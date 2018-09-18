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Происшествия

Российский Ил-20 сбили ракетой сирийских ПВО

10:43, 18.09.2018 2
Российский Ил-20 сбили ракетой сирийских ПВО
Фото: mil.ru

Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.

Также отмечается, что Израиль не предупреждал командование российской группировки об операции в районе Латакии. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

Утром эту версию высказал Пентагон. Он предположил, что сирийская ПВО могла случайно сбить огнем пропавший российский самолет Ил-20 при отражении ракетного удара Израиля.

Напомним, вчера около 23.00 над Средиземным морем пропал российский военный самолет Ил-20 с 14 людьми на борту. Минобороны РФ заметило, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:07
    что там делают самолёты израила
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    Анонимно 11:24
    А что там делают самолёты России? если ввязались в войну-нечего хныкать, что есть потери и искать виновных...
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