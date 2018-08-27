Верхнеуслонские помещики: кому принадлежит земля на правом берегу Волги

Аналитическая служба «Реального времени» решила приглядеться к правому берегу Волги Верхнеуслонского района, изучив хозяев и площадь принадлежащей им престижной земли на береговой линии — и, разумеется, ее стоимость. Самая дорогая земля оказалась в СНТ «Строитель» в Верхнем Услоне, там квадратный метр стоит 216 рублей. На 100 рублей дешевле в Нижнем Услоне (120 рублей), еще ниже, вниз по Волге, в пос. Бакча-Сарай — всего 117 рублей. Однако оказалось, что сын экс-главы Верхнеуслонского района умудрился оценить свое поместье в 2 рубля за квадратный метр! При этом участок находится рядом с принадлежавшим ранее его отцу (ныне владелец — «Ак Барс» Банк), который стоит в 30 раз дороже. Мы также узнали, как сыну экс-главы КМПО достались 5 тыс. «квадратов» волжского берега для «личного подсобного хозяйства», главному казанскому вертолетчику досталась «база отдыха» рядом с Куралским лесом на 1 млн рублей. При этом над одним поместьем, кажется, тяготеет «родовое проклятье».

Бывшее «поместье» экс-главы Верхнего Услона на 25 тыс. «квадратов» перешло «Ак Барсу» — под учебный центр?

Всего в поле нашего зрения попало 49 участков под коттеджами общей площадью 104 тыс. кв. м и общей стоимостью 11,6 млн рублей. На каждый «домик» верхнеуслонского «помещика» приходится, таким образом, в среднем чуть более 2 тыс. кв. м стоимостью 237,5 тыс. рублей.

Самый большой участок по волжской береговой линии Верхнеуслонского района, которым рулит сегодня Марат Зиатдинов, принадлежит «Ак Барс» Банку. Это 25 тыс. кв. м земли примерно в 100 метрах от Волги, судя по спутниковой карте тут, участок клином вбивается в небольшую рощу, на нем, помимо трех главных строений и нескольких второстепенных, расположен как минимум теннисный корт и, по-видимому, место для посадки вертолета. Дорога там, впрочем, тоже проложена — участок находится выше Нижнего Услона и ниже Студенца (прямо на другом берегу реки — Дубки и Приволжский район Казани). Судя по карте, есть и небольшой причал. Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость участка 16:15:050701:29 — 1,5 млн рублей (то есть 1 кв. м оценили в 62 рубля). По документам он числится «для размещения учебного центра», но по категории земель проходит как «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Ранее участок принадлежал бессменному главе Верхнеуслонского района Владимиру Осянину, который руководил боярской вотчиной с 2006 года (с 1997 года был главой администрации района), в 2010 году вошел в состав правительства РТ в должности начальника управления по охране и использованию объектов животного мира РТ (читай — «почетная синекура» или «почетная отставка»). После него, напомним, главой района стал Александр Тимофеев, на посту и погоревший в результате громкого коррупционного скандала.

Второй по величине участок волжской береговой линии принадлежит Александру Осянину (на фото), сыну экс-главы Верхнеуслонского района. Фото verhniy-uslon.tatarstan.ru



Как сын экс-главы района оформил на себя землю рядом с бывшим отцовским поместьем — за 2 рубля за квадратный метр

Второй по величине участок волжской береговой линии — случай более любопытный. Площадь его — 8,4 тыс. кв. м, и расположен он буквально в двух шагах от участка «Ак Барса», в отличие от него уже стоит прямо на берегу, но и строения на нем выглядят менее солидно: один главный дом и несколько домиков попроще. Ничего удивительного: так и должен выглядеть надел сына помещика: расположен недалеко и под рукой, но не больше «отцовского дворца». Участок действительно принадлежит Александру Осянину, сыну экс-главы Верхнеуслонского района, до 2012 года, в возрасте 30 лет, он сам был главой исполкома Камско-Устьинского района. О скандале вокруг Александра и Евгения Осяниных, пришедших к руководству Верхнеуслонского охотхозяйства и якобы скрывающих часть доходов НКО от налоговиков, газета «Реальное время» писала в июле этого года.

Любопытно тут не это, а то, что немаленький по величине участок Росреестр оценил в 2016—2017 годах (в июне 2016 года поставили на учет и внесли стоимость в базу) в… 16,6 тыс. рублей! То есть один квадратный метр рядом с «акбарсовскими угодьями», стоящими 62 рубля, оценили всего в 2 рубля, в 31 раз дешевле. Форма собственности — частная, на земле разрешено садоводство и огородничество. По документам земля и числится — «для ведения садоводства», категория земель — «сельскохозяйственного назначения». Каких-либо садов мы на спутниковой карте не разглядели, но, может, семена были только брошены в прошлом году, а саженцы лишь вот-вот посажены? Зато, опять же, есть причал.

Сыну экс-главы КМПО достались 5 тыс. «квадратов» для «личного подсобного хозяйства»

Третий по величине участок на правом берегу Волги расположен еще южнее, примыкает к Ключищам — на противоположном берегу остров Зеленый и Зеленый Бор. По документам участок находится по адресу: «Октябрьское сельское поселение, в границах коллективного сада №15 КМПО-Ключищи». Судя по карте, это впечатляющий в сравнении с остальными дачными домиками участок, ограниченный забором и шлагбаумом, с двумя домами с голубыми крышами, окнами, выходящими прямо на береговую линию. Он тоже формально числится «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель — сельскохозяйственного назначения. Но представить, что 5,4 тыс. кв. м (именно такова площадь участка), расположенных на престижной первой береговой линии Волги, будут использовать для посадки картофеля, затруднительно. К слову, если 8,4 тыс. кв. м участка Осянина инженеры оценили в 16,6 тыс. рублей (почти 2 рубля за квадратный метр), то 5,4 тыс. кв. м ключищенского участка — уже в 74,7 тыс. рублей! Принадлежит этот участок Павлову Петру Александровичу. Адрес участка — сад №15 КМПО, подсказывает нам, что это тоже участок наследника, экс-главы КМПО Александра Павлова, рулившего предприятием с 1983 по 2004 год. Интересно, что у самого сына «красного генерала» тоже есть свой бизнес, главная компания — ООО «Бизнес-Комфорт», но с 2016 года оно признано банкротом.

Третий по величине участок на правом берегу Волги — тоже участок наследника, экс-главы КМПО Александра Павлова (на фото слева), рулившего предприятием с 1983 по 2004 год. Фото kmpo.tatar



Как казанские стоматологи, юристы, бизнесмены и даже учителя облюбовали себе дорогой берег с. Верхний Услон

На волжском берегу есть участки и другого Павлова, тоже, судя по всему, сына экс-главы КМПО — Виталия Павлова, ему принадлежат два участка в Верхнеуслонском сельском поселении, в некоммерческом товариществе «Строитель» — общей площадью 1,7 тыс. кв. м и стоимостью 372,3 тыс. рублей. Это одни из самых дорогих участков в нашем списке, 1 кв. м стоит 216,3 рубля. Расположено СНТ «Строитель» в границах Верхнеуслонского сельского поселения, прямо на берегу Волги, напротив Приволжского района Казани — см. карту. Здесь самые дорогие участки правобережной Волги: цена 1 кв. м — 216,3 рубля. Так, 1,36 тыс. кв. м земли Дамира Юзаева, директора и ведущего специалиста казанского стоматологического центра «Дентадам», оценили почти в 300 тыс. рублей. 1,7 тыс. кв. м Константина Егорова, основателя юридической компании «СтройКапиталКонсалтинг», стоят 368,6 тыс. рублей. 1,2 тыс. кв. м Олега Крюченкова, гендиректора ОАО «Московский рынок», — 261,7 тыс. рублей. Еще одному казанскому бизнесмену, Раису Галиеву, владельцу и гендиректору сети «Идеал», здесь же принадлежит участок в 751 кв. м на 162,4 тыс. рублей. Поместье главы ОАО «НИИнефтепромхим» Николая Лебедева тоже располагается в «Строителе» на берегу Волги: 1,3 тыс. кв. м стоят почти 300 тыс. рублей. Но здешние волжские берега облюбовали не только юристы, врачи и бизнесмены — 628 «квадратов» стоимостью 135,8 тыс. рублей принадлежат Розалии Файзрахмановой, учительнице казанской средней школы №165. Всего из 49 попавших в поле зрения аналитической службы «Реального времени» участков 15 расположены именно в СНТ «Строитель».

Главному казанскому вертолетчику досталась «база отдыха» рядом с Куралским лесом

Пятый по величине участок забрал себе Вадим Лигай, замгендиректора холдинга «Вертолеты России». Находится он по адресу: Верхнеуслонский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение (не путать с поселением с похожим названием в Зеленодольском районе). По документам участок числится «для расширения существующей базы отдыха» и, что любопытно, относится к категории «земель особо охраняемых территорий и объектов» (рядом находится Куралский лес). Интересно, что, несмотря на отдаленность Октябрьского сельского поселения от береговой линии, участок в 3,5 тыс. кв. м уже оценен почти в 1 млн рублей (946,5 тыс. рублей). Возможно, причиной тому сама категория земли особо охраняемых территорий, а возможно, близость к федеральной трассе Р-241 Казань — Ульяновск (см. на карте).

К слову, пос. Бакча-Сарай, расположенный на берегу Волги, интересен тем, что по цене здешние участки выгодно отличаются от «строительных» (см. выше»), так как 1 кв. м стоит на 100 рублей дешевле. Так, четыре «бахчисарайских» поместья принадлежат главе компании, работающей на стоматологическом рынке, «Рокада Мед» Александру Максимову и его сестре Ольге Максимовой — всего 1,6 тыс. кв. м на 780 тыс. рублей. В Бакча-Сарае же расположена земля Эллины Быстрицкой, президента «Республиканского благотворительного фонда «Наши дети», — 1 тыс. кв. м стоимостью 117,2 тыс. рублей.



Участку этому в последние годы не везет — еще недавно собственником его было ООО «ФОН» Анатолия Ливады. Фото Олега Тихонова



«Родовое проклятье»: участок в Нижнем Услоне от «ФОНа» перешел к «СПУРТу» и перейдет к…

В Нижнем Услоне, который тоже расположен на берегу Волги, цена 1 кв. м. выше на 2 рубля, чем в Бакче-Сарае, но гораздо дешевле, чем в том же «Строителе», который стоит выше по Волге, — 119,9 рубля. Таким образом, чем ниже по Волге и, соответственно, дальше от Казани (и инфраструктуры), — тем цены на один квадратный метр, скорее всего, будут ниже. Из нижнеуслонских помещиков стоит отметить АКБ «СПУРТ» (в прошлом году лишенный лицензии). Он здесь владеет, точнее, кредиторы могут этим всем завладеть, 2,3 тыс. кв. м участка стоимостью 280,1 тыс. рублей. Что интересно, участку этому в последние годы не везет, так как еще недавно собственником его было ООО «ФОН» Анатолия Ливады. Будущему владельцу поместья стоит призадуматься над его «родовым проклятьем». Здесь же находится земля еще одного участника строительного рынка, если уж мы заговорили о «ФОНе», — Дениса Шейнемана, соучредителя ООО «ЦЕМсервис», казанской строительной компании с полумиллиардной выручкой (данные за 2016 год), она оказалась в числе пяти предприятий, которые ФАС заподозрила в том же 2016 году в цементном сговоре. Шейнеману в Нижнем Услоне принадлежат 863 кв. м на ул. Советской стоимостью 103,4 тыс. рублей.

Владельцы земли на правом берегу Волги в Татарстане

Кадастровый номер площадь кадастровая стоимость адрес собственник 16:15:050401:1626 1704 368643 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некомерческое товарищество «Строитель», участок 98 Егоров Константин Валентинович 16:15:150501:677 3500 946505 Верхнеуслонский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение Лигай Вадим Вадимович 16:15:050401:105 874 189120 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» Рахматуллина Иркина Мухаметсагитовна 16:15:050401:1531 2645 572219 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некомерческое товарищество «Строитель», участок 93 Наумова Мария Александровна 16:15:150201:533 587 70054 р-н Верхнеуслонский муниципальный, с.п. Октябрьский, с Ключищи Гребнев Николай Николаевич 16:15:050401:136 1326 286866 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» Сайфутдинов Айдар Мухаметханович 16:15:050401:122 833 180176 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» Павлов Виталий Александрович 16:15:050401:145 1427 308717 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» Данильченко Виталий Иванович 16:15:050401:135 1365 295304 Верхнеуслонский муниципальный район, Верхнеуслонское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» Юзаев Дамир Муратович