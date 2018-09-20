Ревизия показала: казанские банкиры «Открытия» увели из кассы евро и баксы на 230 миллионов

С версией банка о подозреваемых силовики пока не согласны — дело возбуждено лишь вчера

Рекордное хищение в казанском филиале вскрыла масштабная ревизия в банке «Открытие». 18 сентября в полицию было подано заявление о таинственном исчезновении иностранной и национальной валюты на 200 миллионов рублей с лишним, а вчера УВД Казани возбудило уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. По информации источников «Реального времени», в банке уже определились с кандидатурами подозреваемых, с которыми силовики не спешат соглашаться.

Период хищений не установлен, подозреваемых пока нет

В рамках дела о краже полиция провела выемки записей в банке, идут допросы сотрудников, другие оперативно-разыскные мероприятия. Ни задержанных, ни подозреваемых в деле пока нет, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Более того, на данный момент не установлен даже период хищений. Хотя уже понятно, за один раз вынести такую сумму, имея доступ к банковскому хранилищу, нереально. 230 млн в рублях — это не меньше пяти чемоданов с деньгами, в валюте — значительно меньше, но в кармане не унесешь.

На данный момент известно, что ревизоры банка «Открытие» обнаружили пропажу крупных сумм в долларах, евро и рублях, с учетом текущего курса руководство банка оценило ущерб в 230 млн рублей. В МВД Татарстана подтверждают факт возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере).

Адрес филиала, в котором обнаружили столь серьезную финансовую дыру, ни силовики, ни банк не раскрывают. Известно лишь, что хищение производилось тайным способом, а потому к нему могут быть причастны сотрудники самого банка. В ряде СМИ говорят о подозреваемом руководителе офиса «Открытия». В официальных комментариях самого банка ни имен, ни должностей не называют.

«Интересы клиентов эта ситуация не затронула»

Представитель Приволжского филиала банка «Открытие» Екатерина Молева подтверждает:

— В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия.

В кредитном учреждении особо подчеркивают: «Интересы клиентов банка эта ситуация никоим образом не затронула».

Сейчас ФК «Открытие» входит в топ-10 российских банков по размеру активов. Ранее кредитная организация входила в «Открытие Холдинг». Летом 2017 года у банка начались проблемы, в результате ЦБ объявил о его санации. В процессе санации банк был национализирован, в настоящее время владельцем 99,99% его акций является ЦБ.

«Открытие» имеет 24 региональных филиала, 147 операционных офисов и 224 дополнительных офиса. Приволжский филиал банка был зарегистрирован в январе 2002 года и расположен в Нижнем Новгороде. В общей сложности в банке работают около 14 тыс. человек, прибыль ФК «Открытие» на 1 августа составляла 6,4 млрд рублей.

В Казани банк представлен офисами по четырем адресам, два из которых расположены в центре города: ул. Карла Маркса, 11/12, ул. Ямашева, 82, ул. Московская, 2а, ул. Пушкина, 9/51.

В Казани банк представлен офисами по четырем адресам, два из которых расположены в центре города



Кассиры-несуны и разбойник-инкассатор

Напомним, кражи из банков с участием сотрудников силовикам Татарстана расследовать не впервой. Суммы, способы и банки различаются. Вспомним лишь несколько примеров. За подмену 14 млн рублей купюрами «банка приколов» в «Банке Казани» вот уже два года разыскивают 39-летнюю заведующую кассой допофиса Светлану Астафьеву и ее подельника Юрия Спирина. С 2009-го в розыске и казанский кассир «Райффайзенбанка» Роза Аглемзянова, которая, по версии следствия, вынесла 11,4 млн рублей и пропала вместе с дочкой и сожителем.

Куда быстрее поймали зеленодольского инкассатора Игоря Богаченко, который в январе 2015-го забрал из инкассаторской машины 63 млн рублей Сбербанка, подстрелив своего напарника, и с помощью сообщников скрылся. Сам инкассатор получил 14 лет колонии. Не осталось тайным и хищение 60 млн в Ак Барс Банке, судом установлено, что деньги два месяца 2014 года мужу-игроману таскала кассир Ландыш Галиева — за раз выносила от 100 тысяч до 20 млн рублей. Суд отправил обоих в колонию — ее на 4 года, его на 5 лет.

А в 2017-м, после прихода АСВ, в высокогорском филиале «Татфондбанка» вскрыли недостачу 8 млн рублей, подозревали в преступлении троих, но на 2 года в колонию отправилась только бывший бухгалтер-кассир офиса Ольга Анастасьева.

