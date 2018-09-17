Камско-Устьинские помещики. Как село Теньки стало «Суваровским полуостровом»

Кто владеет поместьями на правом берегу Волги. Часть 2

Аналитическая служба «Реального времени», продолжая изучать владельцев земли на правом берегу Волги, на этот раз присмотрелась к селению Теньки. Оно в силу семейных бизнес-связей известных казанских девелоперов превратилось фактически в «Суваровский полуостров». Мы также выяснили, что земля в Теньках в два раза дешевле верхнеуслонской — из-за разной удаленности от Казани.

Земля в Теньках в два раза дешевле верхнеуслонской

В фокусе внимания аналитической службы «Реального времени» оказались 35 земельных участков «теньковских помещиков», включая один остров, — общей площадью 257 тыс. кв. м на сумму 13,8 млн рублей (по кадастровой стоимости). Средний размер участка — 5,7 тыс. кв. м, средняя кадастровая стоимость его — 307,3 тыс. рублей. Дорого это или нет? Сравним с владениями «верхнеуслонских помещиков», о которых мы писали в предыдущем материале: там средний размер участка составлял (всего их было 51) 2,6 тыс. кв. м, но стоили они в среднем 267,2 тыс. рублей, то есть, около 103,45 рублей за квадратный метр.

В Теньках земля получается почти в два раза дешевле: 53,8 рубля за квадратный метр. В итоге за примерно равную общую кадастровую стоимость в 13,6—13,8 млн рублей в Верхнем Услоне можно купить лишь 131,7 тыс. кв. м, а в Теньках — в два раза больше, 257 тыс. кв. м. Объясняется это, видимо, удаленностью земельных участков от Казани, хотя расположены они тоже на правом берегу Волги. Так, от самого южного поселения с недешевыми участками, Бахча-Сарая, до Теньков 35 километров на юг. Примерно столько же от Теньков до Камского Устья, где в Волгу впадает Кама.





От самого Бахча-Сарая до Теньков 35 километров на юг. Примерно столько же от Теньков до Камского Устья



Приволжскую землю экс-учредителю «Сувара» оценили в 2,4 рубля за квадратный метр

В топ-5 по площади участка входит теньковское владение, принадлежащее Флюре Каримовой (экс-учредителю «Сувар-Девелопмента», «Сувар-Холдинга» и т. д.), оцененное необыкновенно дешево: 12 тыс. кв. м участка были оценены всего в 29 тыс. рублей, то есть по 2,4 рубля за квадратный метр. Правда, он не находится на первой береговой линии и не имеет, с одной стороны, выхода к Волге. Согласно публичной кадастровой карте, это земля сельхозназначения, к тому же разрешено «размещение искусственно созданных внутренних водных путей», а по документу — «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок».

Словосочетание «гидтротехнических сооружений» необыкновенно важно: Каримова на своем участке имеет право строить водоканалы — о ее нарушениях в Лаишевском районе и других проблемах «Сувара» со строительством там каналов смотрите ниже. Учитывая район расположения участка 16:22:091901:40 — на дельте, образуемой впадением в Волгу реки Мордовки, все это имеет смысл. Кстати, в тех же Теньках, на другом берегу Мордовки, по адресу: ул. Волжская, 11, зарегистрирована компания ООО «Торговый Дом «Кедр», на 49,9% принадлежащая Флюре Каримовой и на 50,1% — закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Сувар-Фонд недвижимости». В Сети можно найти информацию о заключенном госконтракте «Кедра» с ГБУ СО «Самаралес» на поставку сеянцев деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой на сумму 1,8 млн рублей. В 2016 году на 100 млн рублей выручки «Кедр» показал чистую прибыль в размере 15,8 млн рублей.

Характерно, что еще один участок Каримовой в Теньках, расположенный недалеко от ТД «Кедр» по улице Волжской, 27, оценен по обычным теньковским меркам — в 75,6 рубля за квадратный метр. Площадь участка 8 тыс. кв. м и стоит он 607 тыс. рублей. Если исходить из кадастровой карты, то, судя по изображению со спутника, это участок с домиками с коричневой крышей и геометрическими рядами насаждений на берегу Мордовки и образуемого ею залива. Он тоже может использоваться «для размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения морских и речных портов, причалов».

В сети можно найти информацию о заключенном госконтракте «Кедра» с ГБУ СО «Самаралес» на поставку сеянцев деревьев хвойных пород. Фото imperator-pitomnik.ru



…как и владельцу «Банной усадьбы» на Кабане и казанского таксопарка

Еще один необыкновенно дешевый и необыкновенно большой участок принадлежит Альберту Юлдашеву, соучредителю транспортно-экскурсионной компании «Такси 3». Он же — единственный учредитель ООО «ПИРР», расположенного на улице Хади Такташа, 54а. Речь идет о ресторане «Пир» на берегу озера Кабан, части комплекса «Банная усадьба», также принадлежащего Альберту Юлдашеву. «Банная усадьба» в 2013 году вызвала недовольство у Рустама Минниханова, который не удовлетворился внешним видом зданий, выходящих на озеро Кабан. Тогда компания-застройщик пообещала благоустроить набережную, отремонтировать дорогу и тротуары, а также обустроить улицу Хади Такташа. «Таксующему» Юлдашеву принадлежит участок площадью 11 тыс. кв. м, но стоимостью всего 26,5 тыс. рублей — то есть один квадратный метр тоже оценен в 2,42 рубля. Участок действительно граничит с участком экс-учредителя «Сувара» Флюрой Каримовой (отличаются только две последние цифры кадастровых номеров: 16:22:091901:40 и 16:22:091901:68. В графе «разрешенное использование» написано слово в слово то же самое.

Опять, как и в случае с Каримовой, Юлдашеву принадлежит еще один участок в Теньках, и тоже уже «нормально оцененный»: 8,6 тыс. кв. м на сумму 657 тыс. рублей. Это — остров. Исходя из кадастрового номера и спутниковой карты — это небольшой островок в «мордовской дельте», вот он, и пока на нем нет ничего, кроме зеленых насаждений. Этот остров тоже может использоваться «для размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения морских и речных портов, причалов».

В рейтинге самых дорогих участков находится остров Юлдашева. Следом идет участок экс-учредителя «Сувара» Флюры Каримовой по адресу: Волжская, 27.

«Банная усадьба» в 2013 году вызвала недовольство у Рустама Минниханова. Фото tatarstan.ru

«Делайте ставки, господа!»: супруге совладельца нескольких казино принадлежат 7 тыс. кв. м берега Волги

Однако большая часть теньковской земли так или иначе принадлежит людям, имевшим или имеющим отношение к структурам «Сувара»: Флюра Каримова только открывает этот длинный список.

Следом можно выделить Миляушу Королькову, владелицу складского комплекса на ул. А. Кутуя площадью 4228,5 кв. м (правообладатель ООО «Прогресс»). Супруг ее — небезызвестный Игорь Корольков, экс-совладелец «Сувар-Казани», создавший в 2008 году вместе с Рашидом Таймасовым «Роял Тайм Групп». Компания развивала игорный бизнес в Камских Полянах, а в 2009 году выступила инициатором создания общественной организации НО «Ассоциация развития игорного бизнеса «Азов-Сити». Таймасов занял в ней пост президента. В 2010 году Таймасов запустил первое казино, созданное по новому федеральному закону об азартных играх (№244-ФЗ), — «Оракул» (Краснодарский край, Щербиновский район, игорная зона «Азов-Сити»). Компания реализовала проекты в Калининграде, выступала соинвестором интегрированной курортной зоны «Приморье» декларируемой стоимостью более 113 млрд рублей. В 2011 году глава «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов и Роберт Мусин ездили вместе во Владивосток. В марте прошлого года в «Роял Тайм Групп» с претензиями на полмиллиарда рублей пришли следователи по делу ТФБ — задержана была гендиректор «РТГ» Елена Леушина. Впрочем, Леушина возглавляет компанию и по сию пору.

Важно, что Корольковой принадлежат 7,4 тыс. кв. м теньковской земли на правом берегу Волги. Сразу пять участков были оценены в 560 тыс. рублей. Согласно публичной кадастровой карте, все участки граничат друг с другом: вот эта ухоженная земля на берегу небольшого залива с рядами домов, причем на берегу «волжско-мордовского залива» есть и бассейн. Неподалеку, правда, без выхода к берегу Волги, находится и участок соучредителя ООО «Роял Девелопмент» Ирины Князевой (ей принадлежит 38%): 2,7 тыс. кв. м на 205,4 тыс. рублей.

Как «суваровские помещики» оказались любителями водоканалов

Cтоит упомянуть еще двух персон: Николая Сафина и Гузель Сафину. Первому принадлежат 4 тыс. кв. м стоимостью 302,8 тыс. рублей. Его участок граничит с одним из участков Каримовой на берегу залива. И, что характерно, вид его разрешенного использования тоже позволяет строить на нем водоканалы. Рядом на улице Волжской находится и земля Гузели Сафиной площадью 2,3 тыс. кв. м и стоимостью 173,2 тыс. рублей. Сафина тоже имеет право на строительство водоканалов.

Гузели Сафиной принадлежит 20% ОАО «Центральный рынок г. Казани», и она также является учредителем в девелоперских проектах «Сувара» — ООО «Залесный Сити» и ООО «Тетеево-2».

Отметим также, что в Теньках есть участок, находящийся в аренде у Фариды Корольковой, однофамилицы или родственницы Миляуши Корольковой, бывшей совладелицы Флюры Каримовой в ТД «Кедр»: 3 тыс. кв. м оценены из расчета в те же 2,42 рублей за кв. м — то есть в 6,5 тыс. рублей, как и у Каримовой (и находятся участки очень и очень рядом). В 2,4 рубля за кв. м оценили еще только один участок, принадлежащий казанскому адвокату Вере Сергеевой — 2,5 тыс. кв. м стоят всего 6 тыс. рублей. Причем не сказать, что он чем-то плох: достаточно взглянуть на спутниковую (два дома с серыми крышами) и кадастровую карты — первая береговая линия, удобный пирс, прямой выход к Волге.

Водоканалы и близость к воде всем трем владельцам теньковской земли чрезвычайно по душе. Фото youtube.com

Как Теньки в силу семейных бизнес-связей превратились в «Суваровский полуостров»

К «Сувару» имеет отношение и Ильдус Мингазов, еще один сосед по берегу Корольковых/Каримовой/Сафиных, — ему принадлежат 2,8 тыс. кв. м на сумму 210,7 тыс. рублей. Мингазов — владелец оператора парковок «Сувар-Эстейт» (владеет двумя парковками у ТЦ «Сувар Плаза» на Спартаковской) ООО «Авто-сити». Брат его, Вернат Мингазов, владеет 4,4 тыс. кв. м участка ЖК «Веснушки», где в числе застройщиков можно найти «Сувар Девелопмент». Еще один «суваровский помещик» — брат сооснователя группы «Сувар» Айрата Жамилова (признанного осенью прошлого года банкротом) Ильдар Жамилов, которому принадлежат 2,3 тыс. кв. м на 172,5 тыс. рублей в том же районе.

Здесь же расположилось поместье Рустема Абдуллина на 2,2 тыс. кв. м стоимостью 167 тыс. рублей. Абдуллин — председатель совета директоров «Интехбанка», экс-замгендиректора по правовым вопросам ООО «Компания «Сувар-Казань», гендиректор и учредитель ООО «НефтеТрейдСервис», которое располагается по адресу: Спартаковская, 6 (торгово-офисный центр Suvar Plaza, в свое время построенный «Суваром»). «НефтеТрейдСервис», в свою очередь, владеет 9,96% акций ПАО «Интехбанк», что делает Абдуллина одним из собственников банка. НТС на 24,49% владеет и ООО «УК «Казанская Ривьера». Ему же принадлежало и 24,5% АО «Роял Тайм Групп».

Еще один участок расположился «на отшибе», зато с прямым выходом на Волгу и длиннющим пирсом (см. тут и тут). Почти 2 тыс. кв. м на сумму 150 тыс. рублей принадлежат Валентине Каджевой, соучредителю ООО «Сибюро», в число основателей которого входят сплошь «свои»: Каджевой принадлежит 20%, по 26,7% принадлежит Гузели Сафиной, Ильдару Жамилову и Илине Сафиной.

Илина Сафина, в свою очередь, владеет 4,2 тыс. кв. м на «Суваровском полуострове»: стоят они 320,7 тыс. рублей. По данным на 2011 год, она также была собственницей ЗАО «ТК «Икс-эль». Имя ее можно найти в числе совладельцев или директоров множества компаний, от «Тетеево-2» и «ЗАО «Коттеджный поселок «Загородная усадьба» до ЗАО «Ривьера Девелопмент».

Владелице другого торгово-делового комплекса «MEGGAPARK» (3,5 тыс. кв. м) Светлане Байковой принадлежит соседний участок в 3,5 тыс. кв. м стоимостью 264,4 тыс. рублей. По той же улице пройдя, можно увидеть и участок коммерческого директора гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» и депутата Казгордумы Елены Войтко — 3 тыс. кв. м на 220,6 тыс. рублей. 2,8 тыс. кв. м стоимостью 211,6 тыс. рублей имеет на ул. Волжской Артур Ткаченко, владелец трех кафе «Бабушкина сковородка».

Интересно в сравнении с бывшими владениями экс-главы Верхнеуслонского района Сергея Осянин, оценить владения экс-главы Камско-Устьинского района Фидаиля Шигапова, запомнившегося жителям жестким подходом к благоустройству. В отличие от Осянина, Шигапову принадлежит небольшой участок площадью площадью 2,7 тыс. кв. м и стоимостью 204 тыс. рублей, расположенный на том же берегу и на той же улице, что и вышеперечисленные. Немного земли в Теньках есть и у директора по производству ОАО «КМПО» Александра Туранова: 750 кв. м на 56,3 тыс. рублей.

№ кадастровый номер адрес площадь кадастровая стоимость собственник 1 16:22:090106:276 с Теньки, ул. Волжская, д. 7 2207 166893,34 Абдуллин Рустем Галимьянович 2 16:22:090106:768 с Теньки, ул. Волжская, д. 5 3497 264443,14 Байкова Светлана Николаевна 3 16:22:090106:285 с Теньки, ул Прибрежная 1244 94071,28 Белых Татьяна Александровна, Белых Владимир Александрович 4 16:22:090106:285 с Теньки, ул Прибрежная 1244 94071,28 Белых Татьяна Александровна, Белых Владимир Александрович 5 16:22:092501:60 с Теньки, СТ Парус 1191 89503,65 Бельнюшкин Владимир Александрович;

Гизатуллина Асия Нургалийевна 6 16:22:091901:43 с Теньки 2915 6529,6 в аренде у Королькова Фарида Ахметовна 7 16:22:090106:364 с Теньки, ул. Волжская, д. 28 2917 220583,54 Войтко Елена Николаевна 8 16:22:092501:58 с Теньки, ул. Парус, 61 1612 121141,8 Галеев Радик Рафикович 9 16:22:090106:743 с Теньки, ул. Волжская, д. 25 2282 172564,84 Жамилов Ильдар Асфантович 10 16:22:092501:104 с Теньки, ул. Парус, 62 1988 149398,2 Каджева Валентина Петровна 11 16:22:090106:749 с Теньки, ул. Волжская 400 30248 Капова Людмила Владимировна 12 16:22:090106:757 с Теньки, ул. Волжская, д. 27 8028 607077,36 Каримова Флюра Ахметовна 13 16:22:091901:40 с Теньки 11948 28914,16 Каримова Флюра Ахметовна 14 16:22:090106:762 с Теньки, ул. Волжская, д. 8 2717 205459,54 Князева Ирина Сергеевна 15 16:22:090106:291 с Теньки, ул. Волжская, д. 16 1952 147610,24 Колмакова Лидия Константиновна, Колмакова Полина Константиновна 16 16:22:090106:753 с Теньки, ул. Волжская, д. 24 401 30323,62 Королькова Миляуша Расиховна 17 16:22:090106:288 с Теньки, ул.Волжская, д.22 1945 147080,9 Королькова Миляуша Расиховна 18 16:22:090106:754 с Теньки, ул. Волжская, д. 24 3366 254536,92 Королькова Миляуша Расиховна 19 16:22:090106:746 с Теньки, ул. Волжская 400 30248 Королькова Миляуша Расиховна 20 16:22:090106:745 с Теньки, ул. Волжская, д. 22а 1280 96793,6 Королькова Миляуша Расиховна 21 16:22:090106:278 с Теньки, ул. Октябрьская 2000 151240 Кульпанович Василий Антонович 22 16:22:090106:362 с Теньки, ул Волжская 2787 210752,94 Мингазов Ильдус Газизович 23 16:22:090106:651 с Теньки, ул. Волжская, д. 22 2890 218541,8 Мурадымова Татьяна Анатольевна 24 16:22:090106:750 с Теньки, ул. Волжская, д. 24 2826 213702,12 Новикова Роза Шакирзяновна 25 16:22:090106:813 с Теньки, ул. Волжская 2508 189654,96 Порфирьев Андрей Георгиевич 26 16:22:090106:363 с Теньки, ул. Волжская. д. 30а 5776 436781,12 Путилов Евгений Анатольевич 27 16:22:090106:775 с Теньки, ул. Волжская, д.17 4005 302858,1 Сафин Николай Евгеньевич 28 16:22:090106:756 с Теньки, ул. Волжская, д. 21 2291 173245,42 Сафина Гузель Габдулхатовна 29 16:22:090106:781 с Теньки, ул. Волжская, д. 15А 4240 320628,8 Сафина Илина Равилевна 30 16:22:092501:102 с Теньки, СТ Парус 2500 6050 Сергеева Вера Николаевна 31 16:22:090106:361 с Теньки, ул. Волжская, д. 32 3189 241152,18 Солуянова Юлия Федоровна 32 16:22:090106:222 с Теньки, ул. Прибрежная, д. 4 1186 89685,32 Терехин Виктор Васильевич 33 16:22:090106:270 с Теньки, ул Прибрежная 628 47489,36 Терехин Виктор Васильевич;

Терехина Алла Юрьевна 34 16:22:090106:752 с Теньки, ул. Волжская, д. 26 2798 211584,76 Ткаченко Артур Александрович 35 16:22:092501:45 с Теньки, ул. Парус, 44 749 56288,1 Туранов Александр Васильевич 36 16:22:090106:287 с Теньки, ул. Волжская, д. 18 2699 204098,38 Шигапов Фидаил Авхаддинович 37 16:22:091901:68 с Теньки 10965 26535,5 Юлдашев Альберт Равильевич 38 16:22:091901:66 с Теньки, ул. Молодежная, д. 23 8688 656986,56 Юлдашев Альберт Равильевич



