Асад выразил Путину соболезнования спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии
Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море.
«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — сообщает сирийской правительственное агентство SANA.
Асад возложил ответственность на Израиль и понадеялся, что произошедшее не помешает совместной борьбе с терроризмом.
Ранее оператор спутников показал последствия от авиаудара Израиля по Сирии, во время которого и сбили российский Ил-20.
Справка
Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО 17 сентября. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.
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