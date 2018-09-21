«Гид» не вышел на связь. Вкладчики ищут деньги и экс-председателя Общественной палаты Ижевска

Клиенты, вложившие от 100 тысяч до 10 млн рублей, не могут связаться с сотрудниками одной из старейших финансовых компаний столицы Удмуртии

Фото: Михаил Красильников

Вкладчики одной из старейших финансовых компаний Ижевска, в последнее время занимавшейся строительством жилья, не могут связаться ни с кем из ее работников. На звонки не отвечает и ее руководитель — бывший председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Речь идет о вложениях от 100 тысяч до 10 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Офис закрыт, телефоны молчат

Двери в офис финансовой компании «Гид» на улице Пушкинской в Ижевске наглухо закрыты. Вкладчики дергают ручку, но видно, что в помещении никого нет и никто им не откроет. На витринах пестрит реклама, призывающая всех желающих инвестировать и покупать квартиры в строящемся на окраине Ижевска жилом комплексе «Солнечная слобода», однако, похоже, этому проекту грозит закат.

Никаких уведомлений вкладчики, приобретшие векселя у ФК «Гид», от сотрудников компании не получили, а на двери только объявление с телефоном другого вкладчика — Павла Арзамасцева, который, также натолкнувшись на днях на этот безжизненный запертый офис, решил взяться за то, чтобы скооперироваться с другими клиентами компании.

Подошедшая к офису женщина поделилась, что приобрела векселя три месяца назад, и подошло время их погашения. Другая клиентка в годах, приехавшая, судя по всему, с дочерью, рассказала, что купила векселя давно, и каждые три месяца нужно было сообщать о решении — погасить его или продлевать еще на три месяца. При этом сотрудники компании предварительно звонили и спрашивали. В этот раз звонка не последовало, и она приехала к офису. Векселя компания «Гид» видимо выпускала для покрытия затрат на строительство жилого комплекса «Солнечная слобода».

Двери в офис финансовой компании «Гид» на улице Пушкинской в Ижевске наглухо закрыты



Телефоны ФК «Гид» не отвечают, сайт не работает. Не берет трубку и руководитель компании, известная в Ижевске общественница и предприниматель Людмила Гуляшинова, которая до недавнего времени возглавляла Общественную палату Ижевска. Она удалила свою страницу в Facebook.

При этом на сайте ЖК «Солнечная слобода», который строила в последнее время компания «Гид», указан телефон в центре недвижимости «Мегаполис». Менеджер Гульнара сообщила, что продажи квартир в этом жилом комплексе приостановлены.

Векселя от 100 тысяч до 10 млн рублей

— Что происходит, я сам могу только догадываться, потому что у них избушка на клюшке, денег набрали и куда-то пропали. Я с ними работал 10 лет, покупал векселя, ставки у них были от 18 до 21%, и никаких предпосылок для проблем не было. Они построили ранее коттеджный поселок «Домоседово», потому у них появился новый проект «Солнечная слобода». Я сам ездил на эту строительную площадку в конце зимы, затем летом, видел, что там залили площадку под цокольный этаж. В последний раз ездил в конце августа. Там уже не было ни строительной техники, ни материалов, ни строителей. Сторож мне рассказал, что уже месяца два никакие работы не ведутся.

Территория строящегося ЖК «Солнечная слобода» сейчас огорожена забором



После этого Арзамасцев обратился в компанию «Гид», где ему остановку строительства объяснили сменой генподрядчика, с которым она сейчас судится. С тех пор связаться с сотрудниками «Гида» и его руководителем ему не удается.



По словам ижевчанина, с минувшей субботы, когда он разместил объявление на дверях офиса, ему позвонили уже больше 20 человек. Люди компании доверяли суммы от 100 тысяч до 10 млн рублей.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что уже поступило несколько заявлений от клиентов компании «Гид», проводится проверка.

Общественница и бизнесвумен

Территория строящегося ЖК «Солнечная слобода» сейчас огорожена забором, так что понять, что именно за ним имеется, сложно. Никакие строения, кроме бытовки, над ним не возвышаются, а на сторожке с надписью «До скорой встречи» висит замок. Комплекс располагается у леса на окраине Ижевска за частным сектором и производственными базами. Здесь уже не ходит общественный транспорт, плохая дорога, до ближайшего жилого дома около 300 метров.

Скандал вокруг строительства этого ЖК и перспектива появления новых обманутых дольщиков стоили Людмиле Гуляшиновой поста председателя Общественной палаты Ижевска. Фото day.org.ru



До прошлого года «Солнечная слобода» называлась «Акварелью» и строилась другой компанией — «Арт-Мастер». Строительство дома, который некогда даже попал в федеральную программу «Жилье для российской семьи» (затем так же благополучно из нее «вылетел»), началось в 2015 году. Земля, на которой велось строительство, принадлежит ООО «Рент-Инвест», в числе собственников которого была Людмила Гуляшинова и некий Александр Гуляшинов. Дмитрий Игошин в лице директора ООО «Арт-Мастер» арендовал у «Рент-Инвеста» (на момент начала строительства Игошин имел долю в компании) участок для строительства жилого микрорайона.



«Арт-Мастером» было заключено 23 договора долевого участия (некоторые дольщики полностью оплатили будущие квартиры, некоторые — частично). Все квартиры, которые выкупали дольщики, должны были находиться в жилом доме №1. Было начато строительство двух домов, однако уже в 2016 г. стройка замерла: на первом доме был частично залит фундамент, а второй дом остался на стадии свай в котловане.

В итоге было решено сменить застройщика, между собственниками земли и застройщика возник конфликт и судебные тяжбы. На данный момент «Рент-Инвест» полностью принадлежит Александру Гуляшинову, а директором является Людмила Гуляшинова. Однако на сайте ЖК сейчас застройщиком указано уже ООО «СтройДевелопментГрупп», собственником и руководителем которого значится тот же Александр Гуляшинов.

Комплекс располагается у леса на окраине Ижевска за частным сектором и производственными базами

Именно скандал вокруг строительства этого ЖК и перспектива появления новых обманутых дольщиков стоили Людмиле Гуляшиновой поста председателя Общественной палаты Ижевска. В августе 2017 года коллеги потребовали от нее добровольно временно сложить с себя полномочия председателя, так как опасались, что ситуация вокруг бизнеса Гуляшиновой негативно отразится на репутации общественного органа. Она уходить отказывалась, говоря, что положение в ЖК улучшается, однако в январе 2018 года все же написала заявление о своем выходе из Общественной палаты.