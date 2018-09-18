Российский Ил-20 сбили ракетой сирийских ПВО

Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.

Также отмечается, что Израиль не предупреждал командование российской группировки об операции в районе Латакии. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».



Утром эту версию высказал Пентагон. Он предположил, что сирийская ПВО могла случайно сбить огнем пропавший российский самолет Ил-20 при отражении ракетного удара Израиля.

Напомним, вчера около 23.00 над Средиземным морем пропал российский военный самолет Ил-20 с 14 людьми на борту. Минобороны РФ заметило, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет.