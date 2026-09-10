Мантуров призвал власти содействовать защите и восстановлению НПЗ

Также он подчеркнул, что нужно смотреть шире работы отдельных заводов

Первый зампредседателя правительства Денис Мантуров призвал профильные министерства и региональные власти максимально содействовать построению объектовой защиты и восстановлению пострадавших НПЗ. Об этом он заявил на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства России.

— Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ, — сказал Мантуров.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что нужно смотреть шире работы отдельных заводов, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и экономика в целом.

Первый вице-премьер обратил внимание на необходимость завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса, который позволит видеть реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объемы.

Ранее сообщалось, что Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо. Основное внимание уделили стабильности поставок и сдерживанию цен.

Алсу Сабирзанова