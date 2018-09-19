Спасибо деду за победу. «Давай деньги, иначе тебя покрошим»

Скандал с выбиванием долгов у казанского ветерана Юрия Величко на контроле у Москвы. Кем из чиновников пожертвует мэрия Казани

Фото: Юлия Косолапкина

Казань, благодаря особым методам управляющей компании Авиастроительного района, вновь попала в федеральную повестку. Теперь вся республика расхлебывает последствия «братковских» методов казанских коллекторов, которым городские коммунальщики поручили выбить долги у ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы Юрия Величко. Как только случай получил федеральную огласку, мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей и пожертвовала технической фигурой — директором УК. Но маховик только начинает раскручиваться, к истории подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Пока город гадает, чьи головы из команды Ильсура Метшина полетят, помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина встретилась с ветераном. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мне звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили»

Ветерану Великой Отечественной войны Юрию Величко словно мало было сражений в 40-х, теперь ему приходится воевать еще и со своей управляющей компанией. И если с фронта дед вернулся с победой, то на этом поле 10-летней битвы, увы, проигрывает. С начислениями УК Авиастроительного района фронтовик не всегда согласен, уверяет, что не все услуги ему были оказаны, поэтому и не платил за них. В итоге за десять лет скопился долг в 45 тысяч рублей, который Величко не признает. Чтобы получить деньги, УК обращалась в суд и к коллекторам. Если суд Авиастроительного района не принял два раза исковые заявления управляющей компании, то руководство последней это никак не остановило. Они обратились в коллекторское агентство.

— Я в УК ездил и к коллекторам. Мне звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили, лично встречаться не приходилось. УК на меня очень зла, я еще во время капитального ремонта в 2008 году делал им замечания, показывал, что они воруют бессовестно. Потом устроили фокусы — вывесили на дверях бумаги с моим долгом. Дня через два приходят три молодца: «Давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим». Я вижу, что это поганая команда, говорю, что деньги лежат, только вы не заходите, подождите в подъезде. Я не знаю, откуда они, с улицы пришли. К ним уже вышел с газовым баллончиком и брызнул в лицо одному, так они все рванули вниз, больше не появлялись, — отвечает ветеран на вопросы помощника прокурора Авиастроительного района Ирины Шурыгиной.

За время борьбы с УК у него несколько раз отключали электричество, на памяти два последних случая — с 18 августа, когда Юрий Александрович остался без света на неделю, потом с 10 сентября — также почти на неделю.

— Вбрасывали уведомления об отключении без даты и подписи. А потом раз — и отключение. Пожалуюсь в соцзащиту, те — в администрацию, вроде опять включат, а потом опять отключение без предупреждения. Ко мне должны были повнимательнее относиться, а отключают электроэнергию, — недоумевает фронтовик.

Помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина встретилась с ветераном



Глава УК оказался не в курсе, что здесь живет ветеран

Сегодня у ветерана оказался, можно сказать, приемный день — несколько журналистов, помощник прокурора, которая собирала у фронтовика информацию. Юрий Александрович с готовностью показывал все нужные документы и вспоминал детали, несмотря на солидный возраст — 15 октября ему исполнится 92 года. Развернуться в двухкомнатной квартире оказалось непросто, к тому же каждые пять минут раздавался телефонный звонок — то знакомые и друзья поинтересуются состоянием дел и поздравят со списанием долгов, то помощник главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов позвонит со словами, что привезет в течение дня справку о том, что у ветерана нет никаких долгов.

Накануне к Юрию Величко уже приезжал глава администрации двух районов Тимур Алибаев, который рассказал, что генеральный директор УК Рустам Галимов уволен. Мэрия Казани погасила долг.

— Больше никаких претензий нет. Я ему показал расчеты, выборки, которые делал. Вы слышали, чтобы пени были с отрицательным знаком? Минус 1600 рублей, а рядом тут же начисление пени 2000 рублей уже с плюсом, — удивляется расчетам управляющей компании Величко.

Вспоминает и тот факт, что с мая 2008-го по февраль 2009 года в своей квартире не жил — в доме шел капремонт. Но несмотря на это, все услуги ему рассчитывали по полной, да еще брали деньги и за текущий ремонт. «Откуда он здесь, если идет капитальный?» — недоумевает ветеран. С его слов, все эти претензии он предъявлял руководству компании, но те на контакт не шли. Отсюда пени за неоплаченные услуги, которые он и не получал.

— 45 тысяч долг, который никогда не признавал и не признаю, все плачу по счет-фактуре, все оплачиваю, но они потом накручивают, ни с того ни с сего появляются пени. К тому же по проекту капремонта должны были появиться водонагревательные котлы накопительного типа, а их нет, так и осталась в квартирах только холодная вода, — говорит Величко.

Сегодня он вспомнил, что вчера глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов признался, что в разговоре с главой УК последний проговорился, что даже не знал, что в этой квартире живет ветеран. Откуда же в таком случае взяться предложению о помощи.





Накануне к Юрию Величко уже приезжал глава администрации двух районов Тимур Алибаев, который рассказал, что генеральный директор УК Рустам Галимов уволен. Мэрия Казани погасила долг. Фото kzn.ru



Федеральный скандал

Скандал с коллекторами и взысканием долга дошел до замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, который взял ситуацию на личный контроль.

Сам ветеран рад, что все так быстро решилось и у него, наконец, нет долгов. Энергии ему не занимать, и трудностей в лице УК и коллекторов он не боится.

— В 15 лет ушел добровольцем с двумя друзьями с боевой частью на Белорусский фронт, была окопная жизнь, боевая, я настоящий фронтовик. В 1943 году ушел, в 1944-м вернулся. Когда начал участвовать в боевых операциях, там меня подкосило здорово. Была контузия сильная, сразу списали. Не слышал, не говорил. После армии пришел, начал немного приходить в себя в Брянске. Город был разрушен, даже кирпич было трудно найти. Всего два здания остались — техникум и школа. Остальное все пусто. Все рельсы раскурочены, все разбомблено, — вспоминает Величко.

Потом он закончил Московский химико-технологический институт в 1953 году, три года отработал в Перми на строительстве одного завода, после чего его перевели в Казань для организации союзного проектного института, где работал с 1956 года. Именно с этого времени он живет в Казани, в квартире на Лядова — с 1975 года.

— Орден Отечественной войны, знак «Фронтовик» — он у тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, медаль за боевые заслуги — все это за мою службу на Белорусском фронте, — называет некоторые награды ветеран. Юрий Александрович — лауреат Госпремии СССР, лауреат премии ВДНХ СССР (золотая медаль), кандидат технических наук, персональный пенсионер РФ, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и инвалид I группы.

Как стало известно «Реальному времени», в Следкоме РТ начали доследственную проверку по признакам вымогательства, но планируют дождаться результатов прокурорской проверки. По некоторым данным, она проводится по признакам угрозы убийством. Информации о коллекторском агентстве пока нет. Сам ветеран не помнит названия, лишь упомянул, что директор в фирме по фамилии Сафин и находится компания в Кировском районе. По предварительной информации источника издания, речь о компании «Казань-Коллектор», директор — Ирек Сафин, чья фирма находилась на Гладилова, 35, офис 201, но оттуда уже съехала.

В Следкоме РТ начали доследственную проверку по признакам вымогательства, но планируют дождаться результатов прокурорской проверки. Фото Ирины Плотниковой



Владелец еще одной УК

В приемной УК подтвердили, что долгов у Величко нет, а на вопрос: действительно ли уволен гендиректор, заметили, что не владеют информацией.



ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Авиастроительного района» была зарегистрирована в июне 2006 года в Казани, на улице Побежимова. Первые пять лет, до декабря 2011 года, учредителями были Мансур Вафин и Фарид Гаряев. Гаряев до этого числился в списке учредителей ООО «Фирма «Шань» и «Фирма «Тамерлан-К», затем, с 2007 по 2013 год, участвовал в ООО «Палисандр», «Восточный транзит», «Техснаб», а сейчас владеет 50% в ООО «Флекстоун» (вместе с Марселем Сагдеевым).

С 2011 года 51% в УК ЖКХ Авиастроительного района получил Фаннур Халиуллин. С 2012 года этот 51% достался Ильдару Самигуллину, с января 2013 года он единственный учредитель УК. Этот же человек является владельцем и директором ООО «РМС плюс» (согласно данным ОКВЭД, занимается ремонтом электрического оборудования), а также владельцем 51% ООО «УК «ЖКХ Дербышки» (еще 39% принадлежат Ларисе Макаровой, а 10% — Алсу Гараевой).

Что касается директоров УК, то они занимали свою должность подолгу, если не считать первого года образования компании. Первые три дня директором являлся Айдар Камалетдинов, затем четыре месяца компанию возглавлял Фидаиль Маков. С октября 2006-го по ноябрь 2008 года директором был Владислав Грызунов, с 2008 по 2013 год — Дмитрий Кутенков.

Рустам Галимов возглавляет компанию с 15 января 2013 года, в системе «Картотека» данных о его уходе с должности пока нет. Галимов является также директором и владельцем 50% ООО «Амрус», оставшаяся часть компании принадлежит Амиру Хабибуллину. Ранее Галимов являлся также директором принадлежавшего ему же ООО «Д'Арт Холдинг», главой управы самоуправления жилого комплекса «Азино 1» (существовало с 2000 по 2016 год) и директором автономной некоммерческой организации «Дирекция единого заказчика «Азино-1» (принадлежало Департаменту ЖКХ администрации Казани, существовало с 2001 по 2010 год).

Сама управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района является регулярным подрядчиком госконтрактов. Рекорд по их объему и сумме относится к 2016 году — тогда компания получила 34 госконтракта на 5,22 млн рублей. В основном они связаны с возмещением эксплуатационных расходов — для «Таттехмедфарма», МБУ «Подросток», Централизованной библиотечной системы Казани. В 2018 году у УК — пять госконтрактов на 1,48 млн рублей, касаются они также эксплуатационных расходов, вывоза ТБО для прокуратуры и подкачки холодной воды для «Водоканала». К этому можно лишь добавить, что большинство крупных управляющих компаний Казани ранее были друг с другом связаны, и этому «Реальное время» даже посвятило отдельное исследование здесь и здесь.