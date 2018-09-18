Новости общества

18:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин об инциденте со сбитым Ил-20 в Сирии: «Это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств»

16:23, 18.09.2018
Путин об инциденте со сбитым Ил-20 в Сирии: «Это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств»
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент со сбитым в Сирии самолетом Ил-20.

«Здесь, скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, Россия обеспечит дополнительные меры для обеспечения безопасности своих военных в Сирии.

«Это будут такие шаги, которые заметят все», — заявил он.

Он отметил, что произошедшее является трагедией для всей страны.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, — это всегда беда. Я прежде всего приношу соболезнования близким погибших», — заявил Путин.

Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар. Депутаты Госдумы, в свою очередь, призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты