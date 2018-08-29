Дело экс-главы БОП: «Такой ход расследования «под чутким руководством ФСБ» стал нормой в Татарстане»

На аресте отставного подполковника Залялова его адвокат обвинил следователей и чекистов в «шитье» уголовных дел на БОП без проверок и доказательств

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани арестовали грозу ОПС и ОПГ — подполковника Ильнара Залялова. Он 5 лет возглавлял отдел по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана и после отставки получил вместо наград дело о взятке. За решеткой отставник красноречием не блистал, но дал понять: считает свое преследование с подачи обвиненных им в преступлениях ответом за хорошую работу. Адвокат подозреваемого пошел дальше, намекнув на федеральный заказ по «зачистке» БОП и вспомнив время расстрелов по ложным доносам. В свою очередь, представитель Следкома смог убедить суд: на свободе Залялов с его связями в МВД и знаниями может быть опасен для потенциальных свидетелей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Следком: «Может установить местонахождение свидетелей и оказать давление»



Рассматривать ходатайство Следкома по аресту 36-летнего экс-руководителя МВД выпало судье Советского райсуда Казани Сергею Аптулину. Это в его судебном зале недавно установили вторую «клетку» вместо зрительного зала. Впрочем, на удивление, пришедшим журналистам места хватило. За дверь выставили только общественника Дмитрия Бердникова, который появился в зале уже во время выступления следователя второго отдела Следкома по РТ Тимура Курбанова.

Подозреваемый в коррупции Ильнар Залялов, в отличие от многих коллег, лица не прятал. На заседании он прибыл в наручниках и ярком сине-салатовом спортивном костюме. Группа поддержки подполковника осталась ждать его за воротами, надеялись, что отпустят. Суду бывший начальник службы БОП МВД РТ и бывший начальник Лаишевского райотдела полиции представился пенсионером с двумя детьми на шее: младшему — 5, старшему — 10 лет.

Следователь сообщил: дело было возбуждено 27 августа, а задержали Залялова 28-го, и на допросе тот причастность к взятке не признал. Курбанов сообщил, что показания против Залялова, в том числе на очных ставках, дали свидетели Шайхутдинов и Кирилов, а также бывшие сотрудники учрежденного ими ООО «Стройтехника». Представитель Следкома считает — у подозреваемого есть и мотив, и возможности, и специальные знания для создания помех следствию:

— В силу чего он может эффективно противодействовать оперативным мероприятиям в отношении него и проведению следственных действий. При этом Залялов может продолжить заниматься преступной деятельностью, а именно — вновь вступить в преступный сговор с еще неустановленными лицами и угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства… Обладая обширными связями в Министерстве внутренних дел РТ может установить местонахождение потенциальных свидетелей по делу и оказать на них давление…

Подозреваемый в коррупции Ильнар Залялов, в отличие от многих коллег, лица не прятал



Свидетель о преступной группе Залялов — Агрба

Старший лейтенант юстиции Курбанов просил арестовать отставного подполковника до 27 октября. Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев ходатайство поддержал. Судья Сергей Аптулин при изучении материалов дела, остановился на доказательствах причастности подозреваемого. Из протокола допроса главбуха «Стройтехники» следовало, что в 2014-м году, когда компания участвовала в строительстве ЖК «Победа» в Казани, соучредитель фирмы Наиль Шайхутдинов дал указание провести поставку 90 листов фанеры физлицу. Груз доставили на улицу Аракчинскую, получателем был указан Залялов И.И., оплата за поставку не поступила по настоящее время. Также главбух сообщила, что и Шайхутдинов, и коммерческий директор фирмы Геннадий Кирилов брали в долг у фирмы наличные — 150 тыс. и 50 тыс. рублей — в июне 2014 года, но так и не вернули.

Еще один свидетель по делу — гендиректор ООО «Сапсан». Ранее он был мастером в «Стройтехнике» и на допросе вспомнил, что в 2014-м получал задание от Шайхутдинова съездить на частную стройку в Аракчино и рассчитать, сколько фанеры нужно для возведения бетонного каркаса. В свою очередь соучредитель стройфирмы Геннадий Кирилов на допросе заявил: «Залялов организовал преступную группу совместно со своим тестем Анатолием Агрба — находящимся в розыске лидером ОПГ «Тукаевские». Они занимались вымогательством денежных средств у членов ОПГ». Со слов Кирилова, летом 2014-го его компаньону Шайхутдинову сообщили — с ним хочет встретиться начальник БОП Залялов. Встреча состоялась в кафе парка «Черное озеро».

— На ней Залялов сказал, у бывших членов ОПГ могут быть проблемы — предложил заплатить по 300 тысяч рублей, — процитировал судья показания Кирилова и продолжил: — Они испугались и передали 300 тысяч рублей и фанеру на 200 тысяч. Они боялись обращаться в полицию. Но после задержания Пахомова (экс-начальник отдела угрозыска МВД РТ, фигурант дела о взятке в 100 тысяч долларов, — прим. ред.) дали показания. Сообщает, что в отношении него [Кирилова] и Шайхутдинова были возбуждены дела в августе прошлого года. Считает, все это сфабриковано, и Залялов требовал у него и Шайхутдинова за прекращение 20 и 25 млн рублей соответственно…

Далее судья озвучил и показания подозреваемого Ильнара Залялова: «Денежные средства не получал и не вымогал. Напротив, привлекал тех [фигурантов] к ответу. Вместе с шестым отделом были возбуждены ряд дел, в том числе в отношении Кирилова и Шайхутдинова. Полагаю, чтобы избежать ответственности, они решили меня оклеветать».

На том допросе Залялов подтвердил строительство дома на улице Аракчинской в Кировском районе, но сообщил: предложение помощи в поиске фанеры и опалубки он получил от тестя — Анатолия Агрба. И тот, по словам Залялова, действительно привез фанеру, сообщив, что вопрос с оплатой решит сам. По версии подозреваемого, часть неиспользованной фанеры позже была возвращена в ЖК у торгового центра «Мега».

Защитник экс-полицейского Марат Заляев начал с ходатайства о приобщении к делу наград своего подзащитного и перечислил благодарности президента республики, руководителя Следкома по РТ



Адвокат: «Лжесвидетельствуя, пытаются свести счеты»

Защитник экс-полицейского Марат Заляев начал с ходатайства о приобщении к делу наград своего подзащитного и перечислил благодарности президента республики, руководителя Следкома по РТ — за содействие в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Также приобщили свидетельство о занесении Зялалова, еще в ранге майора, на доску почета МВД, почетную грамоту от главы администрации Казани Камиля Исхакова (2002 год) и свежую благодарность от лаишевского главы Михаила Афанасьева. А еще удостоверения о 20 наградах подполковника, в том числе за участие в боевых действиях.

Кроме них в арестное дело добавились справки об инвалидности родителей подозреваемого и отдельное согласие отца — собственника трехкомнатной квартиры — на пребывание в ней сына на условиях домашнего ареста, если суд решить избрать такую меру пресечения.

Речь адвоката была яркой и сводилась к тому, что доказательств причастности к преступлению, кроме слов тех, у кого есть весомый мотив для оговора, — нет, но в республике сложилась практика, что и этого достаточно, чтобы без проверки возбудить дело против сотрудника БОП. Марат Заляев подчеркнул: дело возбуждено 27 августа в 22 часа, фабула преступления изложена кратко и в основе документа — рапорт самого следователя. По мнению адвоката, следствие проигнорировало требования статьи 144 УПК РФ о проверке сообщения о совершенном либо готовящемся преступлении.

— Следствие безоговорочно принимает позицию Кирилова и Шайхутдинова и напрочь отвергает версию о ложности их показаний, — констатировал защитник. — Из их показаний следует, что они испытывают к Залялову личную неприязнь, что прямо отражено в протоколах очных ставок. Так как в октябре 2017 года отдел БОП, возглавляемый Заляловым, инициировал их задержание, а в дальнейшем они были заключены под стражу <...> за совершение ряда особо тяжких преступлений.

Адвокат Заляев отметил, свое молчание на протяжении 4 лет Кирилов и Шайхутдинов объясняют так: до октября 2017-го у них не было проблем, а затем они появились с подачи Залялова, раньше они его боялись, теперь — нет. «Таким образом, лжесвидетельствуя, они планируют свести счеты с моим подзащитным и пытаются доказать тем самым свою невиновность в инкриминируемых им преступлениях», — заявил он в суде. А еще добавил, что, если верить свидетелям, передача денег начальнику ОБОП состоялась уже на второй встрече Шайхутдинова с ним, а для Кирилова эта встреча была первой.

Защитник считает Залялова лишь одним из цепочки незаконно привлеченных к ответственности сотрудников БОП МВД Татарстана



Залялов: «Я этих денег не брал»

Защитник считает Залялова лишь одним из цепочки незаконно привлеченных к ответственности сотрудников БОП МВД Татарстана. И винит в этом два силовых ведомства:

— Такой подход следствия — а мы понимаем, что этот подход при возбуждении уголовных дел в отношении [сотрудников] ОБОП МВД по РТ, а также ход расследования осуществляется под чутким руководством ФСБ по РТ — стал нормальным явлением в Республике Татарстан, — сказал Марат Заляев. — Против сотрудника ОБОП достаточно дать показания о взятке, о насилии либо ином преступлении без аудио и видео, иных объективных доказательств, как сразу, без проверки, уголовное дело будет возбуждено, сотрудник ОБОП задержан и однозначно будет решаться вопрос о его заключении под стражу.

В роли заявителей, как правило, выступают осужденные и обвиняемые, добавил адвокат и дал происходящему жесткую оценку: «Такая практика порочна и возвращает нас всех назад в 1937 год, когда были ложные доносы и расстрелы без суда и следствия!» Закончил свою речь защитник всего БОП требованием освободить Ильнара Залялова.

Сам подозреваемый заявил, что вины за собой не видит: «работал честно и достойно», 20 лет назад начинал опером, 5 лет назад возглавил службу БОП в МВД республики.

— Основная причина — это слова Шайхутдинова и Кирилова, что я якобы причастен к их действиям путем незаконных требований. Это их ответ за то, что в прошлом году под моим руководством в ходе проведенных оперативных мероприятий была доказана и в настоящее время доказывается их вина к совершению 20 с лишним преступлений, в том числе в организации преступного сообщества.

«Ваша честь, скрываться я никуда не собираюсь. У меня — семья, дети, больные родители, — продолжил он. — В голове никогда не было, чтобы оказать давление в отношении свидетелей либо участников судопроизводства».

Суд постановил — арестовать подполковника. Защита намерена оспорить это решение



Уже после ухода судьи в совещательную комнату задержанный экс-полицейский по просьбе «Реального времени» прокомментировал слова свидетелей о вымогательстве у них 20 и 25 млн рублей. «Я этих денег не брал. Это ложь!» — сказал он. Вопрос о спешной отставке всего-то в 36 лет не вызвал затруднений у подполковника: «Мне хорошую работу с хорошей зарплатой предложили. Поэтому решил сделать такой шаг и уйти на пенсию». Со слов Залялова, предложение было сделано не от бизнес-структур, а от некой уважаемой госорганизации. Называть ее он не стал.

Суд постановил — арестовать подполковника. Защита намерена оспорить это решение.