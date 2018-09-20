Лес для избранных: в пойме Ноксы строят коттеджный поселок «Бавария»

Территорию в 1,5 га в пойме Ноксы между Большими Клыками и Самосырово обустроят для элиты братья Гильфановы

Фото: Инна Серова

Новые коттеджи вырастут в Ноксинском лесу напротив жилого комплекса «Весна» — между Большими Клыками и поселком Офицеров, который фактически стал уже частью Вознесенского. Как выяснило «Реальное время», компания «Унистрой» начала там строить элитный поселок закрытого типа. Стоимость проекта официально не озвучена, но, судя по заявленным застройщиком ценам, он инвестирует в «Баварию» не менее 120 млн рублей.

Элитные тоже плачут

Элитная коттеджная застройка в лесу — не новшество для Казани: если не в самой столице, то поблизости уже имеется много примеров загородного жилья бизнес- и премиум-класса. Достаточно вспомнить поселок Петровский, который входит в границы города, или расположенную в километре от Песчаных Ковалей «Ясную Поляну». Несколько лет назад группа компаний «Дар» построила в Зеленодольском районе поселок элит-класса «Загородный клуб», а «Унистрой» — «Ореховку».

От будущей «Баварии» в Ноксинском лесу эти проекты отличает масштаб — у них по 200—300 домов, а тут — всего 13. Ну и, конечно, близость леса — из одноэтажных «муравейников» туда надо ехать на автомобиле, а в «Баварии» — можно дойти пешком за пять минут.

Причем, как показывает опыт, чем больше поселок — тем больше у его жителей возникает проблем. В Ореховке с ее восемью десятками коттеджей, к примеру, несколько лет не решается вопрос очистки стоков.

Место для коттеджей выбрано также элитное: застройка начинается на опушке и уходит вглубь леса



Закрытый клуб

Коттеджи в «Баварии» уже продаются на сайте казанского центра недвижимости «Ракурс», и менеджеры в отделе продаж уверяют, что девять из 13 предназначенных под строительство коттеджей участков уже проданы, осталось всего четыре.

Продавцы позиционируют «Баварию» как «поселок закрытого, клубного типа», то есть элитный. Место для коттеджей выбрано также элитное: застройка начинается на опушке и уходит вглубь леса. А близость города гарантирует все блага цивилизации — поликлиника, школа, детсад, магазины, аптеки и все прочее под боком. Обитателей «Баварии» обещают полностью избавить от характерных для городских поселков проблем — бездорожья, отсутствия условий для передвижения пешеходов и зон отдыха. Жителям обещают асфальтированные дороги на всей территории, подъездные пути от ЖК «Весна», во дворах — готовые тропинки из брусчатки и общую зеленую зону отдыха с прогулочными дорожками.

— Поселок будет стоять в лесу, — заверила менеджер Венера корреспондента «Реального времени», позвонившего в центр недвижимости под видом покупателя. И изложила условия покупки: цена за сотку 380—410 тыс. рублей. Вначале покупаете землю, остались участки площадью 8, 9, 12 и 15 соток. При покупке участка вы заплатите еще 270—300 тыс. рублей за благоустройство — асфальтовую дорожку, парковочное место. А после оформления участка на свое имя вы закажете проект в «Унидоме», и в течение 6 месяцев по нему построят дом.

Стоимость дома, даже приблизительную, менеджер не назвала, сославшись на то, что многое зависит от выбранной конструкции, метража и отделки. Но заметила, что даже при самых скромных запросах рассчитывать меньше чем на 6,5—7 млн не стоит. И пообещала 10-летнюю гарантию на коттедж.

На вопрос, можно ли заказать проект в другой организации — а вдруг у клиента в друзьях маститый архитектор? — и самостоятельно выбрать подрядчика, Венера ответила отрицательно.



Малоэтажная застройка дотянется через лес до дороги, которую «Унистрой» уже начал прокладывать от ЖК «Весна» в направлении поселка Офицеров и Вознесенского. А по обе стороны этой дороги скоро появятся многоэтажки — тоже унистроевский ЖК «Весна-2»

Через дорогу — Самосырово

Прораб, который руководит работами по строительству домов в «Баварии», рассказал корреспонденту «Реального времени», что пока начались работы по строительству двух крайних коттеджей. Они будут стоять буквально через дорогу от крайних домов в Самосырово: этот поселок также растет и ширится, и уже «дополз» до границы соснового леса, который растет в пойме Ноксы. Скоро строители край леса проредят, чтобы вписать в него коттеджи и поселковую инфраструктуру. Малоэтажная застройка дотянется через лес до дороги, которую «Унистрой» уже начал прокладывать от ЖК «Весна» в направлении поселка Офицеров и Вознесенского. А по обе стороны этой дороги скоро появятся многоэтажки — тоже унистроевский ЖК «Весна-2».

Примыкающую к поселку часть леса, по словам строителя, благоустроят и превратят в детский парк при «Баварии» — с качелями, каруселями и прочими «малыми формами».

Новая «дочка» — новый формат

На собственном сайте ООО «Унидом» сообщается, что это — «компания, которая предоставляет принципиально новый формат услуг комплексного индивидуального жилищного домостроения», и указывается, что это — «новое направление от застройщика с более чем 20-летним опытом работы» (под застройщиком подразумевается «Унистрой»). Менеджеры, занимающиеся продажами коттеджей в «Баварии», также говорят, что «Унидом» — «дочка» «Унистроя».

Ну а юридически, как свидетельствует ресурс rusprofile.ru, это «дитя» ничего общего с «матерью» не имеет: ООО «Унидом» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано в феврале 2018 года единственным учредителем — Антоном Корниловым. Правда, он же является гендиректором еще одной фирмы — ООО «АИ Менеджмент», имеющей статус микропредприятия: всего двое сотрудников и уставный капитал 10 тысяч. рублей. И вот эта компания в равных долях принадлежит Альберту и Ильфату Гильфановым — основателям «Унистроя». На сегодня, как свидетельствует rusprofile.ru, «АИ Менеджемент» участвует в десяти арбитражных процессах: в девяти в качестве истца и в одном в качестве ответчика, причем общая сумма исковых требований к организации превышает 4,5 млн рублей.

Первые дома возводятся на опушке, а место для остальных придется освобождать от сосен, и это вызвало негодование у Абрамова: «Они огородили часть леса непонятно почему, причем буквой «зю». Кто им дал [землю]? Там противоэрозионные посадки!»

Буква «зю»

Забор, огораживающий участок на краю леса в пойме Ноксы, и начавшиеся за ним строительные работы вызвали негодование у экозащитников. Обнаружил забор известный казанский краевед Леонид Абрамов. И 11 сентября разместил в соцсети возмущенное сообщение: «Лес рубят, щепки летят в Ноксинском лесу».

На самом деле щепок пока там немного — строятся два коттеджа, а на остальных объектах только начались разбивочные работы. Но первые дома возводятся на опушке, а место для остальных придется освобождать от сосен, и это вызвало негодование у Абрамова.

— Они огородили часть леса непонятно почему, причем буквой «зю» (имеется в виду неправильная форма огороженных участков, — прим. ред.). Кто им дал [землю]? Там противоэрозионные посадки! — сообщил он «Реальному времени», пояснив, что деревья много лет назад высаживались специально, чтобы остановить рост оврагов. — Да и самим жителям нужен лес. Мэрия ведет себя как Людовик: после нас хоть потоп.…

В лесу хозяин — частник

Вопрос Леонида Абрамова о земле — не праздный. В исполкоме Казани, куда «Реальное время» направило запрос, ответили, что, по их данным, в 2007 году эти земли вошли в состав Казани уже будучи чьей-то частной собственностью. При вхождении в городскую черту они автоматически стали землями поселений, но повлиять на решение собственника использовать их под застройку городские власти не могут. К тому же в проекте нового генплана эти участки уже отнесены к зоне индивидуальной жилой застройки.

— Земельные участки принадлежат физическому лицу на праве собственности, которое в свою очередь зарегистрировано в Управлении Росреестра РФ по РТ на основании договоров купли-продажи. Вид разрешенного использования земельных участков не менялся. Вырубка деревьев в лесной зоне не осуществлялась, — ответила представитель ООО «Унидом» Валерия Малхасян на запрос «Реального времени» о том, на каких основаниях в зеленой зоне разворачивается стройка

Размежеванные в августе этого года участки под застройку продает частное лицо — Марсель Мингалимов. Когда и у кого он их приобрел — неизвестно

Как свидетельствуют данные, полученные «Реальным временем» из Росреестра, размежеванные в августе этого года участки под застройку продает частное лицо — Марсель Мингалимов. Когда и у кого он их приобрел — неизвестно. Но, вполне возможно, они были выкроены из уцелевших от экспроприации легендарных семинских наделов. Это предположение вполне логично вытекает из того факта, что прямо через дорогу от «Баварии» расположен участок площадью 14 соток, собственником которого является принадлежащий Алексею Семину Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд».

Что же касается Марселя Мингалимова, он, как свидетельствует rusprofile.ru, является учредителем одной московской и трех казанских компаний. ЧУДО (частное учреждение дополнительного образования) «Владей Английским» и ООО «Лото ПЭЙ» уже не действуют, а вот микропредприятие ООО «Дубрава», специализирующееся на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом, учрежденное Мингалимовым на паях с неким Линаром Мустафиным, продолжает успешно работать. Но самым успешным стало, похоже, учрежденное Мингалимовым в Москве в 2014 году микропредприятие ООО «Автоматика». Эта фирма, состоящая всего из двух сотрудников, заработала на госконтрактах почти 14,5 млн рублей. Самая крупная поставка была осуществлена в ООО «РТ-информ», являющееся дочкой «Ростеха» — в Иннополис ушла крупная партия офисной техники.

«Экологичное» жилье и экологическое равновесие

Не получило «Реальное время» внятного ответа от чиновников и на второй вопрос: как согласуется строительство очередного коттеджного поселка в пойме Ноксы, в плотно застроенном районе с провозглашенным в проекте нового генплана Казани созданием «зеленого каркаса» города. Принципы построения этого каркаса сформулировал заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич: «Человек должен иметь возможность выйти из своего дома, войти в зеленую аллею и пройти по всему городу, не уходя в каменные джунгли».

Леонид Абрамов, первым поднявший тревогу по поводу строительства «Баварии» в Ноксинском лесу, как раз это и пытался сделать — и уперся в забор.

Нафиса Мингазова: «Надо понимать, что строительство в зеленой зоне невозможно без нарушения экологического равновесия, без уничтожения зеленых насаждений, почвы…» Фото Максима Платонова



— Во многих городах имеет место застройка за счет зеленых зон, что не может сказаться позитивно на качестве окружающей среды в городе, — считает известный казанский эколог Нафиса Мингазова. — При этом позиционируется такая застройка как строительство экологически благополучного жилья. Но надо понимать, что строительство в зеленой зоне невозможно без нарушения экологического равновесия, без уничтожения зеленых насаждений, почвы. А компенсация состоит в том, что где-то в другом месте сажают деревья — и еще вопрос, приживутся ли они. Поэтому при выделении земли ни в коем случае не следует выделять под застройку участки с лесными насаждениями, особенно в поймах рек, которые могут иметь ширину не 50, а все 500 метров — это приводит к их деградации и загрязнению. Киндерку — ключевой приток Казанки — уже застроили до уреза воды и посмотрите, в каком она теперь плачевном состоянии. Для строительства жилья необходимо выделять зоны пустырные, а не природные объекты, которыми являются леса. Строительство в зоне природного объекта всегда негативно влияет на его состояние!

— Не хотелось бы, чтобы вдоль русел малых рек строилось жилье — это приводит к их гибели, — поддержал позицию эколога Александр Дембич. — Если элитный поселок нарушит непрерывность зеленого городского каркаса — это однозначно плохо. И в любом случае уплотнение застройки на этой территории обернется транспортными проблемами для жителей элитного поселка. Ведь единственной магистралью там является Мамадышский тракт, а на нем уже сейчас в часы пик образуются пробки. Так что продолжать строить там новые жилкомплексы нежелательно.