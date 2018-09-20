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«Хранительница» Даши Намдакова может переехать к Храму всех религий

15:33, 20.09.2018
«Хранительница» Даши Намдакова может переехать к Храму всех религий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скульптура Даши Намдакова «Хранительница», которую изначально хотели установить в Великом Болгаре, может переехать на берег Волги, к Храму всех религий.

Как рассказал «Реальному времени» брат Ильдара Ханова Ильгиз, с инициативой выступил не он, но согласие на установку дал.

«Это не моя идея. Просто ее некуда девать, в Болгаре мусульмане запретили ее ставить. Здесь пусть стоит — ничего страшного. Она будет стоять на берегу реки — Волга все примет», — рассказал владелец Храма всех религий.

Напомним, что ранее Даши Намдаков в интервью говорил об установке своей скульптуры в Казани, но точное место не называл.

ОбществоКультура Татарстан
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