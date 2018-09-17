Все лучшее — детям: из «Рыбацкой деревни» Вагиза Мингазова сделают молодежный лагерь

В гостинично-развлекательном комплексе не в курсе трансформации и продолжают сдавать домики в аренду

Остатки империи Вагиза Мингазова передадут Минмолодежи. Из базы отдыха «Рыбацкая деревня», некогда принадлежавшей «молочному королю» и сенатору, сделают оздоровительный лагерь для детей и молодежи. Предполагается, что следующим летом объект будет работать уже в новом формате, накануне Рустам Минниханов одобрил идею. В самой «Рыбацкой деревне» находятся в недоумении: мол, только что сами об этом узнали, и продолжают сдавать домики в аренду. Подробности в материале «Реального времени».

Гостиница превращается в детский лагерь

О том, что комплекс «Рыбацкая деревня» отдадут Министерству молодежи, стало известно сегодня во время поездки Рустама Минниханова в Арск. Официально президент познакомился с ходом уборки картофеля, но основной целью все-таки было посещение туристической базы, после осмотра которой Минниханов дал поручение «эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и развивать комплекс «Рыбацкая деревня» как молодежный лагерь».

«Рыбацкая деревня» некогда была частью империи Вагиза Мингазова, гостиничный комплекс на 17 номеров поразительно схож с поместьем Мингазова напротив стадиона «Казань Арена». Дворец Мингазова казанцы прозвали «резиденцией Кощея Бессмертного» после того, как в 2009 году Сергей Безруков использовал его в качестве декораций в фильме «Реальная сказка».

Кроме гостиницы в «Рыбацкой деревне» есть 11 домиков, VIP-сауна, бассейн, бильярд и прочие атрибуты VIP-отдыха. По сегодняшнему поручению Минниханова на территории будут построены еще пять корпусов на 42 места каждый, столовая и культурный центр. Таким образом, будущий лагерь сможет принимать около 350 человек одновременно.

Кроме гостиницы в «Рыбацкой деревне» есть 11 домиков, VIP-сауна, бассейн, бильярд и прочие атрибуты VIP-отдыха. Фото vamintatarstan.ru



«Процедура передачи комплекса в государственную собственность будет проводиться в установленном порядке»

Ожидается, что в формате лагеря «Рыбацкая деревня» будет работать уже следующим летом. Одним из якорных событий станет Студенческий образовательный форум Лиги студентов Татарстана, который ежегодно принимает более трех тысяч участников.

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве молодежи, комплекс во владение ведомства пока не перешел.

«Процедура передачи комплекса в государственную собственность будет проводиться в установленном порядке соответствующими органами власти. Стоит задача открытия первых профильных смен с началом следующего летнего сезона. В свою очередь, в соответствии с поручением президента РТ Министерство по делам молодежи РТ разрабатывает концепцию развития объекта с точки зрения его наполнения профильными сменами и качественным контентом», — прокомментировали в Минмолодежи.

Одним из якорных событий станет Студенческий образовательный форум Лиги студентов Татарстана. Фото Романа Хасаева

«Сам из СМИ узнал, как будто бы согласование прошло»

После краха бизнес-империи Вагиза Мингазова, которая была признана банкротом в 2013 году, почти все активы «Вамина», перешли к «Татагролизингу». В основном это были молокоперерабатывающие заводы, но и непрофильная «Рыбацкая деревня» тоже попала в число объектов, выкупленных госкомпанией (ОАО «Татагролизинг» на 100% принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана).

В самом «Татагролизинге» передачу «Рыбацкой деревни» Министерству молодежи не комментируют. Как сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора Линар Сафин, о том, что база отдыха превратится в детский лагерь, он только что сам узнал из СМИ.

— Решение, я не знаю, окончательное или нет, сам из СМИ узнал, как будто бы согласование прошло. Официальной информации пока не получал, поэтому комментировать не могу, — сказал Линар Сафин «Реальному времени».

ОАО «Татагролизинг» хозяйственную деятельность на объекте не ведет, а сдает его в аренду. В апреле 2018 года организация размещала рекламу о поиске покупателей и арендаторов на недвижимое имущество, в том числе рыбхоз и гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня». По словам Сафина, арендатора нашли, но кто это, он назвать не захотел. «Это наши коммерческие отношения», — прокомментировал он.

В апреле 2018 года «Татагролизинг» размещал рекламу о поиске покупателей и арендаторов на недвижимое имущество, в том числе рыбхоз и гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня». Фото vamintatarstan.ru

«Мы работаем в прежнем режиме»

О смене владельца весной 2018 года пишут и в группе «Рыбацкой деревни» в соцсети. В ответ на жалобу о том, что база отдыха отменяет забронированные банкеты, администратор сообщества извиняется и сообщает, что «так распоряжалось старое руководство. Теперь новая организация».

Согласно данным информационной системы «Спарк», бенефициаром «Рыбацкой деревни» сейчас является Рузалия Равилевна Шаяхметова. В карточке указывается, что компания находится в процессе ликвидации. Только сами сотрудники, похоже, об этом не знают и продолжают принимать брони.

Как сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Надир Мухамадиев, «Рыбацкая деревня» работает в прежнем режиме.

— Я не в курсе этого вопроса. Я в курсе только, что президент приезжал, посмотрел. Нам никакой команды не было. Мы работаем в прежнем режиме. Сейчас на Новый год открыли бронирование, принимаем заявки, — сказал Мухамадиев.

По словам исполнительного директора, в выходные домики не пустуют, справляют свадьбы и просто отдыхают — в основном рыбачат, так как гостиница находится на берегу водоемов, которые являются частью рыбхоза. Судя по отзывам в интернете, единственным минусом было то, что рыбу в этом году не запустили. «Говорят, что в рыбхозе рыбы нет», — комментируют отдыхающие.

По сегодняшнему поручению Минниханова на территории будут построены еще пять корпусов на 42 места каждый, столовая и культурный центр. Фото tatarstan.ru

Модернизацию летних лагерей начнут с «Рыбацкой деревни»?

Как рассказали «Реальному времени» сотрудники «Рыбацкой деревни», им все равно, будет ли здесь гостиница или детский лагерь. Главное, чтобы деньги были, а от коммерческой деятельности это будет или из бюджета — неважно.

«Рыбацкая деревня», судя по всему, станет одним из объектов модернизации системы летнего отдыха детей в Татарстане. Под это создается государственная программа, в рамках которой в республике будут строить и ремонтировать детские оздоровительные лагеря. Предполагается, что на каждый лагерь будет выделяться по 50 млн рублей, в течение года будут ремонтировать 3—4 лагеря. Всего в Татарстане 143 загородных лагеря, в том числе 76 государственных и 67 лагерей предприятий и организаций. В Казани 14 работающих лагерей и восемь заброшенных, не функционирующих с 80-х годов прошлого века. На совещании в мэрии призвали предпринимателей вложиться в ремонт, взамен пообещав отдать объекты в распоряжение вне летнего сезона, когда там не отдыхают дети.