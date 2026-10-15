«Русское лото» отмечает день рождения: как изменилась жизнь татарстанца — победителя прошлогоднего тиража

Житель Татарстана выиграл в лотерею, закрыл долги, компенсировал расходы на ремонт автомобиля и отдохнул во Вьетнаме

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Совсем скоро пройдет один из самых долгожданных для любителей лотереи «Русское лото» тираж в честь дня ее рождения. Участие в ней стало доброй семейной традицией для миллионов россиян. Этот праздничный тираж ежегодно дарит своим участникам больше шансов на крупные денежные призы, чем обычные тиражи с телетрансляцией. В 2025 году среди лотерейных миллионеров 1687-го тиража «Русского лото» оказался и житель Казани Артур Мухаметгараев*. Нам удалось узнать, как изменилась жизнь победителя после получения выигрыша.



В 1687-м тираже «Русского лото» Артур выиграл 1 000 000 рублей. На выигрыш он закрыл долги, компенсировал потраченные ранее на ремонт автомобиля деньги и съездил с женой отдохнуть во Вьетнам.

— Некоторые из близких до последнего не верили, что выиграть реально, но я своим примером «открыл им глаза». Выплату получил в непростой финансовый период, когда это было больше всего необходимо, и выигрышные средства стали фундаментом для перемен к лучшему. Как только средства были перечислены, мы сразу решили все дела и уехали вдвоем с супругой отдохнуть во Вьетнам, — делится победитель. — Были там 10 дней без детей, прекрасно отдохнули и получили массу эмоций.

Артур продолжает участвовать в лотереях от «Столото», предпочтение отдает «Русскому лото». Участник уже купил билеты на праздничный 1850-й тираж.

— Надеюсь на удачу вновь, но предугадать, когда она придет, все равно невозможно, на то она и лотерея, — говорит победитель.

Совсем скоро состоится праздничный тираж №1850 «Русского лото», приуроченный к 32-летию лотереи. Участников ждут щедрые призы: в тираже разыгрываются дом за 5 млн рублей, автомобиль за 3 млн рублей, а всего будет разыграно свыше 1 млрд рублей! Выигрывают два билета из трех. Трансляция праздничного тиража состоится 18 октября 2026 года. Не упустите возможность поймать удачу за хвост в по-русски щедром тираже «Русского лото». Билеты и подарочные конверты уже в продаже.

*Фото публикуются с разрешения победителя.

Фраза «Будет разыграно свыше 1 млрд рублей» обозначает минимальную сумму денежных средств, которая будет распределена среди победителей тиража №1850. Фраза «Выигрывают 2 билета из 3» означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5. 89-й ход (останется 1 бочонок) будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 500 000 000 рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот». В противном случае игра пойдет до 86-го хода включительно.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»), срок проведения лотереи до 31.12.2044. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

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