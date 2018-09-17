На «взятки» казанский пристав летал в Таиланд

Сотрудника УФССП по Татарстану судят за мошенничества под видом незаконных подношений коллегам-силовикам на 3,5 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Еще недавно охранял порядок в Советском райсуде Казани, а теперь сам оказался в наручниках и на скамье подсудимых. В мошенническом хищении 3 млн рублей и попытке заработать еще 500 тыс. рублей обвиняют 28-летнего сотрудника службы судебных приставов Сергея Егорова. По версии Следкома, на деньги он «развел» должницу, обещая за взятки сначала прекратить исполнительное производство по ее делу, а затем закрыть вопрос с якобы начавшимся уголовным преследованием. Подробнее в материале «Реального времени».

Версия следствия: не хотела платить 4,5 миллиона по суду и отдала мошеннику 3,5 миллиона



В статусе подозреваемых по этому делу успели побывать не только пристав Советского райотдела УФССП по РТ Сергей Егоров, но и должница Гузелия Гизатуллина, мать которой признана потерпевшей, а еще небезызвестный в силовых кругах юрист Амир Минглибаев. В этой истории он представлял интересы взыскателя, который купил у Гизатуллиной дом в поселке Вишневка и выплатил за нее ипотеку. Вот только зарегистрировать жилье в собственность новый хозяин не смог — к прежней владелице предъявили иск на 3 млн рублей и дом попал под арест. Покупатель постройки также обратился в суд и получил решение о взыскании с дамы 4,5 млн рублей.

В Приволжском райотделе УФССП по РТ в отношении должницы возбудили исполнительное производство. В Следкоме полагают, что деньги платить та не хотела, стала искать обходные пути и нашла желающего пособить пристава. Как позже рассказывала силовикам женщина, Егоров дал понять — можно прекратить исполнительное производство без его исполнения, но надо дать взятку в 3 млн рублей, можно частями. Женщина согласилась и с августа 2017 по март 2018 года выплатила сколько просили, передавая наличными в машине и перечисляя от 20 до 250 тыс. рублей. Большую часть этих средств должница брала в долг у своей матери.

В Следкоме полагают, что деньги платить та не хотела, стала искать обходные пути и нашла желающего пособить пристава. Фото Ирины Плотниковой



В ходе следствия женщина рассказывала: кому именно Егоров собирался передать «взятку» — она не знала, но боялась, что если не даст денег, то окажется на улице. Ведь ранее судебные приставы приходили к ней домой, обещали взломать дверь и выселить ее вместе с ребенком и матерью. А как стала передавать деньги, визиты приставов домой прекратились, поэтому и поверила — Егоров «решает вопрос».

Заявить о происходящем в полицию должница решилась уже после выплаты 3 млн рублей. Когда получила звонок от «решалы»: дескать, в отношении него и нее силовики ведут процессуальную проверку и за решение об отказе в возбуждении дела нужно 2 млн рублей. Большую часть этой суммы, со слов Егорова, ему уже удалось собрать, осталось всего-то 500 тысяч. Именно после получения этих денег 9 апреля 2018 года на парковке казанского ТРЦ «Франт» Сергей Егоров был задержан.

«Летал в Таиланд, покупал брендовую одежду, кутил в ресторанах»

Расследованием похождений пристава из Советского РОСП, который ранее обеспечивал порядок в Советском райсуде Казани, занимался третий отдел Следкома по РТ. Под арестом Сергей Егоров находится с 11 апреля, последний раз срок содержания в СИЗО ему продлевали уже в ходе рассмотрения дела Советским райсудом Казани. За плечами у 28-летнего сотрудника УФССП по РТ — служба в армии, недолгая работа телохранителем в компании «Нэфис», работа мотористом на нескольких казанских предприятиях.

Как сообщили «Реальному времени» в суде, обвиняемый в мошенничестве на 3 млн рублей и покушении на мошенническое хищение еще 500 тыс. рублей полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Рассмотреть это ходатайство на первом заседании суд не смог в связи с неявкой потерпевшей. Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября.

Рассмотреть это ходатайство на первом заседании суд не смог в связи с неявкой потерпевшей. Фото Ирины Плотниковой

В ходе следствия 28-летний арестант рассказал, что решать проблемы должницы за деньги не собирался. Тратил «взятки» на себя — неоднократно летал в Таиланд, покупал брендовую одежду, кутил в дорогих ресторанах. При этом Егоров вышел на контакт с представителем взыскателя Минглибаевым и часть полученного перечислял ему, «чтобы истцы не волновались». По версии Егорова, таким образом подпольно был погашен долг аж на 800 тысяч. Правда, сам взыскатель на следствии рассказывал, что Минглибаев заявлял о перечислении лишь 125 тыс. рублей, из которых выплатил 112,5 тысячи, вычтя свои 10%. Поэтому у следствия и появились подозрения в адрес Минглибаева, но тот смог убедить силовиков — присваивать себе чужое не собирался, хотя и виноват в том, что не сразу отдал все деньги клиенту и потратил 50 тысяч на личные нужды.

Отметим, что дочь потерпевшей, должница Гузелия Гизатуллина сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. Согласно базе службы приставов, долг ее в полном объеме до сих пор не выплачен.

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Проверяя версию о том, что взятки могли доходить до адресатов в УФССП по РТ, следователи выяснили, почему исполнительное производство по делу на 4,5 млн рублей двигалось столь медленно. Открылись интересные детали: в августе 2017-го Приволжский и Вахитовский отделы РОСП объединили, однако вместо положенных по штату 27 сотрудников в объединенном отделе работали 13—14 человек с нагрузкой около 2 тысяч производств на каждого (в среднем). Делом должницы Гизатуллиной занималась пристав Галиева. На имущество был наложен арест, после чего еще в ноябре 2017-го года была направлена заявка на оценку этого имущества для его выставления на торги. Однако до оценки дело так и не дошло — контракт с соответствующей организацией у регионального управления службы приставов истек в конце 2017 года, а новый на апрель 2018-го так и не заключили.

Напомним, ранее в разработку Следкома попали главный пристав Нижнекамска Нияз Салахов и замглавы УФССП по РТ Сергей Плющий.