Рифкат Минниханов отметил высокую готовность научного центра СИБУРа в Казани к старту разработок

Общая готовность центра на данный момент составляет 92%

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов посетил строящийся научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» в Казани, ознакомился с лабораторией разработки полиолефиновых катализаторов и другой исследовательской инфраструктурой, а также встретился с коллективом ученых.

Общая готовность Центра научных исследований и масштабирования технологий СИБУРа на данный момент составляет 92%: готовы к эксплуатации первые четыре стенда прототипирования, завершена подготовка помещений лабораторий и офисных пространств, ведется монтаж и настройка лабораторного оборудования.

— Мы видим, как СИБУР за 2,5 года с нуля создает уникальный для нашей страны научный центр, в котором компания планирует начать исследования уже в 2027 году. Его открытие даст новый импульс для развития науки в Татарстане и станет локомотивом в процессах импортозамещения в химической промышленности. Здесь очень важна синергия вузовской науки и промышленных разработок — когда академические школы и предприятия работают не параллельно, а вместе, тогда проекты не ложатся на полки, а доходят до реального результата. Уверен, что новый научный центр СИБУРа поможет привлекать и развивать специалистов и станет важной частью технологического развития не только Татарстана, но и всей России, — отметил Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

В ходе визита Рифкат Минниханов ознакомился с лабораторией разработки полиолефиновых катализаторов. Лаборатория будет оснащена оборудованием и материалами для синтеза различных полиолефиновых катализаторов. Здесь будут разрабатывать и совершенствовать различные типы катализаторов полимеризации, которые применяются при производстве полиэтилена и полипропилена.

Работа лаборатории станет частью единого цикла создания катализаторов: от синтеза и лабораторных исследований до передачи отработанной технологии в промышленное производство. Следующим звеном этой цепочки станет катализаторная фабрика СИБУРа в Казани, где первоначально будет запущено производство хромовых катализаторов. Это позволит переводить перспективные разработки из лаборатории в промышленный продукт и обеспечивать собственными катализаторами производства.

— Мы создаем площадку, на которой ученые, технологи и инженеры смогут работать над конкретными технологическими задачами — разработкой новых материалов и решений для ключевых отраслей экономики. Важно, что результаты исследований можно будет быстро проверять, масштабировать и применять в производстве, — отметил Ильназ Зарипов, доктор химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации».

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Всего в научном центре будет размещено около 1000 единиц высокотехнологичного оборудования, 30 лабораторий и разных пилотных установок. Здесь будут развиваться исследования в области полиолефинов, гетерогенного катализа, специальных полимеров, суперконструкционных пластиков, новых химических технологий, инженерии и моделирования. Лаборатории также станут базой для практической подготовки специалистов совместно с Казанским федеральным университетом, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Высшей школой экономики и другими вузами.



Начало научно-исследовательских работ в новом центре «СИБУР Инновации» запланировано на I квартал 2027 года.