В Госдуме РФ призвали атаковать Израиль после инцидента со сбитым Ил-20

Россия должна нанести ответный удар по Израилю, который виновен в крушении российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

«Я призываю системы «Бастион», С-400, «Искандер» показать, как они реально работают. Вот у нас полигон «Восток-2018», вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты – вот и все» — заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, складывается ощущение, что США, Германия, Франция и Израиль работают в интересах боевиков ДАИШ ( запрещенная в России террористическая организация).



При этом он отметил, что Израиль в случае гибели своих военнослужащих отвечает очень жестко. По словам Шеина, Россия на такие меры не пойдет, поэтому мы будем «считать, сколько наших самолётов ещё собьют».

Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар. Президент России Владимир Путин заявил, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств».