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«Завтрашнее утро в Дамаске и Гуте будет совершенно не похоже на сотни предыдущих»

07:00, 03.04.2018 19

Анхар Кочнева о том, как Восточная Гута переходила под контроль Дамаска

«Завтрашнее утро в Дамаске и Гуте будет совершенно не похоже на сотни предыдущих» Фото: Mouneb Taim / ZUMAPRESS.com (riafan.ru)

На днях сирийская армия вошла в освобожденную Гуту. Переговоры по выводу боевиков и членов их семей завершились весьма успешно. Колумнист «Реального времени» из Ближнего Востока Анхар Кочнева еще месяц назад предсказывала подобный исход. В сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, журналист рассказывает, как происходит переход селений под власть Башара Асада и какие «сюрпризы» оставили правительству вооруженные группировки, занимавшие эту территорию до недавнего времени.

Боевики покинули Восточную Гуту

Случилось то, чего Дамаск ждал уже очень долго. Практически без боев — по меркам войны, молниеносно — боевики покинули Восточную Гуту. 31 марта около 17.30 представители вооруженных сил Сирии официально объявили о переходе Восточной Гуты под их контроль. Армия официально вошла в Гуту.

До недавнего момента в их руках оставался только городок Дума (официально сообщается, что это около 7% территории бывшего бандитского анклава). В Дамасской области под контролем бандитов остается территория захваченного бандитами палестинского лагеря Ярмук.

Первые автобусы для перевозки желающих покинуть Думу прибыли на место. Вывозить будут в многострадальную провинцию Идлиб и городок Джараблус в Алеппской области. Дума — известный оплот радикализма в Сирии. Если раньше кто встречал в Дамаске женщин с полностью закрытыми лицами и в черных перчатках, скорее всего, он видел дам как раз из Думы. Этот город считается чемпионом Сирии по количеству местных женщин, вышедших замуж за граждан Саудовской Аравии.

После того, как сдерживать поток желающих вырваться из анклава гражданских лиц боевикам стало совсем не под силу, получило подтверждение многое из того, что сторонники боевиков предпочитали скрывать, но о чем знало подавляющее большинство сирийцев. Прежде всего, разбились вдребезги утверждения о том, что люди боятся армии и добровольно находятся в захваченном боевиками анклаве.

«Практически без боев — по меркам войны, молниеносно — боевики покинули Восточную Гуту». Фото Samer Bouidani / dpa (riafan.ru)

Вы можете себе представить нормального человека, который бы по своей инициативе бросил работу и учебу, возможность свободно передвигаться по стране, нормально питаться, ходить в магазины и на рынки, сидеть вечерами в кафе и т. п. и сел бы лет на семь фактически под домашний арест? Как только люди получили возможность вырваться за пределы анклава, они сделали это. Причем некоторые из находившихся в блокаде заплатили за свободу других своими жизнями: было несколько сообщений о расстреле боевиками митингов с требованиями дать населению возможность уйти. Несколько дней по установленным властями «коридорам» не мог выйти никто: рискнувших обстреливали и не пропускали боевики. Но в итоге уставшие от лишений люди перестали бояться и массово потянулись к пунктам выхода, организованным для них армией.

Живой щит на пути к «демократии»

Огромный людской поток шел, несмотря на то, что эти проходы неоднократно обстреливались боевиками, удерживавших людей годами под лозунгами принесения им некой свободы. Почти четыре года тому назад я видела выход гражданского населения из блокированных кварталов Старого Хомса. Людей вывозили на любых средствах, хотя бы с натяжкой напоминающих транспорт, обессилевших несли на руках. Уже там казалось, что поток людей был нескончаемым. Но тогда вышло всего около 600 человек.

После того, как люди стали выходить с территории «свободы» и «демократии» десятками тысяч в день, подтвердилась и версия о том, что боевики удерживали их в качестве живого щита. Не стало тех, за кого можно прятаться (а крупная войсковая операция все эти годы не начиналась именно из-за вероятности высоких жертв среди гражданского населения) — боевики довольно быстро предпочли эвакуацию.

Хараста стала одним из первых освобожденных населенных пунктов анклава. При обследовании территории солдатами правительственной армии были обнаружены склады, буквально забитые различными продуктами. На некоторых коробках эмблемы гуманитарных организаций. А сколько пафоса было в обвинениях со стороны боевиков в адрес правительства, которое якобы не пускало продукты в блокированный анклав и морило людей голодом?

Еще в 2013 году «карманные» шейхи боевиков официально разрешили населению Гуты есть кошек и собак. А сами, как теперь выясняется, могли себе позволить куда более привычную человеку пищу. Блокированные боевиками люди наперебой говорили о том, что были вынуждены голодать. Муки многие в глаза не видели по несколько лет: из круп у людей был в лучшем случае только овес, которым в мирное время кормили животных. Его приноровились молоть в муку и печь хлеб из этой муки.

«После того, как люди стали выходить с территории «свободы» и «демократии» десятками тысяч в день, подтвердилась и версия о том, что боевики удерживали их в качестве живого щита». Фото Associated Press/SANA (world.wng.org)

Без провокаций не обошлось

Армия, которая обнаружила эти брошенные склады, конфисковала найденное и начала раздавать обитателям окрестных домов. Те, кто вышел из анклава, первым делом получали от представителей армии и Красного Полумесяца (аналог Красного Креста в арабских странах) воду и еду. Потом те, у кого в Дамаске нет родственников и друзей, у которых они могли бы временно остановиться, размещались в лагерях, где также предоставлялись продукты, матрасы для сна и т. п. Некоторые дети, родившиеся уже во время блокады, вообще никогда не видели ни нормальной жизни, ни всевозможных конфет и сладостей. И дело даже не в том, что всего этого не было — было. Только вот купить себе такие «излишества» те, кто не получал «зарплат» от боевиков, не могли.

По словам людей, вырвавшихся из ада Гуты, за килограмм сахара, к примеру, у них требовали по 15 000 лир. Это около 30 долларов. Сегодня даже у тех, кто живет на контролируемой армией территории и получает зарплату, эта сумма составляет примерно половину месячного дохода, а люди в Гуте уже несколько лет были вообще лишены возможности что-то зарабатывать. В то время, как «революционеры» выжимали их них под страхом голодной смерти последнее.

Кстати, не обошлось и без попыток провокаций. Военным удалось задержать аж 36 потенциальных «шахидов», которые пытались пробраться с «поясами» смертников на готовившиеся к отправке в Идлиб автобусы. Причем шесть из них были женщины, а еще один, 37-й — заминированный маленький ребенок. Мерзавцы пытались взорвать автобусы с вышедшими из анклава боевиками и свалить вину за это на правительственную армию. Своих ради подобной провокации и то не жалко.

Пройдет какое-то время, пока проведут обязательную в таких случаях процедуру обследования и разминирования территории. Пока уберут баррикады, перекрывавшие дороги. Пока заново подведут к домам электричество. Фронт работ предстоит огромный. Но уже завтрашнее утро и в Дамаске, и в Гуте будет совершенно не похоже на сотни предыдущих.

Анхар Кочнева
Справка

Анхар Владимировна Кочнева — журналист, блогер.

  • Автор статей, посвященных Ближнему Востоку, участник туристических форумов. С 1999 года работала турагентом в Сирии, Иордании и Ливане. Составила путеводители по Иордании и Каиру. С началом гражданской войны в Сирии работала координатором приезжавших в страну журналистских групп из СНГ.
  • В октябре 2012 года была захвачена боевиками, находилась в плену 153 дня, затем сбежала.
  • Позже вернулась в Дамаск и продолжила работу в журналистской сфере.
  • В настоящий момент проживает в Ливане.
  • Публикации выходят на собственном сайте anhar.ru, на порталах jordanclub.ru, beirut.ru и в изданиях «АиФ», «Ридус», «Утро.ру» и других. Ведет блоги в «Живом журнале», Яндекс. Дзен. Колумнист «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ужас
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  • Анонимно 03 апр
    Сама не была и ничего не видела, зато утверждает, будто находится в гуще событий.
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    Anhar Kochneva 03 апр
    У меня есть волшебное зеркальце с прямой трансляцией. Ну и арабский в совершенстве. Какая разница, что я в 70 км от Гуты сейчас? Сейчас уже и операции по монитору проводят. Прогресс.
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  • Анонимно 03 апр
    Эта бабонька опять стращает "бармалеями", которых видит по телевизору?
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    Anhar Kochneva 03 апр
    Я этих бармалеев каждый день с утра до вечера видела в нескольких сантиметрах от себя. Хотите посмотреть? Пусть ваши родственники выкуп собирать начинают. Вход бесплатно - выход за огромные деньги.
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  • Анонимно 03 апр
    Девице пора угомониться
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    Anhar Kochneva 03 апр
    Девице уже 46 лет скоро. Бандиты пробовали - не угомонили. А вам не по зубам и подавно.
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    Анонимно 03 апр
    И как бандиты пытались угомонить бабоньку? Может, просто у них своих девиц хватало?
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    Анонимно 03 апр
    Смотри, не взорвись от злости. И откуда только она берется?
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  • Анонимно 03 апр
    "чемпионом Сирии по количеству местных женщин, вышедших замуж за граждан Саудовской Аравии"
    Там такие соревнования в Сирии устраиваются?
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    Anhar Kochneva 03 апр
    Статистика знает всё, как ни странно.
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  • Анонимно 03 апр
    Спасибо, было очень интересно прочитать. Просьба к автору, пишите чаще, очень хочется узнать правду от тех, кто находится там непосредственно.
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  • Анонимно 03 апр
    Автор излагает материал с точки зрения одной из сторон конфликта. Даже при самых благих намерениях в данной ситуации объективности достичь не удастся. Но как дневник событий к сведению принять можно.
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    Анонимно 03 апр
    на то и колонка
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    Анонимно 03 апр
    Колонка интересна как мнение социально значимого человека, точнее - того, чьим мнением может заинтересоваться аудитория. Например, репортажи Хемингуэя из Испании времен Гражданской войны. Кочнева, к сожалению, пока еще не личность масштаба Хемингуэя. И та и другой тенденциозны, стоят на стороне одной из сторон конфликта. Но Хемингуэй был незаурядным литератором, плюс просто медийной фигурой. Разница есть все таки.
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    Анонимно 03 апр
    Разница есть, что Кочнева - известный журналист. А ты - просто безымянный озлобленный аноним.
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    Anhar Kochneva 04 апр
    Какое счастье, что с вами не согласны мои почти 11 000 подписчиков в Фейсбуке. И те десятки тысяч, которые читают мои статьи. И те миллионы, кто смотрел мои репортажи.
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    Анонимно 03 апр
    Вторая сторона конфликта уже все за себя изложила, врывая детей, устраивая провокации и угнетая людей.
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  • Анонимно 03 апр
    Спасибо огромное, пишите чаще. Теперь многое становится понятней.
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