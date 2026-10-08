В Казани из-за пожара на улице Магистральной ограничили движение
При этом на работу общественного транспорта ограничения не повлияли
В Казани из-за пожара на улице Магистральной ограничили движение, при этом на работу общественного транспорта ограничения не повлияли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
Перекрытия привели к образованию пробок на улицах Магистральной, Владимира Кулагина, Каучуковой, Модельной и Технической.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Сроки снятия ограничений в сообщении не уточняются.
Напомним, сегодня утром на улице Магистральной загорелся склад, площадь пожара составила около 1500 кв. м, погибших и пострадавших нет. Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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