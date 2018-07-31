Дело арских «отравителей»: 46 потерпевших и два уголовных штрафа

В Татарстане осуждены бывшие директор и повариха Казанбашской школы, признавшеся в халатности и грубом нарушении санитарных норм

Фото: следком РТ

Трехлетний воспитанник детсада стал самым юным из 46 потерпевших по уголовным делам о февральском отравлении в Казанбашской школе Арского района Татарстана. Заразился малыш от сестры, обедавшей в школьной столовке. Судом установлено: норовирусную инфекцию на кухню учебного заведения занесла повар, попутно заразив одну из работниц, притом, что обе касались детских тарелок — одна накладывала еду, другая разносила по столам. «Реальное время» — о тихом судебном финале громкого уголовного дела.

Потерпевшие дали «добро» на особый порядок



Два дела об арском отравлении школьников поступили в районный суд через 4 месяца после ЧП. Их разделили, поскольку два фигуранта — директор и повар учебного заведения — признали свою вину и просили рассмотреть дела в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. С этим желанием подсудимых согласились все 46 пострадавших от заноса заразы в школьную столовую. Правда, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, на первые заседания суда 17 июля явились не все, пришлось откладывать процесс.

О случившемся в феврале трехлетний Ильфар, самый юный из потерпевших, запомнил мало: болел живот, рвало, была температура, и мама с папой отвезли его в больницу Арска, где сделали укол. Оттуда его увезли в другую больницу. В больницу попала и его 12-летняя сестра. Девочка запомнила, как 10 февраля ела в школе омлет и пила чай, отсидела еще два урока, а уже дома стало тошнить. Той же ночью родители отвезли ее в больницу, так как в деревне Казанбаш заболело много детей…





Поначалу грешили на сальмонеллу и просроченные продукты, упаковки которых нашли в бочке для сжигания на территории школы. Фото Следкома РТ



Поначалу грешили на сальмонеллу и просроченные продукты, упаковки которых нашли в бочке для сжигания на территории школы следователи, однако в конечном итоге у пострадавших детей и взрослых — заболели учительница школы и ее дочь-студентка педколледжа, а также работник кухни — диагностировали норовирусную инфекцию, а вот ее осложнения у детей разнились — к примеру, у Ильфата, наряду с вирусом, обнаружили гастроэнтерит, а у его сестры — гастрит. Впрочем, эксперты установили — раз больные находились на лечении менее 3 недель, то вред их здоровью причинен легкий.

Как норовирус попал в тарелки

Возбудителей норовируса в первые же часы после выявления массовой вспышки нашли в школьном пищеблоке. Санитарное и уголовное расследование показали — заразу занесла 51-летняя Рамзия Хазиева, последние 6 лет работавшая поваром в Казанбашской школе. Дома у поварихи сначала болел сын, потом свекор, а в ночь на 7 февраля заболел желудок и у женщины, да так, что постоянно хотелось в туалет, поэтому в школу она решила не ходить и попросила коллегу предупредить начальство о болезни.

За помощью к медикам Хазиева не обращалась, лекарств не принимала, думала — само пройдет. А 8 февраля отправилась на работу. Медсправок о выздоровлении у нее никто не спрашивал. Как полагают следователи, первой заразу подхватила контактировавшая с поварихой работница кухни, но так как болезнь у нее протекала почти без симптомов женщина стала ее носителем. И невольным переносчиком. В школе была заведена практика предварительной раздачи блюд — повар накладывала, работница разносила по столам, в перемену школьников ждали уже накрытые столы.

12 февраля 30 пострадавших детей уже были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Фото prokazan.ru

В пятницу, 9 февраля в меню были макароны с мясным фаршем и капустный салат, в субботу — омлет. А к понедельнику 12 февраля 30 пострадавших детей уже были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, еще 9 находились на лечении в Ново-Кинерской больнице Арского района. Повезло, что работавший при школе детский сад в выходные детей не принимал, комментировали ситуацию проверяющие.

Уволенные отделались штрафами меньше 100 тысяч

Уголовное дело по факту пищевого ЧП изначально возбуждалось по двум составам УК РФ — по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ст. 236) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья (ст. 238). Напомним, 14 февраля по делу был задержан Аглям Локманов, гендиректор и учредитель арского ООО «Айракс». С этим поставщиком продуктов для Казанбашской школы Арским управлением образования за последние годы было заключено 260 контрактов на сумму более 210 млн рублей. Отметим, что другая поставлявшая продукты в пострадавшую школу фирма — ООО «ТД «Профтрейд» принадлежит зятю Локманова. Впрочем, в Следкоме и Роспотребнадзоре не нашли причинно-следственной связи между вспышкой вируса и поставками продуктов от монополистов.

Итоговое обвинение по статье 236 УК было предъявлено поварихе Рамзие Хазиевой. И она признала, что нарушила требования СанПиН — не сообщила начальству о факте простуды и желудочно-кишечного расстройства в своей семье, не стала обращаться за медицинской помощью. В результате прописанная санитарными правилами практика временного отстранения больной от работы и повторного допуска лишь по результатам обследования не применялась. Иначе вспышки можно было бы избежать.

В Следкоме и Роспотребнадзоре не нашли причинно-следственной связи между вспышкой вируса и поставками продуктов от монополистов. Фото prokazan.ru

«Не думала, что от меня могут заразиться дети», — объясняла на следствии Хазеева. Работу в школе она уже потеряла, а суд оценил ее действия уголовным штрафом в 20 тысяч рублей (прокурор, говорят, просил лишь на 5 тысяч больше). Чуть строже — штрафом в 70 тысяч рублей — наказан 40-летний Айдар Сафиуллин, уволенный с поста директора школы, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе райсуда. Сафиуллин признал вину и 25 июля был осужден за преступную халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Зная о болезни поварихи, он не отправил ее в больницу, а допустил в школьный пищеблок — «думал, что выздоровела».

К слову, при рассмотрении дела в обычном порядке максимальные штрафы для Хазиевой и Сафиуллина могли составить 80 и 120 тысяч рублей соответственно. Причем, в случае с экс-директором альтернативным наказанием мог стать арест на срок до 3 месяцев. Но, напомним, потерпевшие дети и взрослые согласились на особый порядок.