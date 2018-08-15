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ПСО «Казань» отстранили от работы в двух домах «Салават купере»

11:20, 15.08.2018 10

ПСО «Казань» отстранили от работы на двух домах ЖК «Салават купере», сообщает пресс-служба Минстроя РТ:

«На ЖК «Салават купере» по жилым домам 11 комплекса идет процесс вхождения новых подрядчиков. Идут балансовые комиссии по приемке домов. 11-1 будет достраивать «Строитель+», 11-5 «Народный дом».

По данным министерства, готовность дома 11-1 составляет 85,1% (425 квартир), у дома 11-5 — 77,7% (340 квартир).

При этом дом 11-3 ПСО «Казань» достроит самостоятельно. Ранее «Реальное время» сообщало о пикетах соципотечников у кабмина с требованиями достроить дома в 11-м квартале микрорайона.

Недвижимость Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 12:13
    Наконец то убрали этот псо!
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  • Анонимно 12:18
    Есть справедливость на свете!!!
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  • Анонимно 12:19
    Сколько можно было ещё морозить стройку. Давно пора было гнать ПСО в хвост и гривну.
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  • Анонимно 12:19
    Наконец-то!!!!! Давно надо было, еще зимой. Возможно мы бы уже жили в своих квартирах, а дети пошли в новую школу.... Теперь надежда на то, что "Строитель+" подарит нам радость новоселья в этом году!!!
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  • Анонимно 12:19
    Неужели нас услышали!! Слава богу
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  • Анонимно 12:20
    Все надежды на нового подрядчика, чтобы он благополучно завершил строительство нашего дома 11-1 и мы заехали в свои квартиры!
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  • Анонимно 12:22
    Теперь надеемся в этом году заселемся уже наконец то. Но нам нужно много рабочих!!!
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  • Анонимно 12:23
    Ура! Ещё один шаг в лучшую сторону.
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  • Анонимно 12:25
    Ну хотя бы сейчас! Здорово! Появилась надежда!
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  • Анонимно 12:28
    Да вот так вот пишут,те кто не знают обратную сторону медали, рабочие остались без зарплаты...

    Надо еще посмотреть как новые компании сдадут дома... Да так же с косяками...
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