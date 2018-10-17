Генерал Николаев остается во главе Следкома РТ в ранге и.о.

Фото: Следком по РТ

Сегодня истек пятилетний срок полномочий главного следователя Татарстана, генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева. Однако он останется у руля регионального управления Следкома в статусе исполняющего обязанности — по приказу Александра Бастрыкина, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, еще месяц назад федеральные СМИ начали провожать 48-летнего казанца Николаева на повышение в Москву, называя главным претендентом на пост руководителя Главного следственного управления Следкома по городу Москва. В пользу переезда трактовался и тот факт, что по закону о Следственном комитете РФ пребывание на должности руководителя регионального управления ведомства более двух сроков подряд не допускается. Первый раз Николаева назначали на два года, второй раз еще на пять — до 17 октября 2018 года.

Как утверждают источники «Реального времени», незадолго до истечения срока в Казань из Москвы пришел приказ — назначить Павла Николаева исполняющим обязанности руководителя Следкома по РТ. Косвенно эту информацию подтверждает вчерашняя информация ведомства о совместном приеме граждан Николаевым и главой Минздрава РТ Маратом Садыковым, который запланирован на 7 ноября.

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