ПСО «Казань» отстранили от работы в двух домах «Салават купере»

ПСО «Казань» отстранили от работы на двух домах ЖК «Салават купере», сообщает пресс-служба Минстроя РТ:

«На ЖК «Салават купере» по жилым домам 11 комплекса идет процесс вхождения новых подрядчиков. Идут балансовые комиссии по приемке домов. 11-1 будет достраивать «Строитель+», 11-5 «Народный дом».

По данным министерства, готовность дома 11-1 составляет 85,1% (425 квартир), у дома 11-5 — 77,7% (340 квартир).

При этом дом 11-3 ПСО «Казань» достроит самостоятельно. Ранее «Реальное время» сообщало о пикетах соципотечников у кабмина с требованиями достроить дома в 11-м квартале микрорайона.