Асад выразил Путину соболезнования спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии

Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море.

«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — сообщает сирийской правительственное агентство SANA.

Асад возложил ответственность на Израиль и понадеялся, что произошедшее не помешает совместной борьбе с терроризмом.

Ранее оператор спутников показал последствия от авиаудара Израиля по Сирии, во время которого и сбили российский Ил-20.