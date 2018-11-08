Уфимский транзит привел в Европу: делу о «наркододже» добавили «пассажиров» и ОПС

По следам задержанной в Казани иномарки со 116 кг наркотиков сотрудники МВД раскрыли российскую сеть с тонной «дури», веб-магазином и своим производством

Фото: МВД РФ

В Казани арестованы семь предполагаемых организаторов и активных участников наркокартеля с «щупальцами» в 20 регионах России и «головой» в Подмосковье. Всего по делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и кладовщиков незаконного товара, изъято 950 кг наркотиков и 1200 кг химических реактивов для подпольного производства. Как выяснило «Реальное время», для перевозки груза по стране мафиози использовали поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры и шесть автомашин с тайниками. С проверки такой машины на паромной переправе в Аракчино и началась раскрутка этого дела.

210-ю возбудили и расследуют в Казани



Это уголовное дело МВД может «побить» старые рекорды Госнаркоконтроля. Со дня задержания черного Dodge Ram на съезде с переправы Верхний Услон — Аракчино в Казани прошло только два месяца, а объем изъятых наркотиков и психотропов вот-вот достигнет одной тонны. Сорваны три поставки особо крупных партий, арестованы шесть машин с тайниками, в которых перевозили товар.

По данным МВД России, поставки осуществлялись аж в 20 регионов страны, расчеты за товар велись в криптовалюте и с помощью электронных терминалов. Товар доставляли как контрабандой из стран Евросоюза, так и из подмосковной подпольной лаборатории, в которой изъяли 15 единиц оборудования, 1200 кг реактивов и 160 кг сырья для производства синтетических наркотиков.

В спецоперациях участвовали как сотрудники Главного управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ГУНК) МВД страны, так и их коллеги из Татарстана, Чувашии, Марий Эл и трех областей — Московской, Нижегородской и Новосибирской. Ликвидированы сети «закладчиков» в Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. Башкортостан, в который направлялся задержанный в Казани автомобиль, в этом перечне пока не фигурирует.

В задержании семи из 18 фигурантов принимали участие полицейские Казани. Более того, именно следователями УВД столицы Татарстана 29 октября было возбуждено дело об организации и участии в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). «Реальному времени» удалось выяснить имена шести предполагаемых мафиози.

«Химик», курьеры и «кладовщики»

9 сентября, найдя под обшивкой «наркододжа» рекордную для республики партию разных видов наркотиков общим весом 116,5 кг, полицейские Татарстана решили отследить канал транзита Москва — Казань — Уфа, для чего провели серию операций в Подмосковье.

В результате 29 сентября в Солнечногорском районе Московской области был задержан 27-летний Артур Колесников, по месту жительства которого, в деревне, были изъяты почти 7 кг запрещенных веществ — 1,1 кг мефедрона, более 5 кг гашиша, 697,2 грамма «синтетики» и 93 грамма амфетамина. В тот же день казанские опера увезли с собой 26-летнего Николая Белыка. Оба 1 октября предстали перед Вахитовским райсудом Казани и получили временную прописку в СИЗО. В пресс-службе суда «Реальному времени» подтвердили — мера пресечения этой паре избрана до 29 ноября. Следователи считают этих парней активными участниками наркокартеля.

Под арест по тому же делу до 9 декабря отправились еще два москвича — 22-летний Александр Аминов и 23-летний Михаил Домбровский. Их задержали 10 октября в одном из гаражей в населенном пункте Видное в Подмосковье. При обыске в помещении и личных вещах подозреваемых обнаружили около 250 граммов наркотиков, включая синтетические препараты MDMA и ЛСД. Кроме того, был обнаружен подпольный склад, в котором хранилось 462 кг наркотических веществ разных видов — от круглых в форме караваев брикетов гашиша до кислотных розовых таблеток в безобидных коробках «Золотой семечки». По версии следствия, «кладовщики» занимались и проработкой наркотрафика.

Любопытно, что четверо новых фигурантов дела о покушении на наркосбыт в особо крупном размере в сговоре группой лиц (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) ранее не судимы. Так же как арестованные первыми водители «наркододжа» — 28-летние Александр Чирков и Игорь Силантьев. В казанском СИЗО они находятся с 11 ноября, на днях эту меру пресечения продлили еще на два месяца.

В конце октября число обитателей изолятора пополнил и «химик» преступной группы. Задержали его сотрудники УНК МВД Татарстана совместно с федералами в Подмосковье 24 октября. В частном доме «химика» нашли ту самую подпольную лабораторию, сырье и реактивы для производства синтетических наркотиков, а еще готовую к распространению партию в 160 кг.

У наркодельцов изъяли контрафактные лекарства

Как выяснило «Реальное время», ФИО арестованных в Казани фигурантов полностью совпадают с данными владельцев и директоров ряда московских компаний с весьма широкой специализацией — от розничной торговли до кинопроизводства! Впрочем, в полиции участие задержанных еще и в законном бизнесе пока не подтверждают.

Настораживает информация, что наряду с товаром для наркоманов всех мастей у подозреваемых в ОПС изъяли более 15 килограммов фальсифицированного препарата «Ксанекс», который используется для лечения расстройств нервной системы. Происхождение этого товара еще предстоит установить. Так что нельзя исключать появления новых эпизодов в наркоделе.

Кроме того, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в своей деятельности наркодельцы использовали липовые документы сотрудников силовых ведомств. В том числе — удостоверение сотрудника прокуратуры.

В настоящее время по делу арестованы все 18 фигурантов. Часть взятых с поличным уже признали вину.