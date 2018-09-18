Мэрия Уфы и глава Башкирии подтвердили переход Ялалова в Совет Федерации

В мэрии Уфы подтвердили информацию об уходе с поста руководителя горадминистрации Ирека Ялалова. Глава Башкирии Рустэм Хамитов подтвердил слухи о планах сити-менеджера стать сенатором.

«В Совет городского округа поступило заявление о досрочном прекращении полномочий главы администрации Ирека Ялалова в связи с избранием депутатом Госсобрания — Курултая Башкирии», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы уфимской мэрии.

По данным ТАСС, Хамитов напрямую заявил о планах мэра перейти в Совет Федерации, но не стал называть конкретную должность, которую рассчитывает занять Ялалов. Глава Башкирии отметил, что процедура увольнения займет «пару недель».

Напомним, что слухи об уходе мэра Уфы в верхнюю палату парламента ходят уже с лета. Возможными претендентами на кресло градоначальника называют главу Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера РБ Андрея Трухана.