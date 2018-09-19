Уфа ищет мэра: откуда взялись предшественники и преемники Ирека Ялалова?

Кто займет кресло градоначальника башкирской столицы?

Накануне стало известно о скором уходе Ирека Ялалова с поста мэра города Уфа в связи с переводом на работу в Совет Федерации. Уфимский политолог и колумнист «Реального времени» Дмитрий Казанцев в сегодняшней авторской колонке разбирается в причинах такого решения. Также эксперт рассматривает бывших градоначальников и наиболее вероятных претендентов на место нынешнего сити-менеджера башкирской столицы.

Столичное руководство было всегда в объективе внимания

Безусловно, различные слухи и инфовбросы о перспективах развития карьеры 57-летнего Ирека Ялалова время от времени появлялись на протяжении почти 7 лет его нахождения в кресле мэра республиканской столицы. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как основные региональные СМИ и местные подразделения федеральных масс-медиа располагаются в административном центре Башкирии. Соответственно, многие новости Уфы вызывают не меньший интерес журналистского сообщества, нежели события регионального масштаба. Поэтому столичное руководство всегда было в объективе внимания.

Стоит отметить, что самыми громкими событиями минувшего периода в информационном поле стали международные саммиты 2015 года в Уфе, «снежный коллапс» 2017 года и череда коррупционных скандалов, сотрясавших городскую мэрию в 2016 и 2017 годах. Хотя объективно в городском округе многое поменялось в лучшую сторону, начиная с реконструкции ряда инфраструктурных объектов, среди которых аэропорт «Уфа» и железнодорожный вокзал, возведения современных гостиниц международного уровня и постепенного повышения качества дорожного полотна и заканчивая продуктивной политикой горадминистрации, позволившей Уфе стать лидером среди городов-миллионников России по естественному приросту населения.

От тихого регионального министра до федерального политика

С приходом к руководству Башкирией в 2010 году Рустэма Хамитова нынешний мэр Уфы Ирек Ялалов получил свою первую весомую должность члена регионального правительства в ранге министра ЖКХ, а менее чем через год — должность исполняющего обязанности главы администрации столицы региона, впоследствии успешно избравшись на этот пост уже «без приставки». При этом в политическом плане сити-менеджер башкирской столицы действительно эволюционировал, сменив первоначальный образ молчаливого «крепкого хозяйственника» в 2010—2015 годах на имидж прогрессивного руководителя, входящего не только в местные, но и региональные элиты.

Международные саммиты ШОС и БРИКС теперь ежегодно проводятся в столице Башкортостана в формате форумов малого бизнеса стран-участниц этих экономико-политических объединений государств. Фото brics2015.ru



Ключевым мероприятием, позволившим Иреку Ялалову проявить себя в качестве опытного управленца уже на федеральном уровне, стала организация в Уфе Международных саммитов ШОС и БРИКС, которые теперь в формате форумов малого бизнеса стран-участниц этих экономико-политических объединений государств ежегодно проводятся в столице Башкортостана.

В дальнейшем благодаря своей общественной деятельности в составе Всероссийского совета местного самоуправления уфимский мэр вышел на федеральный уровень, озвучивая различные законодательные инициативы по развитию муниципалитетов, в том числе направленные на экономическую поддержку российских городов.

Вполне возможно, что положительные отклики на такую работу могли повлиять на мнение республиканского Белого дома о вариантах дальнейшего продвижения Ирека Ялалова как публичного политика, представляющего Башкирию. Поэтому его участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления в августе 2017 года могло быть согласованной с Кремлем инициативой республиканских властей.

С другой стороны, в экспертной среде есть и некоторые сторонники версии не конструктивного сотрудничества, а конфликта между местными и республиканскими властями. Правда, последние в своей версии взаимоотношений двух уровней власти опирались только на прошлогодние «пикировки» городской администрации с региональным Минфином. Хотя результатом своеобразного обмена мнениями между чиновниками стала не эскалация спора, а компромисс. В то время мэр Ялалов для решения возникшей сложности как раз апеллировал к главе республики Хамитову, подчеркивая его роль в улучшении ситуации и поддержке Кабмином РБ просьбы муниципалитета о дополнительных дотациях.

Ирек Ялалов вместе с Рустэмом Хамитовым входил в тройку лидеров партсписка «Единой России» в республиканский парламент и изначально позиционировался как знаковая политическая фигура. Фото Кристины Дейнеко (mkset.ru)

Вместе с тем недавнее заявление мэра Уфы о его планах перейти в Совет Федерации, которые изначально озвучил глава Башкирии, не являются чем-то экстраординарным. Ирек Ялалов вместе с Рустэмом Хамитовым входил в тройку лидеров партсписка «Единой России» в республиканский парламент и изначально позиционировался как знаковая политическая фигура. Тем более прецеденты перехода глав городских округов Башкирии в высший законодательный орган страны уже были: например, экс-мэр Уфы Павел Качкаев и бывший сити-менеджер Стерлитамака Алексей Изотов ныне избраны депутатами Государственной думы от нашей республики. Таким образом, за 7 лет Ирек Ялалов прошел путь от тихого регионального министра до федерального политика, который вскоре может пополнить ряды представителей Башкирии в Москве.



Мэрская доля, или Откуда взялись предшественники Ялалова?

Начнем с того, что на сегодняшний день в Уфе ключевой фигурой республиканской столицы является не председатель совета городского округа, избранный из числа местных депутатов, а глава городской администрации, которого, как правило, и местные СМИ, и горожане де-факто называют мэром. Кстати, по уровню медиаактивности сити-менеджер Ирек Ялалов существенно превосходит действующего председателя Горсовета Уфы Валерия Трофимова.

До 2000 года в Уфе не было отдельной должности сити-менеджера, все первые лица муниципалитета занимали одновременно должности председателя городского Совета и главы администрации.

Теперь рассмотрим персоналии предыдущих глав администраций Уфы, начиная с 1992 года (в постсоветский период). Первым из них, в новый период развития Башкирии и России, стал уроженец Чишминского района республики Михаил Зайцев (1992—1995), работавий до избрания на пост главы города Уфа в партийных и административных органах, успевший побыть и председателем исполкома Кировского районного Совета депутатов столицы региона.

Павел Качкаев поработал и министром ЖКХ Башкирии, как и Ирек Ялалов. Фото bashinform.ru

Следующим уфимским мэром стал родившийся в Дюртюлинском районе Фидус Ямалтдинов (1995—2000), также проработавший до прихода на мэрское кресло на партийных должностях и в коммунальных службах Уфы, в том числе на посту председателя исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов столицы и первым заместителем главы администрации Уфы. Его сменил уфимец Рауф Нугуманов (2000—2003), трудившийся с 1988 года в администрации столицы Башкирии. Среди должностей, которые он ранее занимал в горадминистрации Уфы, были начальник коммунального хозяйства и глава Октябрьского района.



После эстафету руководства башкирским мегаполисом перехватил еще один выходец из Чишминского района Павел Качкаев (2003—2011), до этого с далекого 1994 года занимавший различные должности в администрации города, поработавший и главой Ленинского района, и заместителем главы администрации Уфы, а также непродолжительное время министром ЖКХ Башкирии, как и его коллега Ирек Ялалов.

Ознакомившись с траекторией профессиональной карьеры целой плеяды экс-мэров столицы Башкирии, мы видим, что все они были выходцами из республики, но не обязательно ее административного центра, имели богатый бэкграунд работы в коммунальных службах города либо в разные годы занимали должности глав городских районов Уфы, а также имели прямое отношение к партии власти. Причем национальность в отличие от профиля деятельности не имела принципиального значения.

Вместо экспертного прогноза

Интригу появления нового первого лица мэрии Уфы подогревают различные мнения политологов, журналистов и местных общественников в республиканских и местных СМИ, называющих почти наугад то одну, то вторую, а порой и сразу три–пять фамилий известных политиков, чиновников и руководителей на пост столичного градоначальника. Среди них молодой глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев, члены правительства Евгений Гурьев, Сергей Новиков и Андрей Трухан, экс-руководитель Администрации главы РБ, депутат Госсобрания Владимир Нагорный и его коллега по башкирскому парламенту, директор «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов, руководитель УМПО Евгений Семивеличенко и бывший представитель Башкирии в Москве Артур Шайнуров. С большой вероятностью, гадание на кофейной гуще так называемого шорт-листа претендентов продолжится.

Политологи и СМИ называют порой и сразу три–пять фамилий известных политиков, чиновников и руководителей в качестве претендентов на пост столичного градоначальника. Фото sobkor02.ru

Вероятнее же всего, что до очередного заседания Горсовета Уфы, назначенного на 27 сентября, на котором будет рассмотрено заявление нынешнего мэра Ирека Ялалова, республиканские власти не допустят реальных утечек информации. Причем объективно политического решения насчет того или иного названного или кем-либо желаемого кандидата может еще и не быть. Не стоит исключать, что до этого времени за закрытыми дверями Полпредства президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде глава Башкирии Рустэм Хамитов может проводить консультации по этому вопросу с новым куратором округа Игорем Комаровым.