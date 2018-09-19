ЦИК РФ рекомендовала признать недействительными выборы в Приморье

Центральный избирательный комитет России рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае.

Комиссия Центризбиркома РФ сегодня утром прибыла во Владивосток для встречи с членами региональной комиссии.



Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России». После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06% голосов.

Ранее в регионе разгорелся скандал: Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала иски о возможных нарушениях.