Новая «энергометла»: Дамир Сафиуллин встал у руля «КамГЭСа»

«Камгэсэнергострой» переводит генподрядные контракты на себя, превращая дочерние компании в рядовые СМУ

Промышленно-строительный холдинг «Камгэсэнергострой», сменивший за четыре года четырех генеральных директоров из обоймы стройбизнеса, взял паузу, выбрав на эту позицию экс-замминистра промышленности и торговли с «энергетическим прошлым». «Расстрельную» должность согласился занять 47-летний Дамир Сафиуллин. Подробности — в материале «Реального времени».

Конец кадровой чехарде

Новым генеральным директором ПАО «Камгэсэнергострой» со вчерашнего дня назначен Дамир Сафиуллин, долгое время считавшийся креатурой гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, но успевший завоевать доверие и у частных энергетических компаний. Совет директоров «Ак Барс Холдинга», в который входит ПАО, одобрил кандидатуру Сафиуллина на посту руководителя, подписав с ним трудовой контракт на три года, сообщили «Реальному времени» в АБХ. И. о. гендиректора Эдуард Идрисов, заступивший на этот пост в апреле этого года, останется в компании первым заместителем и будет отвечать за непосредственное исполнение генподрядных контрактов на строительство промышленных сооружений и гражданских объектов. «Вместе с ним остается команда антикризисных управленцев», — уточнили в компании.

По идее, последнее назначение должно положить конец кадровой чехарде в компании, на фоне которой расползались слухи о возможной продаже «КамГЭСа». «Речь о продаже не идет. Крупнейшая строительная компания пройдет структурную перезагрузку для финансового излечения, но останется в структуре АБХ», — утверждает источник, близкий к руководству холдинга.

По идее, последнее назначение должно положить конец кадровой чехарде в компании, на фоне которой расползались слухи о возможной продаже «КамГЭСа». Фото Максима Платонова



Неизвестного строительной отрасли 47-летнего Дамира Сафиуллина трудовому коллективу сегодня представили глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров и председатель совета директоров «Камгэсэнергостроя» Ильдар Шагитов. Глава АБХ поблагодарил команду Идрисова за плодотворную работу по расшивке финансовых долгов, признав, что впервые за последние годы на предприятии была полностью погашена вся задолженность по заработной плате. Одновременно с этим была сокращена кредиторская задолженность перед субподрядными компаниями «Камгэсэнергостроя». Как пояснили в компании, за четыре месяца менеджмент провел активную работу по взысканию дебиторской задолженности, за счет чего компания частично рассчиталась со своими контрагентами. Таким образом, как отметили в АБХ, новому гендиректору достается компания без больших финансовых проблем.

Креатура Ильшата Фардиева

Интересно, что Эдуард Идрисов, как утверждают источники, изначально знал, что будет выполнять роль временщика, соглашаясь на руководящий пост с приставкой и.о. «Пока Иван Михайлович (Егоров, — прим. ред) искал подходящего человека на пост гендиректора, с Идрисовым каждые полтора месяца продлевали договор, — рассказывают наши источники. — Присматривались к нескольким «манагерам» татарстанских компаний, но в итоге согласились с кандидатурой Дамира Сафиуллина, успевшего «породниться» с несколькими энергетическими компаниями».

В АБХ рассчитывают, что при Сафиуллине «КамГЭС» сможет выиграть несколько многомиллиардных тендеров на возведение энергетических объектов в Татарстане.

С 2017 года Дамир Харунович работал начальником корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ». С другой стороны, новый генеральный директор хорошо известен как креатура Ильшата Фардиева, при котором его профессиональная карьера как юриста по корпоративному праву стремительно пошла вверх. Он быстро стал заместителем гендиректора ОАО «Татэнерго» по корпоративной политике и управлению собственностью, а после расформирования «Татэнерго» некоторое время возглавлял ОАО «Сетевая компания». После этого в 2012—2014 годах занимал должность заместителя гендиректора по корпоративной политике ОАО «Генерирующая компания», а затем перешел на пост замминистра промышленности и торговли РТ, где курировал энергетическую отрасль. По всей видимости, его «старые связи» сработали при продаже «КамГЭСом» непрофильного актива. В конце 2017 года АБХ продал электросетевое хозяйство «Предприятие электрических сетей» (ПЭС) напрямую «Сетевой компании». Как уже рассказывало «Реальное время», АБХ выручил тогда 630 млн рублей.

Среди ключевых заказчиков — ОЭЗ «Алабуга», КАЗ им. Горбунова, «Гознак» в Перми. Фото Максима Платонова



«КамГЭС» отберет генподряд у «дочек»

Основной задачей нового руководителя станет завершение процесса финансового оздоровления компании. На недавнем собрании (29 июня этого года) акционеры утвердили антикризисную программу, которая предполагает трансформацию структуры холдинга. Прежде всего, многочисленные дочерние компании потеряют самостоятельность и будут интегрированы в структуру «КамГЭСа» как рядовые СМУ. По словам источника, близкого к руководству холдинга, «КамГЭС» переоформляет на себя генподрядные контракты «дочек», чтобы исключить «кидалово» субподрядчиков. Впрочем, возможно, что головная компания будет стремиться выполнять большую часть работ самостоятельно, отдавая на субподряд только сугубо специализированные виды строительно-монтажных работ. В настоящее время портфель заказов «КамГЭС» составляет 20 млрд рублей до 2021 года, из которых объекты на 7 млрд должны быть сданы в этом году. Среди ключевых заказчиков — ОЭЗ «Алабуга», КАЗ им. Горбунова, «Гознак» в Перми. Вместе с тем, компания продолжит реализацию непрофильных активов на 1 млрд рублей.

Напомним, что в этом году пост председателя совета директоров «КамГЭС» оставил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Однако назначенный вместо него замминистра Юрий Аляшев недавно передал этот пост Ильдару Шагитову. В компании рокировки на высшем уровне объяснили «правовым конфликтом интересов». «В силу изменения ряда законодательных актов и нормативной базы представитель отраслевого министерства не может управлять всей отраслью и в то же время руководить советом директоров компании», — говорит источник в АБХ.

После ухода ПСО «Казань» с рынка жилищного строительства у «КамГЭСа» появилась отличная возможность расправить крылья и попытаться перехватить его наследие, указывают участники строительного рынка. Его конкурентами могут стать опытный «Ак Таш» Газинура Ахметова и поднимающийся «Унистрой».

Его конкурентами могут стать опытный «Ак Таш» Газинура Ахметова и поднимающийся «Унистрой». Фото kzn.ru

«Крупных игроков на «бюджете» сидит достаточно много, а стратегических объектов с большими объемами в Казани почти не осталось. КАЗ им. Горбунова Егоров делит наполовину с Борисом Тихомировым (Казанский Гипронииавиапром, — прим. ред), на Казанский вертолетный завод и вовсе зашел крупный иногородний единый генподрядчик. «КамГЭС» сможет закрепиться в Закамье, где у него всегда были большие объемы, и на Ильшата Фардиева может подрядиться», — говорят наши источники. Они отмечают также, что «КамГЭСу» удалось избежать цепной реакции обвалов строительных компаний и массы уголовных дел: «Это была проблема управленческого персонала, который неграмотно разводил риски. Неграмотно управлял, и из-за этого возникали долги предприятий, а потом и уголовные дела… Если раньше строители «КамГЭСа» попадали со сдачей объектов с точностью в год, потом в квартал, то теперь им надо научиться попадать с точностью в месяц».