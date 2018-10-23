«Тукаевские» атакуют: «Нас с партнером привлекли, чтобы вымогать с нас деньги»

Как предполагаемые лидеры ОПС добились своих допросов через Генпрокуратуру и добавили обвинений экс-начальнику БОП МВД Татарстана

Фото: Ирина Плотникова ( на фото - Геннадий Кирилов)

Мини-репетицией предстоящего процесса по делу казанского ОПС «Тукаевские» стали заседания Верховного суда РТ по продлению арестов предполагаемым лидерам группировки. Добиваясь их освобождения из СИЗО, адвокаты обнародовали характеристику ФСИН: «авторитетом в криминальной среде не пользуются, преступную лексику не употребляют», прошлись по огрехам следствия и засветили имена ключевых свидетелей-наркоманов. Впрочем, на решение суда не повлияли даже слова обвиняемых о фальсификации дела ради полицейских взяток! «Реальное время» выяснило, чем козыряет защита в надежде развалить обвинение.

Камушек в огород следствия



Ходатайства о продлении ареста предполагаемым лидерам ОПС Наилю Шайхутдинову, Геннадию Кирилову и Альфреду Гильмутдинову рассмотрел судья ВС РТ Мансур Султанов. Он постановил — оставить их под стражей на срок свыше 12 месяцев, до конца января 2019 года. Как выяснило «Реальное время», для защиты такой результат неожиданностью не стал. Адвокаты и обвиняемые сделали все, чтобы добавить новых красок в скандальное дело «Тукаевских», на котором уже «погорели» Ильнар и Динар Заляловы — экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью и его брат. Напомним, первого отправили в СИЗО по обвинению в получении у Шайхутдинова с Кириловым взятки на 500 тыс. рублей, а второго арестовали по обвинению в посредничестве взятке 25 млн рублей.

Посадившим Залялова предъявлены обвинения почти по 70 эпизодам преступлений — от организации преступного сообщества до поджогов, липовых ДТП ради страховок, вымогательств у таксистов с Привокзальной площади и предпринимателей с улицы Баумана. Также бизнесменам-соучредителям ООО «Стройтехника» Шайхутдинову и Кирилову предъявили организацию незаконной миграции, хищение стройматериалов и денежных средств. В одном из эпизодов хищений фигурирует сумма свыше 40 млн рублей. По версии ГСУ, в составе «Тукаевских» действовало шесть криминальных бригад, и «пехота» о главарях ничего не знала. Всего по делу обвиняются 32 человека, из них 26 находятся в СИЗО.

На заседании суда представитель следственной группы ГСУ МВД Татарстана, старший лейтенант полиции Илфир Мухамадиев сообщил — 28 инкриминируемых преступлений относятся к категории особо тяжких и предусматривают наказание свыше 10 лет колонии. По словам следователя, дело ОПС потянуло на 101 том, из которых сегодняшние арестанты изучили лишь первые два тома. Несмотря на завершение предварительного следствия, в МВД считают — освобождать тройку арестантов нельзя. «У нас уже были случаи. Было давление в отношении наших свидетелей и обвиняемых. Килькину (ФИО фигуранта изменено, — прим. ред.) поступили угрозы от организованной группы лиц», — сообщил Мухамадиев.

Представитель следственной группы ГСУ МВД Татарстана сообщил — 28 инкриминируемых преступлений относятся к категории особо тяжких и предусматривают наказание свыше 10 лет колонии



Позже выяснилось — к ходатайству следствие приложило протокол допроса обвиняемого в аферах с автостраховкой от 14 июня 2018 года. Из него следовало, что еще в январе мужчина, находясь под домашним арестом, вышел покормить собаку и увидел во дворе обернутый в бумагу камень. Развернул и прочитал: «Откажись от своих показаний во время суда. Если не откажешься — конец тебе и твоей семье. Мы тебя убьем». Цитату из показаний Килькина о том, что он испугался и сжег записку, огласил на заседании уже не судья, а защитники подсудимых. Они же заявили — домашний арест отбывает не в своем доме, а под охраной оперативников. По непроверенным данным, его держат то ли на базе МВД в поселке Мирный, то ли на некой спецквартире.

«Если бы записка была, они бы ей как флагом махали!» — рассуждал на заседании Вениамин Чубаренко, адвокат Шайхутдинова. Его коллега Аскар Пономарев отметил еще одну странность: почему данные июньского допроса следователи придерживали до октября и где доказательства, что Шайхутдинов причастен к якобы имевшему место вбросу? «Было поручение оперативникам. Конкретное лицо не установлено», — сообщил следователь.

Маргиналы, Агрба и Заляловы против честного бизнесмена?

На заседании адвокаты неоднократно сообщили — тот самый Килькин страдает хроническим алкоголизмом, а два других фигуранта, заявивших о причастности бизнесменов к руководству ОПС, являются наркоманами с психическими расстройствами, что подтверждено экспертами. В общем, по мнению защиты, строя обвинение на столь шатком фундаменте доказательств от «неадекватных маргинальных личностей», следователи сильно рискуют.

Сам Наиль Шайхутдинов, он же Нельсон в показаниях отдельных свидетелей, считает обвинения в свой адрес несостоятельными: «Все показания свидетелей и обвиняемых [против меня] сфабрикованы для получения взятки ОБОП. ОБОП сегодня заинтересован повесить на меня уголовные дела, чтобы прикрыть это. Это доказано по Залялову и его братишке, который был посредником».

По мнению защиты, строя обвинение на шатком фундаменте доказательств от «неадекватных маргинальных личностей», следователи сильно рискуют



Под стражей его держат «только по желанию этих людей», а «прокуратура за этим наблюдает сквозь пальцы», сообщил суду 51-летний обвиняемый и напомнил, что является отцом двух детей, младшему из которых чуть больше года. «Терпение лопается!.. Кто-то должен правовой беспредел со стороны МВД остановить, — обратился к суду Шайхутдинов. — Зачем мне, имея серьезный бизнес, нужно вымогать 30 тыс. рублей? Причем «потерпевший» с 2012 года об этом молчит, а в 2017-м пишет — группа людей вымогала… Надо разобраться, ваша честь».

Адвокат Чубаренко заявил: лишь после того, как с Шайхутдинова и Кирилова «потребовали 20 и 25 млн рублей, следствию пришлось «надувать» объем обвинения. «Цинизм доходит до того, что [Анатолий] Агрба, что проходит по этой же группировке, он их подставлял, требовал с них эти деньги на взятку», — добавил защитник. Еще одна важная деталь: легендарный Агрба, он же зять экс-начальника БОП Залялова, был объявлен в розыск по линии МВД Татарстана лишь весной 2018 года, то есть через полгода после посадки всех остальных «Тукаевских» и незадолго до отставки Залялова.

Чубаренко огласил суду и характеристику на своего клиента от сотрудников СИЗО: «Правила внутреннего распорядка не нарушает. Не имеет ни взысканий, ни поощрений. На меры воспитательного характера реагирует адекватно. Грубости не допускает. Идеи и принципы преступной среды не поддерживает. Среди осужденных авторитетом не пользуется. К лидерству не стремится. Жаргонную и преступную лексику не употребляет».

Обвиняемый бизнесмен напомнил суду об уплаченных им налогах и о помощи детям-спортсменам, заявив, что такая помощь не очень согласуется с нарисованным образом черствого человека и вымогателя.

Под стражей его держат «только по желанию этих людей», а «прокуратура за этим наблюдает сквозь пальцы», сообщил суду 51-летний обвиняемый



В свою очередь адвокат Аскар Пономарев обвинил полицейских в грубом нарушении права на защиту. Он заявил: на финише предварительного следствия в августе этого года Шайхутдинов заявил ходатайство о своем допросе и следователь его удовлетворил, однако позже уведомил обвиняемого об окончании расследования и хотел было начать процедуру ознакомления. Арестант и его адвокаты отказались читать материалы, требуя сначала провести допрос по каждому пункту обвинения, однако добились желаемого лишь в начале октября — после жалобы в Генпрокуратуру РФ и реакции первого зампрокурора РТ. Впрочем, в обвинительное заключение протокол этого допроса пока не включен. Более того, возобновлять расследование ради проверки доводов защиты сотрудники МВД не посчитали нужным.

«Не было оснований врываться и класть его на пол в трусах»

На заседания по продлению арестов пришло немало родственников и друзей обвиняемых. Зал суда был заполнен на две трети. На первой скамье, не сдерживая слез, сидела дочка Геннадия Кирилова. В его виновность девушка не верит. Впрочем, как и адвокат Андрей Житлов, за плечами которого служба следователем и прокурором. Житлов по мере возможности ведет свое расследование этого дела. Так, узнав из обвинения, что казанское ОПС «Тукаевские» совершало преступления в Москве, в городе Протвино Московской области и Санкт-Петербурге, защитник направил в территориальные управления МВД адвокатский запрос и получил ответ: информацией о действиях «Тукаевских» опера двух столиц и Подмосковья не располагают!

По медицинским документам ключевого свидетеля обвинения защита инициировала независимую экспертизу в другом регионе. Речь о свидетеле с наркоманией и психиатрическим диагнозом. «Там волосы у людей встали дыбом — они говорят, этот человек к вечеру должен забывать, что на обед кушал. А он помнит события 2014—2016 годов», — сообщил адвокат Житлов. Судья счел подробности излишними: «Вы, по-моему, уже речь для суда первой инстанции начали». А Житлов продолжил речь деталями очной ставки Кирилова с тем наркоманом, где оперативник Иванов позволял себе корректировать работу следователя, а после замечания защиты очную ставку хотели провести заново.

— На этой очной ставке он [свидетель] назвал меня Шайхутдиновым Наилем Маратовичем. Ну как можно было меня спутать? Человек просто не знает меня! — рассказал суду Геннадий Кирилов.

На заседания по продлению арестов пришло немало родственников и друзей обвиняемых



Также Кирилов заявил суду, что с 2006 по 2013 годы проживал за границей, однако, по версии следствия, руководство группировкой он осуществлял и в этот период. При этом, как выяснил у следователя защитник, ни один из почти 70 эпизодов дела не содержит иной формы участия Кирилова кроме руководства действиями других. Хотя попытка «замазать» напрямую предпринималась, рассказал обвиняемый: «В начале января 2018-го мне предъявляли, что якобы я в поджоге какого-то павильона участвовал. Это я-то — 50-летний мужчина!.. После моего запроса о датах въезда в Россию все поменялось».

Кирилов говорит, что в деле ОПС есть организаторы незаконной миграции, которые признают свою причастность к этому преступлению, но при этом его с партнером знать не знают, как и «Тукаевских». «Борьба за власть идет. Нас с партнером привлекли только для того, чтобы вымогать с нас деньги. Этот факт с 2014 года доказан. Не просто словами, а показаниями и записями», — убеждал суд Кирилов. Еще он говорил, что если бы действительно был преступником и знал об аресте «своей» группы из десяти с лишним человек, то мог свободно уехать из страны. Но почему-то не уехал.

— Он ни разу повестками к следствию не вызывался. Так что не было никаких оснований врываться в его квартиру вооруженным сотрудникам БОП и класть его на пол в трусах на глазах семьи! — вспоминал октябрь-2017 адвокат Андрей Житлов, отмечая, что первое дело, возбужденное непосредственно в отношении Кирилова, появилось через несколько месяцев после его ареста.

В суде Житлов заявил — целью этих действий был рейдерский захват бизнеса, но после его жалобы руки у рейдеров оказались связаны и в ход «пошло требование 25 млн рублей». «А когда 25 млн сорвались, шарик начали надувать — вешать на любое преступление в Казани ярлык «Тукаевские» — и раздули до 70 эпизодов», — считает защитник. И добавляет, что на действия подполковника Залялова подано новое заявление — о злоупотреблении полномочиями с фальсификацией оперативных материалов.

Представителя прокуратуры Житлов просил проверить информацию защиты о «штатных» потерпевших и свидетелях БОПа



Представителя прокуратуры Константина Монасыпова, который поддержал все ходатайства о продлении ареста, Житлов просил проверить информацию защиты о «штатных» потерпевших и свидетелях БОПа: «По нашему делу — это Хуснуллин и Гарифуллин, они же проходят в качестве понятых при изъятии обреза. А еще Гарифуллина — потерпевшая по делу «Каспийских». По другим делам — Джалолов и Осипова, пожалуйста, проверяйте».

Подчиненный Илдуса Нафикова и следователь оценку этим словам давать не стали. В МВД Татарстана «Реальному времени» обещали не оставлять их без внимания. Ну а Верховный суд РТ вчера оставил троих обвиняемых в СИЗО еще на три месяца.