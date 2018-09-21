Осенний урожай: как Валерий Сорокин изъял из карманов бизнеса 35 млрд рублей

Дивидендный расклад: в бюджет — 200 млн рублей, в хранилище «Связьинвестнефтехима» — 513,5 млн долларов США

Фото: Олег Тихонов

Дивидендные выплаты, произведенные татарстанскими госкомпаниями по итогам 2017 года, побили все возможные рекорды. Вчера Министерство земельных и имущественных отношений РТ объявило о перечислении 203,45 млн рублей в бюджет. Впрочем, эта прибавка является всего лишь сухим остатком, доставшимся казне после стрижки купонов госхолдингом «Связьинвестнефтехим» (СИНХ). Находящиеся под его контролем 17 «голубых фишек» Татарстана вознаградили своего крупнейшего акционера на гигантскую сумму 513,5 млн долларов США, или 34,1 млрд рублей по текущему курсу доллара, которые легко отъехали от бюджета в госхранилище Валерия Сорокина. По мнению аналитиков международного агентства Fitch Ratings, грандиозный приток денег может быть обусловлен необходимостью обслуживания СИНХом долга в 20,8 млрд рублей, нарушение которого грозит негативными последствиями для идеального кредитного рейтинга Татарстана. Подробности в материале «Реального времени».

Бюджетная добавка

С окончанием жаркого делового сезона годовых собраний акционеров Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подвело окончательные итоги дивидендных выплат за 2017 год. Вчера ведомство опубликовало на своем официальном сайте краткую отчетную информацию. Согласно ей, дивиденды были выплачены всеми акционерными обществами с государственным участием (от 25 до 100%). «Общая сумма поступлений в бюджет Татарстана составила 203,45 млн рублей, — говорится в сообщении. — В соответствии со статьей 6 Закона Республики Татарстан от 30.11.2017 № 85-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» выплата дивидендов по акциям осуществляется до 1 сентября 2018 года».

Комментируя итоги сборов, представители МЗИО подчеркнули, что плановое задание было перевыполнено почти вдвое. «Мы довольны результатами, так как перед нами стояла задача собрать 106 млн рублей», — отметила руководитель корпоративного отдела министерства Вероника Тюрикова.

«Заводилой» процесса оказалась Татнефть. Еще в апреле совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов не менее 51% от прибыли по РСБУ. Фото wikimedia.org



Дивидендные изъятия: от 30 до 75 процентов чистой прибыли

Всего в перечне МЗИО значится 91 акционерное общество, куда включены предприятия с золотой акцией. Однако под «купонную стрижку» попали около 70 АО, в которых доля государства варьируется от 25 до 100%, уточнили в министерстве. Они обязаны исполнять единую и стандартную для всех рекомендацию правительства о перечислении в казну не менее 30% чистой прибыли предприятия. Правда, в этом году акционерные общества были разделены на несколько категорий, рекомендации для которых сильно различались. Как рассказали в МЗИО, премиальным компаниям, акции которых торгуются на ММВБ, весной было рекомендовано поднять дивидендные выплаты до уровня не меньше 50%. По расчетам ведомства, они могли заплатить повышенные купоны без ущерба свободному денежному потоку и без увеличения долговой нагрузки. А для малых АО, к которым относятся хлебоприемные, коммунальные, дорожно-строительные предприятия, оставили прежние рекомендации — не меньше 30% от чистой прибыли. Таким образом, в мае прокатилась веерная рассылка обновленных рекомендаций, о чем уже рассказывало «Реальное время».

«Заводилой» процесса оказалась «Татнефть». Еще в апреле совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов не менее 51% от прибыли по РСБУ. Но дальше последовало и вовсе неожиданное решение: в июне акционеры взяли еще выше и проголосовали за выплату 75% от чистой прибыли, но уже по МСФО, или 92,9 млрд рублей. На рекордные выплаты поднялась и телекоммуникационная компания «Таттелеком»: акционеры летом утвердили решение направить на дивиденды 50% чистой прибыли, или 400,6 млн рублей. Несмотря на ухудшение финансовых результатов, машиностроительные предприятия также последовали установке по изъятию 50% от всего заработанного за 2017 год. Им практически вывернули карманы. «Ак Барс Холдинг», впервые получивший минимальную прибыль, и тот отдал половину. «Малой кровью» отделались лишь подрядные и эксплуатационные организации. Так, почти все водоканалы, коммунальные хозяйства, инжиниринговые центры и дорожные компании «отстегнули» в доход татарстанской казны, как и прежде, только треть чистой прибыли. В будущем году эти рекомендации, скорее всего, снова будут разниться в зависимости от дивидендного потенциала компаний.

Главным бенефициаром дивидендных изъятий остается холдинг «Связьинвестнефтехим». Фото Максима Платонова



СИНХ настриг на $513,5 млн

Главным бенефициаром дивидендных изъятий, как известно, остается холдинг «Связьинвестнефтехим». Он на 100% принадлежит правительству РТ, под его управлением находятся госпакеты акций 17 крупнейших татарстанских предприятий, генерирующих основной дивидендный поток. Именно он и является основным источником доходов компании, указывают аналитики рейтинговых агентств. 7 сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило госкомпании кредитный рейтинг на уровне «BB+», прогноз «Позитивный». В опубликованном по этому случаю пресс-релизе отмечается, что «позитивное влияние на «Связьинвестнефтехим» по-прежнему оказывает сильный приток дивидендов от портфельных компаний». Это расценивается «как существенный механизм поддержки со стороны республики», так как «дивиденды остаются в распоряжении компании, поскольку республика не требует их перечисления в денежной форме в бюджет Татарстана». По данным Fitch Ratings, по итогам 2017 года размер дивидендов резко увеличился — до $513,5 млн. Между тем, в 2015—2016 годах давление на акционерные общества с госучастием было намного слабее. Эксперты Fitch Ratings указывают, что прежде сохранялся «средний уровень» поступлений в $164 млн. «Республика владеет долями в уставном капитале своих ведущих предприятий. По состоянию на 01.01.2017 суммарная стоимость принадлежащих региону пакетов акций (по чистым активам) составляла 416,3 млрд рублей, но бюджет республики не получает существенных доходов в виде дивидендов (в 2014—2016 годах их доля достигала не более 0,2% налоговых и неналоговых доходов)», — отметил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

В топку на обслуживание долга на 20,8 млрд рублей

Усиление притока дивидендов объясняется двумя факторами. Во-первых, как уже отмечено, «увеличившимся до 50% коэффициентом дивидендных выплат в 2017 г. относительно прежних 30%». Во-вторых, «улучшившейся прибылью крупнейшего источника дивидендов «Татнефти» (рейтинг «BBB-», прогноз «Стабильный»), что было обусловлено растущими ценами на нефть». Правда, в СИНХ отказались подтверждать раскрытую величину дивидендных выплат от татарстанских компаний, оставив запрос «Реального времени» без комментариев.

Аналитики Fitch Ratings связывают рост отчислений с тем, что у самого СИНХ выросла долговая нагрузка. «На конец 2017 года она составляла 20,8 млрд рублей, — отметил аналитик Константин Англичанинов. — Это прямой долг. Но, поскольку СИНХ является связанной с Татарстаном компанией, то этот долг мы учитываем как косвенный. Это значит, что если возникают какие-то сложности с обслуживанием долга, то, наверное, республика не оставит это без своего участия». Иначе говоря, на кону стоит кредитный рейтинг Татарстана, который держится на максимально возможном высоком уровне («BBВ-», прогноз «Позитивный»).

У Татарстана нулевой уровень долга

Сейчас уровень прямого долга у Татарстана, по методологии агентства, нулевой. «Это значит, что кроме льготных бюджетных кредитов перед РФ у региона нет других обязательств. По нашей классификации, они считаются не прямым, а косвенным долгом. Почему? Бюджетный кредит, в отличие от банковского кредита и облигаций, сочетает в себе инструменты долгового инструмента и фискального трансферта. Как правило, эти кредиты выделяются на нерыночных условиях. То есть бюджеты обоих уровней решили профинансировать обязательства друг перед другом. Татарстан не заимствует напрямую на рынке капитала. И единственное обязательство — перед бюджетом РФ», — пояснил Англичанинов.

Но по классификации агентства Fitch, учитываются обязательства связанных с Татарстаном компаний, то есть «Связьинвестнефтехима». «Рейтинг СИНХ отличается от рейтинга РТ, потому что с точки зрения нашей методологии такая буквальная привязка невозможна, хотя деньги тратятся по усмотрению акционера — правительства РТ», — отмечает аналитик Fitch Ratings. По его мнению, выведение дивидендных выплат за рамки бюджета повышает маневренность администрирования. «Вам не нужен процесс согласования расходов с парламентом, который может затянуть выделение средств. С другой стороны, это снижает транспарентность и участие общества в распределении этих ресурсов. Это, конечно есть», — соглашается он.

Подобные схемы встречаются у суверенных государств. К примеру, Казахстан имеет три подобных холдинга, самый известный из которых «Самрук». Есть такие холдинги и в Грузии, и в странах Персидского залива, перечислил Константин Англичанинов.

Чья заначка?

Но для российских регионов это скорее исключение. «Эту схему в регионах мало используют. Она несколько диссонирует с принятой концепцией регионального развития. В собственности регионов не должно оставаться компаний, которые не участвуют напрямую в реализации государственных и социальных задач», — пояснил Англичанинов. По его словам, выведение дивидендов за баланс не повлияет на кредитный рейтинг РТ, так как «бюджетные показатели Татарстана остаются хорошими с операционной маржой на уровне около 30% в среднесрочной перспективе». «Основными источниками бюджетных доходов республики по-прежнему являются налоговые поступления, которые обеспечили в среднем 83% операционных доходов в 2013—2017 годах. На два вида налогов (налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц) вместе приходилось 65,5% налоговых доходов за 2017 году. Сильный налоговый потенциал республики обеспечил профицит бюджета на конец года в 5,4% от всех доходов в 2017 году (в 2016 году был дефицит в 0,7%). Мы прогнозируем сохранение бюджетных профицитов на уровне около 2—3% от всех доходов в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете Fitch. Иначе говоря, дивидендная заначка нужна не бюджету, а СИНХу.