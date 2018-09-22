Скандалы недели: война УК с ветераном, Бастрыкин и казанская судья и хищения в «Открытии»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Юлия Косолапкина

Мощный общественный резонанс на уходящей неделе вызвал скандал на выборах в Приморье — ситуация накалилась настолько, что председатель ЦИК РФ расплакалась, комментируя произошедшее. На международном уровне обсуждалась серьезная трагедия — российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, при этом вину за произошедшее почему-то возложили на Израиль. Татарстан также попал в федеральную повестку, но из-за очень неприятной истории — УК Авиастроительного района Казани решила выбить якобы «долги» с ветерана Великой Отечественной войны. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Выборы в Приморье

На уходящей неделе на федеральный уровень вышел скандал, произошедший на губернаторских выборах в Приморье. Почти всю гонку второго тура уверенно выигрывал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако с подсчетом последних 1,2 процента голосов в ЦИК затянули, а после выдали прямо противоположный результат. Победа досталась действующему врио главы региона единороссу Андрею Тарасенко. В ответ в КПРФ пригрозили массовыми протестами, сам Ищенко объявил голодовку и стянул сторонников на центральную площадь Владивостока. Председатель ЦИК обещала разобраться с подсчетами, в Кремле добавили, что наблюдают за ситуацией.

После поднявшейся волны недовольства в обществе, ЦИК РФ рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными. Решение было принято после скандала с «вбросами» — кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Отметим, что председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию, не смогла сдержать слез. С ее слов, ей стало обидно, что «взяли и перечеркнули всю работу», «все прозрачно, идем шаг за шагом, и вдруг раз — и такой удар под дых». Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца, при этом Памфилова выразила надежду, что Тарасенко и Ищенко не будут участвовать в следующих выборах.

В понедельник вечером российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. Фото mil.ru



Крушение Ил-20

В понедельник вечером российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России на следующий день заявили, что это произошло по вине Израиля, а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль. Но последнее слово, конечно же, было за Владимиром Путиным.

«Здесь, скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Путина, Россия обеспечит дополнительные меры для обеспечения безопасности своих военных в Сирии. Он также отметил, что произошедшее является трагедией для всей страны: «Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, — это всегда беда. Я, прежде всего, приношу соболезнования близким погибших».

Отметим, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос о том, какие выводы Москва сделала в отношении будущего российско-израильских связей. На следующий день после трагедии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии. А спустя два дня президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением нашего самолета.

Наш ближневосточный колумнист Анхар Кочнева в авторской колонке, написанной для «Реального времени», попыталась разобраться в этой неоднозначной ситуации и выяснить, какие будут последствия.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президенту Татарстана по ситуации и о принятых мерах было доложено. Фото Юлии Косолапкиной

Ветеран Великой Отечественной войны vs. УК Авиастроительного района

Казань, благодаря особым методам работы управляющей компании Авиастроительного района, вновь попала в федеральную повестку. Теперь вся республика расхлебывает последствия «братковских» методов казанских коллекторов, которым городские коммунальщики поручили выбить долги у ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы Юрия Величко. Как только случай получил федеральную огласку, мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей и пожертвовала технической фигурой — директором УК.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президенту Татарстана по ситуации и о принятых мерах было доложено. «Безусловно, случившееся мы расцениваем как вопиющий случай, который не укладывается ни в какие моральные рамки. Рустам Нургалиевич дал поручение провести проверку по данному факту», — сообщила Галимова. Помимо этого, ситуация находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина и замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

Провал на Ершова и «золотые» парковки

С понедельника на улице Ершова, которая и так ежедневно утром и вечером загружена до образования пробок, появилась новая преграда для движения — огромный провал в четыре метра шириной и семь глубиной. То, что в этом месте не все в порядке, по словам директора МУП «Водоканал» Андрея Егорова, стало известно еще в минувшую пятницу во время планового обхода. Дело в том, что там проходит коллектор диаметром 60 миллиметров. Построен он был еще 1963 году. При сроке эксплуатации коллекторов в 50 лет нетрудно посчитать, что его должны были заменить еще к 2013 году. Но сделано это не было. Егоров рассказал прессе, что благодаря наблюдению удалось избежать еще более серьезных последствий — полного перекрытия дороги и потопа с разливом канализации. Правда, сроки устранения аварии спикер устанавливать не стал. Отметим, что в эту пятницу движение по нескольким полосам дороги по-прежнему было перекрыто из-за ограждений вокруг ямы.

А с 1 ноября автовладельцев Казани ждут большие изменения. Мест, где можно оставить машину бесплатно, станет еще меньше, зато количество платных мест увеличится на 1 185. На особо востребованных участках стоимость парковки возрастет до 100 рублей в час. Хорошая новость в том, что инвалиды третьей группы, как и первых двух, получат право бесплатной парковки, плохая — в том, что найти место им станет сложнее. На более чем 90 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья в Казани предусмотрено всего 211 мест, за которые еще придется повоевать со здоровыми участниками дорожного движения.

С понедельника на улице Ершова, которая и так ежедневно утром и вечером загружена до образования пробок, появилась новая преграда для движения — огромный провал в четыре метра шириной и семь глубиной. Фото Марии Горожаниновой

Хищения в «Открытии», дело «ИнтехБанка» и судьба остатков империи Вагиза Мингазова

Рекордное хищение в казанском филиале вскрыла масштабная ревизия в банке «Открытие». 18 сентября в полицию было подано заявление о таинственном исчезновении иностранной и национальной валюты на 200 миллионов рублей с лишним, а вчера УВД Казани возбудило уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. По информации источников «Реального времени», в банке уже определились с кандидатурами подозреваемых, с которыми силовики не спешат соглашаться.

А во вторник Приволжский районный суд оставил под домашним арестом еще на 2 месяца, до 19 ноября, двух фигурантов уголовного дела о выводе активов «ИнтехБанка», возбужденного в марте. Напомним, речь идет о бывших председателе правления Марселе Зарипове и первом зампредседателя Елене Наумовой. За время следствия в их деле добавился эпизод о незаконном получении кредита и еще несколько эпизодов злоупотреблений полномочиями. Уставший от домашнего ареста Зарипов попросил смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на рекомендации медиков, но так и не убедил суд.

Тем временем остатки империи Вагиза Мингазова было решено передать Минмолодежи. Из базы отдыха «Рыбацкая деревня», некогда принадлежавшей «молочному королю» и сенатору, сделают оздоровительный лагерь для детей и молодежи. Предполагается, что следующим летом объект будет работать уже в новом формате, накануне Рустам Минниханов одобрил идею. В самой «Рыбацкой деревне» находятся в недоумении: мол, только что сами об этом узнали, и продолжают сдавать домики в аренду.

В судах продолжают подчищать хвосты за так и не открывшимся производством «Нэфиса» — заводом по производству синтетических моющих средств (ЗСМС). Фото Максима Платонова

«Хвосты» «Нэфиса», новый рулевой «КамГЭСа» и рекордные дивиденды госкомпаний

В судах продолжают подчищать хвосты за так и не открывшимся производством «Нэфиса» — заводом по производству синтетических моющих средств (ЗСМС). Теперь АСВ пытается не дать генеральному директору ЗСМС обанкротить свое предприятие по упрощенной схеме. Как стало известно «Реальному времени, на заседании в Арбитражном суде РТ агентство выразило уверенность, что неизвестная тверская компания «Анкор», которой завод должен всего 355 тысяч рублей, — «подставной казачок», с помощью которого планируется обанкротить ЗСМС по упрощенной схеме, в результате чего может потерять конкурсная масса. В пользу доводов представителей АСВ также говорит факт продажи долга «Анкора» самому учредителю и гендиректору завода: Юрию Ляшенко и Ольге Обыденновой соответственно. Вместе с тем АО «Нэфис Косметикс» не стало дожидаться банкротства и уже получило исполнительный лист о возврате долга почти в 1 млрд рублей.

Также на уходящей неделе стало известно, что промышленно-строительный холдинг «Камгэсэнергострой», сменивший за 4 года четырех генеральных директоров из обоймы стройбизнеса, взял паузу, выбрав на эту позицию экс-замминистра промышленности и торговли с «энергетическим прошлым». «Расстрельную» должность согласился занять 47-летний Дамир Сафиуллин.

Тем временем дивидендные выплаты, произведенные татарстанскими госкомпаниями по итогам 2017 года, побили все возможные рекорды. В четверг Минземимущества РТ объявило о перечислении 203,45 млн рублей в бюджет. Впрочем, эта прибавка является всего лишь сухим остатком, доставшимся казне после стрижки купонов госхолдингом «Связьинвестнефтехим» (СИНХ). Находящиеся под его контролем 17 «голубых фишек» Татарстана вознаградили своего крупнейшего акционера на гигантскую сумму 513,5 млн долларов США, или 34,1 млрд рублей по текущему курсу доллара, которые легко отъехали от бюджета в госхранилище Валерия Сорокина. По мнению аналитиков международного агентства Fitch Ratings, грандиозный приток денег может быть обусловлен необходимостью обслуживания СИНХом долга в 20,8 млрд рублей, нарушение которого грозит негативными последствиями для идеального кредитного рейтинга Татарстана.



В шаге от уголовного дела оказалась казанская мировая судья в отставке Эльмира Зиганшина. Согласие Александру Бастрыкину на ее преследование во вторник дала Высшая квалификационная коллегия судей России. Фото: wikipedia.org

Бастрыкин против казанской судьи, скандал в Минпромторге РТ, взятки в УФССП и дело «крепкого орешка»

В шаге от уголовного дела оказалась казанская мировая судья в отставке Эльмира Зиганшина. Согласие Александру Бастрыкину на ее преследование во вторник дала Высшая квалификационная коллегия судей России, поддержав аналогичное решение татарстанской коллегии. О своей невиновности судья на этом заседании не заявляла, говорила лишь о давлении следствия и отсутствии объективных доказательств ее причастности к преступлениям. Как выяснило «Реальное время», по совокупности эпизодов в будущем ей могут предъявить участие в коррупционных схемах с общим оборотом за 2 млн рублей.

Также в мошенническом хищении 3 млн рублей и попытке заработать еще 500 тыс. рублей обвиняют 28-летнего сотрудника службы судебных приставов Сергея Егорова. По версии Следкома, на деньги он «развел» должницу, обещая за взятки сначала прекратить исполнительное производство по ее делу, а затем закрыть вопрос с якобы начавшимся уголовным преследованием. «Реальное время» подробно разбиралось в этом деле.

Громкий скандал на уходящей неделе развернулся вокруг заказа татарстанского Минпромторга. Фирма «Шалаевский и партнеры» (Вологда) пожаловалась на татарстанский Минпромторг, попросив проверить его действия на коррупционную составляющую. Как выяснило «Реальное время», заявление не осталось без ответа. Министерство ежегодно проводит конкурс с вручением премий правительства Татарстана за качество лучшим предприятиям. Много лет торги на организацию церемонии награждения выигрывала одна и та же казанская компания, и лишь в этом году тендер достался бизнесмену из другого региона. Однако заказчик в лице Министерства промышленности и торговли РТ, по словам вологжан, предложил им своего постоянного поставщика, взвинтившего цену выше контрактной, а после стал затягивать сроки и выставил заведомо невыполнимые условия.

Также на этой неделе наше издание собрало 10 фактов от сотрудников МВД, Следкома и прокуратуры Татарстана по скандальному делу о разбойном нападении на дом бугульминского предпринимателя Евгения Деданина. Напомним, со дня происшествия прошла неделя. Убитых уже похоронили, а силовиков, что возбудили было дело на хозяина дома, чуть ли не предали анафеме в соцсетях. Вот только подчиненные Бастрыкина продолжают считать: лучшей защитой для Деданина, использовавшего ножи против не стрелявших(!) пистолетов, могут стать результаты всестороннего и объективного расследования. Жалоба Следкома на решение об отмене постановления о возбуждении дела уже подана в адрес прокурора РТ.

Новые коттеджи вырастут в Ноксинском лесу напротив жилого комплекса «Весна» — между Большими Клыками и поселком Офицеров. Фото Инны Серовой

Новые коттеджи в Ноксинском лесу, проблемы в «Салават купере» и главный строитель Москвы

Новые коттеджи вырастут в Ноксинском лесу напротив жилого комплекса «Весна» — между Большими Клыками и поселком Офицеров, который фактически стал уже частью Вознесенского. Как выяснило «Реальное время», партнеры компании «Унистрой» начали там строить элитный поселок закрытого типа. Стоимость проекта пока официально не озвучена.

Вместе с тем с очередной проблемой столкнулись теперь уже новые подрядчики в 11-м квартале «Салават купере». Им приходится не только достраивать дома, с которыми не справилось ПСО «Казань», но и переделывать некоторые виды работ. Напомним, фирмы «Строитель+» и «ПСК Народный дом» заступили на объекты 11-1 и 11-5 в августе — сразу после отстранения компании Равиля Зиганшина за постоянные срывы графиков. И сейчас строители заняты тем, что заново штробят стены, потому что квартиры «были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения».

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил свою новую команду — состав московского правительства. Примечательно, что на фоне ряда отставок, свою позицию сохранил выходец из Татарстана Марат Хуснуллин. Он остался главным строителем Москвы.

Также на уходящей неделе аналитическая служба «Реального времени», продолжая изучать владельцев земли на правом берегу Волги, решила присмотреться к селению Теньки. Оно в силу семейных бизнес-связей известных казанских девелоперов превратилось фактически в «Суваровский полуостров». Мы также выяснили, что земля в Теньках в два раза дешевле верхнеуслонской — из-за разной удаленности от Казани.

Помимо этого, выяснилось, что скульптура Даши Намдакова «Хранительница», которую изначально хотели установить в Великом Болгаре, может переехать на берег Волги, к Храму всех религий. Как рассказал «Реальному времени» брат Ильдара Ханова Ильгиз, с инициативой выступил не он, но согласие на установку дал.

В соседней Удмуртии обманутые дольщики ЖК «Родниковый край» пытаются достучаться до главы своей республики. Фото vk.com

Обманутые дольщики и вкладчики в Удмуртии

В соседней Удмуртии обманутые дольщики ЖК «Родниковый край» пытаются достучаться до главы республики. Обещанные работы по продолжению строительства новым застройщиком так и не были начаты летом. Своих квартир люди ждут уже 4 года, причем 2 года назад даже пошли на крайние меры — заселились в недостроенные дома. Что сейчас происходит со стройкой и когда люди, наконец-то, получат свое жилье — на этой неделе разбиралось «Реальное время».



Помимо этого, выяснилось, что вкладчики одной из старейших финансовых компаний Ижевска, в последнее время занимавшейся строительством жилья, не могут связаться ни с кем из ее работников. На звонки не отвечает и ее руководитель — бывший председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Речь идет о вложениях от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Поиск мэра для Уфы, выборы муфтия РБ и «Зеленое кинодерби»

В четверг «Реальному времени» стали известны имена претендентов на должность председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Кандидатов на должность муфтия определили на предсъездном пленуме ДУМ РБ. Всего отобраны четыре человека. Первый кандидат — действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Третий — имам мечети «Фатхислам» (поселок 8-го Марта города Уфы) Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов. Председателем оргкомитета съезда остался директор Исламского колледжа Ильдар Малахов. Возможно, выборы будут достаточно конкурентными.



Во вторник стало известно о скором уходе Ирека Ялалова с поста мэра города Уфы в связи с переводом на работу в Совет Федерации. Уфимский политолог и колумнист «Реального времени» Дмитрий Казанцев решил разобраться в причинах такого решения, а также рассмотрел бывших градоначальников и наиболее вероятных претендентов на место нынешнего сити-менеджера башкирской столицы.

Соперничество между Башкортостаном и Татарстаном нашло свое отражение не только в спорте и других сферах, но и в культуре, а именно — в кинематографе. В минувшие выходные в столицах братских республик запустили проект «Кинобаттл: Казань — Уфа». Оба региона до конца декабря продемонстрируют друг другу (и себе тоже) лучшие работы своих режиссеров. В связи с этим руководитель дирекции «Время кино» и наш колумнист Альбина Нафигова оценила работы двух республик, отмечая, в каких направлениях киноискусства Уфа вырвалась вперед, а в каких Казань оказалась лучше.





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