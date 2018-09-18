Советы для терпеливых. Глава Минстроя Удмуртии объяснил дольщикам «Родникового края» причину задержки

Власти договариваются с новым застройщиком по земельным участкам. Контрольный срок сдачи от Бречалова — сентябрь 2019 года

Обманутые дольщики ЖК «Родниковый край» пытаются достучаться до главы Удмуртии. Обещанные работы по продолжению строительства новым застройщиком так и не были начаты летом. Своих квартир люди ждут уже 4 года, причем 2 года назад даже пошли на крайние меры — заселились в недостроенные дома. Что сейчас происходит со стройкой и когда люди, наконец-то, получат свое жилье — в материале «Реального времени».

«Это крик души, людям нужны четкие ответы»

Дольщики жилого комплекса «Родниковый край», располагающегося в Завьяловском районе Удмуртии, в очередной раз 17 сентября собрались у резиденции главы республики Александра Бречалова. Уже 4 года они ждут обещанных квартир, однако застройщик приказал долго жить. Надежда появилась весной 2018 года, когда нынешний глава Удмуртии публично пообещал, что в сентябре 2019 года дома будут сданы уже новым застройщиком.

По недавно принятому федеральному закону, застройщик, который возьмется за достройку домов обманутых дольщиков, может получить без конкурса бесплатно земельные участки. Компанию, которая готова взяться за решение проблемы ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки Завьяловского района, граничащего с Ижевском, и дома на Петрова, 49 в столице Удмуртии, нашли сразу — ООО «Холмы-2». Общая стоимость завершения строительства — 160 млн рублей.

Дольщики ЖК «Родниковый край» в очередной раз собрались у резиденции главы республики Александра Бречалова. Фото Михаила Красильникова



Между тем, минуло лето, началась осень, но строительные работы на объекте так и не начались. Люди беспокоятся, что вновь их надежды обрести заветные квадратные метры окажутся обманутыми.

— Сегодняшняя акция — это крик души, людям нужны четкие ответы, когда начнется стройка — нас только это интересует. Устали от обещаний, что «все хорошо, не переживайте», но скоро дожди, снег, — рассказала одна из дольщиц Анастасия Максимова. — Все остановилось на выборе земельных участков в качестве компенсации инвестору. Никак не может Минстрой решить эту проблему. Участка ни одного нет в кармане у инвестора, в связи с этим не подписывается соглашение с конкурсными управляющими. Вот строительство и не начинается. С весны уже решают вопрос с участками и все время откладывают, объясняя, что то одного соглашения не хватает, то другого заключения.

«У нас есть, скажем так, бюрократические работы, которые необходимо выполнять»

К дольщикам вместо ожидаемого Александра Бречалова вышел министр строительства Иван Ястреб, который попытался вновь успокоить людей, что все хорошо и дело движется.

— Люди хотят, чтобы вопрос со строительством у нас скорее закончился, но дело в том, что у нас есть, скажем так, бюрократические работы, которые необходимо выполнять, — прокомментировал министр журналистам. — Неоднократно говорили о том, то у нас все земельные участки подобраны. Эти земельные участки, которые изначально мы подбирали, не совсем подходили застройщику. По двум земельным участкам заявление в Министерство экономики уже отправил инвестор. Мы проводим процедуру по согласованию земельных участков, и будет предварительное согласование предоставления их в аренду без проведения торгов. Соответственно мы проводим еженедельное совещание с участием наших дольщиков, тем не менее люди все равно переживают, что где-то мы выпадаем из графика и вдруг что-то не получится. Наверное, это нормальное явление. По-человечески я их понимаю.



К дольщикам вышел министр строительства Иван Ястреб, который попытался вновь успокоить людей. Фото Михаила Красильникова



Участки предложены в Ижевске из муниципальной и республиканской собственности.

По его словам, работы уже начинаются на объекте. В одном из домов полностью демонтированы все поквартирные планировки, потому как предыдущим застройщиком они были выполнены некачественно.

— Кроме этого, необходимо проводить работы по усилению некоторых несущих конструкций, а для того, чтобы их проводить, необходимо разработать проектную документацию, чем мы занимаемся сейчас, — добавил Ястреб.

По его словам, строительство домов будет завершено в срок, т. е. до 7 октября 2019 года. Дома трехэтажные, так что объем работ небольшой, добавил министр.

По другому проблемному объекту — Петрова, 49, пока еще идут судебные тяжбы, при этом готовится проектно-сметная документация. Этот дом также обещают достроить в следующем году.

По дому на Петрова, 49, пока еще идут судебные тяжбы, при этом готовится проектно-сметная документация. Фото day.org.ru

Истории проблемных домов

Строительство в ЖК «Родниковый край» было остановлено еще в 2015 году. Тогда застройщик ООО «Стройком» самоустранился, не выполнив обязательства перед 172 дольщиками. В итоге, два дома остались на стадии готовности двух этажей, и два дома были заведены под крышу. В отношении застройщика возбудили уголовное дело и была запущена процедура банкротства.

В сентябре 2016 года дольщики пошли на отчаянный шаг – заселились в недостроенные дома, чтобы с одной стороны обратить на свою проблему внимание республиканских властей, с другой — защитить от разворовывания оставшиеся на территории стройматериалы. Позднее сами оставались дежурить на объекте.

В сентябре 2016 года дольщики пошли на отчаянный шаг – заселились в недостроенные дома. Фото day.org.ru

16-этажный дом на Петрова, 49 в Ижевске строила компания «Инвест-проект». Он готов на 40 процентов, реализовано 123 квартиры из 150. Компания испытывала финансовые трудности, в 2015 году приобрела печальную известность после того, как ее финансовый директор и экс-депутат гордумы Ильдар Мавлутдинов убил из пистолета своего бизнес-партнера. Компания оставила после себя еще один незавершенный дом, но необходимый объем работ провел созданный жильцами ЖСК.