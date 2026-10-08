В Казани из-за пожара на улице Магистральной ограничили движение

При этом на работу общественного транспорта ограничения не повлияли

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за пожара на улице Магистральной ограничили движение, при этом на работу общественного транспорта ограничения не повлияли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Перекрытия привели к образованию пробок на улицах Магистральной, Владимира Кулагина, Каучуковой, Модельной и Технической.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Сроки снятия ограничений в сообщении не уточняются.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня утром на улице Магистральной загорелся склад, площадь пожара составила около 1500 кв. м, погибших и пострадавших нет. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин