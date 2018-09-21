«Гид» не вышел на связь. Вкладчики ищут деньги и экс-председателя Общественной палаты Ижевска
Клиенты, вложившие от 100 тысяч до 10 млн рублей, не могут связаться с сотрудниками одной из старейших финансовых компаний столицы Удмуртии
Вкладчики одной из старейших финансовых компаний Ижевска, в последнее время занимавшейся строительством жилья, не могут связаться ни с кем из ее работников. На звонки не отвечает и ее руководитель — бывший председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Речь идет о вложениях от 100 тысяч до 10 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Офис закрыт, телефоны молчат
Двери в офис финансовой компании «Гид» на улице Пушкинской в Ижевске наглухо закрыты. Вкладчики дергают ручку, но видно, что в помещении никого нет и никто им не откроет. На витринах пестрит реклама, призывающая всех желающих инвестировать и покупать квартиры в строящемся на окраине Ижевска жилом комплексе «Солнечная слобода», однако, похоже, этому проекту грозит закат.
Никаких уведомлений вкладчики, приобретшие векселя у ФК «Гид», от сотрудников компании не получили, а на двери только объявление с телефоном другого вкладчика — Павла Арзамасцева, который, также натолкнувшись на днях на этот безжизненный запертый офис, решил взяться за то, чтобы скооперироваться с другими клиентами компании.
Подошедшая к офису женщина поделилась, что приобрела векселя три месяца назад, и подошло время их погашения. Другая клиентка в годах, приехавшая, судя по всему, с дочерью, рассказала, что купила векселя давно, и каждые три месяца нужно было сообщать о решении — погасить его или продлевать еще на три месяца. При этом сотрудники компании предварительно звонили и спрашивали. В этот раз звонка не последовало, и она приехала к офису. Векселя компания «Гид» видимо выпускала для покрытия затрат на строительство жилого комплекса «Солнечная слобода».
Телефоны ФК «Гид» не отвечают, сайт не работает. Не берет трубку и руководитель компании, известная в Ижевске общественница и предприниматель Людмила Гуляшинова, которая до недавнего времени возглавляла Общественную палату Ижевска. Она удалила свою страницу в Facebook.
При этом на сайте ЖК «Солнечная слобода», который строила в последнее время компания «Гид», указан телефон в центре недвижимости «Мегаполис». Менеджер Гульнара сообщила, что продажи квартир в этом жилом комплексе приостановлены.
Векселя от 100 тысяч до 10 млн рублей
— Что происходит, я сам могу только догадываться, потому что у них избушка на клюшке, денег набрали и куда-то пропали. Я с ними работал 10 лет, покупал векселя, ставки у них были от 18 до 21%, и никаких предпосылок для проблем не было. Они построили ранее коттеджный поселок «Домоседово», потому у них появился новый проект «Солнечная слобода». Я сам ездил на эту строительную площадку в конце зимы, затем летом, видел, что там залили площадку под цокольный этаж. В последний раз ездил в конце августа. Там уже не было ни строительной техники, ни материалов, ни строителей. Сторож мне рассказал, что уже месяца два никакие работы не ведутся.
После этого Арзамасцев обратился в компанию «Гид», где ему остановку строительства объяснили сменой генподрядчика, с которым она сейчас судится. С тех пор связаться с сотрудниками «Гида» и его руководителем ему не удается.
По словам ижевчанина, с минувшей субботы, когда он разместил объявление на дверях офиса, ему позвонили уже больше 20 человек. Люди компании доверяли суммы от 100 тысяч до 10 млн рублей.
В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что уже поступило несколько заявлений от клиентов компании «Гид», проводится проверка.
Общественница и бизнесвумен
Территория строящегося ЖК «Солнечная слобода» сейчас огорожена забором, так что понять, что именно за ним имеется, сложно. Никакие строения, кроме бытовки, над ним не возвышаются, а на сторожке с надписью «До скорой встречи» висит замок. Комплекс располагается у леса на окраине Ижевска за частным сектором и производственными базами. Здесь уже не ходит общественный транспорт, плохая дорога, до ближайшего жилого дома около 300 метров.
До прошлого года «Солнечная слобода» называлась «Акварелью» и строилась другой компанией — «Арт-Мастер». Строительство дома, который некогда даже попал в федеральную программу «Жилье для российской семьи» (затем так же благополучно из нее «вылетел»), началось в 2015 году. Земля, на которой велось строительство, принадлежит ООО «Рент-Инвест», в числе собственников которого была Людмила Гуляшинова и некий Александр Гуляшинов. Дмитрий Игошин в лице директора ООО «Арт-Мастер» арендовал у «Рент-Инвеста» (на момент начала строительства Игошин имел долю в компании) участок для строительства жилого микрорайона.
«Арт-Мастером» было заключено 23 договора долевого участия (некоторые дольщики полностью оплатили будущие квартиры, некоторые — частично). Все квартиры, которые выкупали дольщики, должны были находиться в жилом доме №1. Было начато строительство двух домов, однако уже в 2016 г. стройка замерла: на первом доме был частично залит фундамент, а второй дом остался на стадии свай в котловане.
В итоге было решено сменить застройщика, между собственниками земли и застройщика возник конфликт и судебные тяжбы. На данный момент «Рент-Инвест» полностью принадлежит Александру Гуляшинову, а директором является Людмила Гуляшинова. Однако на сайте ЖК сейчас застройщиком указано уже ООО «СтройДевелопментГрупп», собственником и руководителем которого значится тот же Александр Гуляшинов.
Именно скандал вокруг строительства этого ЖК и перспектива появления новых обманутых дольщиков стоили Людмиле Гуляшиновой поста председателя Общественной палаты Ижевска. В августе 2017 года коллеги потребовали от нее добровольно временно сложить с себя полномочия председателя, так как опасались, что ситуация вокруг бизнеса Гуляшиновой негативно отразится на репутации общественного органа. Она уходить отказывалась, говоря, что положение в ЖК улучшается, однако в январе 2018 года все же написала заявление о своем выходе из Общественной палаты.
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