Путин об инциденте со сбитым Ил-20 в Сирии: «Это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств»

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент со сбитым в Сирии самолетом Ил-20.

«Здесь, скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



По словам президента, Россия обеспечит дополнительные меры для обеспечения безопасности своих военных в Сирии.



«Это будут такие шаги, которые заметят все», — заявил он.



Он отметил, что произошедшее является трагедией для всей страны.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, — это всегда беда. Я прежде всего приношу соболезнования близким погибших», — заявил Путин.



Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар. Депутаты Госдумы, в свою очередь, призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем.