«Деньги перестали быть препятствием для инвестиций»

Несмотря на непростую рыночную ситуацию, розничный инвестор продолжает активно вкладываться в фондовый рынок

Фото: Сергей Козлов

Инвестиционный рынок входит в новый цикл: одни отрасли становятся бенефициарами, другие сталкиваются с повышенными рисками. Как изменилась макроэкономическая картина за 2026 год, когда стоит входить в рынок и какие инструменты выбирают инвесторы, обсудили в Казани на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет! Казань». Участники рассмотрели ключевые тренды, которые будут формировать инвестиционную картину в ближайшие годы, а эксперты представили главные инвестидеи до конца 2026 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новый инвестиционный цикл: ставка на эффективность и капиталовложения

Инвестиционный рынок входит в новый цикл, и это ставит перед бизнесом и регионами вопросы о том, какие отрасли будут привлекать капитал в ближайшие годы и какие инструменты финансирования окажутся востребованы. Как изменилась макроэкономическая картина за 2026 год, где сохраняются повышенные риски и какие возможности открываются для частных инвесторов, обсудили на пленарной сессии «Новый цикл — новые возможности: как меняется инвестиционный рынок».

Участники сошлись во мнении, что Татарстан за последние два десятилетия стал одним из наиболее динамично развивающихся промышленных регионов России с сильной производственной базой и эффективной системой работы с инвесторами, что позволяет ему уверенно выделяться на фоне других субъектов.

Ключевой темой стал новый инвестиционный цикл, который участники связывают прежде всего с качественным ростом вложений. Заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов отметил, что республика делает акцент на производительных капиталовложениях, обеспечивающих технологическое развитие и долгосрочный рост. За первое полугодие 2026 года их объем в основной капитал в республике составил порядка 777,9 млрд рублей — это третье место среди регионов России. В новом инвестиционном цикле, запуск которого обозначен руководством страны как одна из ключевых задач, главная цель — обеспечить рост качественных вложений в приоритетные отрасли — нефтехимию, машиностроение, биотехнологии, ИТ и искусственный интеллект, которые способствуют технологическому обновлению и долгосрочному развитию экономики, сообщил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Безусловно, новый инвестиционный цикл — это в первую очередь качественный рост инвестиций. Мы делаем акцент именно на производительные инвестиции, которые дают отдачу, формируют и увеличивают валовый региональный продукт, — отметил Мидхат Шагиахметов.

Республика уделяет серьезное внимание опережающей подготовке инфраструктуры: работают три особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития и более 114 промышленных парков. Особым фокусом становится ОЭЗ «Зеленая долина», расширенная на Нижнекамский район, где планируется реализация проектов в сфере биоэкономики и глубокой переработки сырья. Системные меры по улучшению условий для бизнеса объединены в дорожную карту до 2030 года, включающую более 100 мероприятий».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Представители институтов развития и бизнеса отметили, что, несмотря на внушительные объемы финансирования, в решениях о запуске новых проектов наблюдается определенная пауза. Количество заявок в Фонд развития промышленности за последние месяцы сократилось почти в полтора раза, хотя льготные деньги по-прежнему доступны. Инвесторы ссылаются на вопросы логистики, лицензий и достоверного спроса — то есть деньги перестали быть единственным препятствием. Участники подчеркнули, что для запуска нового цикла важна стабильность и понятные сигналы от регуляторов о доступе к финансированию.

Отдельно обсуждались отрасли-бенефициары и сохраняющиеся риски. В машиностроении драйверами стали проекты по крупнотоннажному СПГ, атомная и тепловая энергетика, а также ЖКХ. В производстве удобрений рынок остается дефицитным с растущими ценами, но компании несут повышенные расходы на поддерживающий CAPEX. В жилищном строительстве участники говорили о сочетании дорогого капитала, высокой инфляции, рекордной конкуренции и снижения спроса.



Как ИИС приучает инвесторов к долгосрочным вложениям?

Инвестиции на длинной дистанции — это не про попытки угадать момент входа, а про выдержку и регулярность. Как горизонт ИИС влияет на выбор инструментов и уровень риска, почему важно не менять стратегию под каждый поворот рынка и в чем преимущества индивидуальных инвестиционных счетов, обсудили на пленарной сессии «Сохраняя выдержку: как создается результат на длинной дистанции».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сегодня в России открыто порядка 6,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Из них около 1,8 млн — это ИИС третьего типа, который заработал с 2024 года. Большая часть была трансформирована из ИИС первого и второго типов. Объем средств на всех ИИС составляет порядка 1 трлн рублей, при этом на счета третьего типа приходится более 600 млрд рублей. По объему активов они уже опережают предыдущие типы.

Несмотря на непростую рыночную ситуацию, розничный инвестор продолжает активно вкладываться в фондовый рынок. Как отметил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, в этом году покупки акций составили порядка 200 млрд рублей — купили больше, чем продали. Конкуренция с депозитами и фондами денежного рынка остается сильной, но люди все чаще выбирают более долгие инструменты. В национальном проекте есть цель по доле долгосрочных сбережений, и сейчас она составляет 37,5% от общего объема накоплений граждан.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Одним из участников, активно подключившихся к продвижению ИИС, стал ВТБ, участвуя в маркетинговых кампаниях вместе с другими профучастниками. Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Степан Сумин сравнил ИИС с марафоном: инструмент учит правильно распределять ресурсы и выдержку на дистанции.

— ИИС можно сравнить с бегом, это марафон. Именно ИИС пытается приучить нас правильно распределять на дистанции свои средства, ресурсы, выдержку. И тут интересен такой момент: с точки зрения того, насколько заинтересовал этот инструмент в принципе за свое существование — существует он уже больше 10 лет. И надо посмотреть на статистику того, как люди им пользовались. И вот тут интересный момент, что только около 20%, которые открывали еще один ИИС, воспользовались вот этими привилегиями, которые есть на этом счете, — отметил Степан Сумин.

Сейчас у инвестора есть три варианта работы со счетом: самостоятельное управление, персональный помощник или доверительное управление, сообщил он. 70% фондового рынка сейчас держится на розничных инвесторах, а институционалы присутствуют лишь краткосрочно. При этом изменения налогового законодательства сделали вычеты более привлекательными: если раньше можно было вернуть до 52 тыс. рублей, внеся 400 тыс., то теперь — до 88 тыс. рублей в зависимости от шкалы дохода.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Отдельно участники обсудили налоговые аспекты. Основное преимущество ИИС третьего типа в том, что при соблюдении минимального срока владения финансовый результат освобождается от налогообложения в пределах 30 млн рублей на одном счете. Если счетов несколько и закрываются они последовательно, налоговый эффект может достигать 90 млн рублей. Важно, что налогооблагаемое событие наступает только в момент расторжения договора, а не ежегодно, как на обычном брокерском счете, что дает эффект сложного процента и позволяет реинвестировать средства.

Как же выстраивать портфель на ИИС. По мнению портфельных управляющих, ядром могут стать консервативные инструменты — облигации федерального займа и корпоративные облигации с высоким рейтингом, а также фонды денежного рынка. Акции и более агрессивные активы уместны как добавка, но с учетом горизонта и риск-профиля инвестора. Исследования показывают, что на длинном горизонте управление через паевые фонды приносит более высокую доходность, чем самостоятельные решения.

Новая инвестстратегия: прогноз по ставке и рублю

Какой момент сейчас подходит для входа на рынок, какие инструменты обладают наибольшим потенциалом и что будет с ключевой ставкой, инфляцией и рублем — эти вопросы стали центральными на сессии «Презентация инвестиционной стратегии и топ идей». Свои прогнозы и конкретные идеи представили эксперты ВТБ Мои Инвестиции.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов отметил, что рынок находится в поиске точки разворота, а текущие трудности стоит воспринимать как возможность.

— Действительно выгодные инвестиции делаются не тогда, когда все хорошо, а когда есть какие-то трудности. Сегодня у нас аналогичная ситуация, когда есть трудности, но мы должны смотреть на них как на точку возможности, — заявил он.

предоставлено пресс-службой ВТБ

По его словам, снижение ключевой ставки ожидается магистрально, хотя на ближайшем заседании ЦБ возможна пауза. К концу 2026 года прогноз — 13,5–13,75%, а к концу 2027-го — 12–12,5%. Курс рубля может составить 86 за доллар на конец этого года и 90 — на конец следующего.

Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Артем Маркин обратил внимание на рынок госдолга, где складывается интересная ситуация. Длинные ОФЗ торгуются с премией к ключевой ставке: доходность почти 17% при ставке 14%. При этом выбирать бумаги стоит исходя из своего инвестиционного горизонта, а упор он советует делать на среднесрочные выпуски — пяти-шестилетние, где доходность к погашению уже около 16%.

— Если у вас в портфеле в принципе нет длинных бумаг, я бы уже покупал более длинные выпуски. Но основной фокус мы делаем на бумаги сроком 4–6 лет до погашения. Мы считаем, что крупные серьезные деньги сейчас начинают туда приходить, потом уже подтянется и розничный инвестор, — отметил он.

предоставлено пресс-службой ВТБ

Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Денис Рязанцев рассказал о корпоративных облигациях. Рынок расслоился: в рейтинге 3А премия к ОФЗ составляет около 1,3%, в 2А — около 7,5% при исторических 4%.

— В 2А мы больше смотрим на бумаги, где есть либо господдержка, либо госучастие, либо хорошие денежные потоки. У нас в портфелях это ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), там доходность порядка 18,5%. Одна из облигаций ГК «Азот» также у нас в портфелях, доходность порядка 17,5%, — отметил он.

предоставлено пресс-службой ВТБ

Денис Рязанцев предостерег от вложений в Triple-B из-за роста числа дефолтов: в сентябре их число выросло примерно на 30%.

Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Кирилл Пестов представил структуру портфеля клиентов ВТБ: доля акций около 24% против 28–29% в начале года, выросла доля инструментов денежного рынка.

— Основной особенностью текущего момента является то, что очень сильно выросла доля инструментов денежного рынка, в первую очередь это фонд ликвидности. Это говорит о том, что на фоне паузы Банка России в снижении ставки люди сейчас аккумулируют то, что называется кэш, который в любой момент может быть направлен на покупку либо акций, либо облигаций ОФЗ. Это очень важный показатель того, что рынок, возможно, проходит точку перелома, о котором мы сегодня говорили, — отметил он.

предоставлено пресс-службой ВТБ