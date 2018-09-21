Памфилова выразила надежду, что Тарасенко и Ищенко не будут участвовать в выборах в Приморье

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что врио главы Приморского края Андрею Тарасенко и кандидату от КПРФ Андрею Ищенко не следует баллотироваться на новых губернаторских выборах.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», — заявила она в эфире РБК.



Напомним, что ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых» и расплакалась.