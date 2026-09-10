Россия увеличила поставки удобрений в Индию в шесть раз за пять лет

Показатель вырос до 6,5 млн тонн

За последние пять лет Россия нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз, до 6,5 млн тонн. Об этом «Вестям» сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, страна продолжает ставить рекорды по поставкам минеральных удобрений на индийский рынок. Общий объем поставок российских минудобрений в страны БРИКС составляет 23,4 млн тонн, из которых Индия является ключевым направлением.

— Могу сказать, что все поставки российских минеральных удобрений в страны БРИКС сегодня — это 23,4 миллиона тонн. Поэтому можете посчитать, что Индия является для нас ключевым стратегически важным рынком, — заявил Гурьев.

Глава РАПУ подчеркнул стратегическую важность индийского рынка для российских экспортеров. На фоне роста экспорта в дружественные страны Индия закрепила за собой статус одного из крупнейших покупателей российской продукции.

Напомним, товарооборот Татарстана и Индии вырос более чем в 9 раз. Основу татарстанского экспорта составляют жиры, масла, каучук, резина и органические химические соединения.

Зульфат Шафигуллин