого последовало увеличение числа неожиданных проверок заведений в разгар веселья.

— Операции в ночных клубах, естественно, периодически проводятся. Не спонтанно — сначала собирается информация. Хочу отметить, что когда работаем с руководителями клубов, они тоже говорят, что не заинтересованы, чтобы наркотики были в клубе, потому что это альтернатива алкоголю. Как правило, клубы получают доходы от продажи алкогольной продукции, как я понимаю. В принципе, они не заинтересованы в том, чтобы кто-то там составлял конкуренцию, тем более с наркотическими средствами, — отметил Костюнин.

С другой стороны он признает, что такая проблема есть, не конкретизируя ее масштабы.

— Выявлялись факты употребления наркотиков, такие случаи есть. Но эти спецоперации, которые мы проводим, носят больше профилактический эффект. Чтобы все знали — все контролируется, мы не закрываем глаза на клубы. Таким образом мы просто хотим показать, что достанем всех, образно говоря. Поэтому эту работу мы будем проводить, но она больше носит профилактический эффект, — заявил спикер.