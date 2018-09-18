Провал на Ершова: «Здесь мог произойти еще потоп и слив хозбытовой канализации»

Глава «Водоканала» пояснил причины провала дороги в Казани глубиной семь метров и добавил, что все могло быть и хуже

Фото: Мария Горожанинова

Со вчерашнего дня на улице Ершова, которая и так каждое утро и вечер загружена до образования пробок, появилась новая преграда для беспрепятственного движения — огромный провал в четыре метра шириной и семь глубиной. Пресс-служба мэрии Казани в связи с этим собрала журналистов у этой самой ямы, чтобы директор «Водоканала» Андрей Егоров рассказал, что благодаря их наблюдению удалось избежать еще более серьезных последствий — полного перекрытия дороги и потопа с разливом канализации. Правда, сроки устранения аварии спикер устанавливать не стал. В причинах появления воронки на одной из самых загруженных улиц Казани разбирались корреспонденты «Реального времени».

Не недосмотрели, а предусмотрели?

Вчера ближе к вечеру улица Ершова «встала» — рядом с перекрестком на улицу Абжалилова обвалилось дорожное покрытие, да так, что образовалась воронка диаметром примерно четыре метра и глубиной порядка семи метров. Объяснять журналистам произошедшее сегодня вышел директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. О том, что в этом районе не все в порядке, по его словам, они обнаружили в пятницу во время планового обхода. Дело в том, что там проходит коллектор диаметром 60 миллиметров. Построен он был еще 1963 году. При сроке эксплуатации коллекторов в 50 лет нетрудно посчитать, что его должны были заменить еще к 2013 году. Но сделано это не было.

— Аварию мы ожидали с пятницы, потому что в пятницу в ходе профилактического обхода нами были обнаружены подпоры на наших сетях, начиная с улицы Космонавтов и заканчивая Николая Ершова. По всей трассе нами были установлены запорные устройства, чтобы с тех районов не приходила сюда вода. Таким образом, мы сняли одну из глобальных проблем, которая могла случиться: кроме провала здесь мог произойти еще потоп и излив хозбытовой канализации на поверхность, — рассказал о возможных последствиях Егоров.

Объяснять журналистам произошедшее сегодня вышел директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Фото kzn.ru



По его словам, работу они начали в пятницу, а в субботу в обед в месте, где впоследствии произошел провал, установили ограждения, после чего начали подготовительные работы для устранения аварии. Сейчас движение по дороге осуществляется по пяти полосам — по трем в сторону Советской площади и по двум в сторону центра. Ночью также были перенесены троллейбусные линии, и утром движение было восстановлено.

Когда устранят аварию — непонятно

Сам провал сейчас не увеличивается. Андрей Егоров говорит, что по правилам они должны были перекрыть всю дорогу, но автомобилистов спасли от этого новые технологии, благодаря которым и удается устранять аварию без этого. Когда все будет сделано, директор «Водоканала» прогнозировать не взялся.

— Мы продолжаем водопонижение, в ближайшие сутки у нас будет ясность — коллектор провалился либо колодец. Все материалы есть, люди есть, работаем круглосуточно. В максимальные сроки постараемся устранить данную аварию, — расплывчато пояснил спикер.

Чтобы не раскапывать дальше яму, там делают шпунтовые ограждения, которые вибропогружателем уводят на глубину 15 метров, открывая тем самым пространство для работы спецтехники. Над устранением аварии работают порядка 15 единиц техники и около 30 человек. Андрей Егоров заверил, что во время работ никаких отключений воды, газа и электричества не планируется.

Когда все будет сделано, директор «Водоканала» прогнозировать не взялся. Фото Марии Горожаниновой



Ни один врач вам не скажет, когда вы заболеете ангиной

Отвечая на вопрос «Реального времени» о возможном повторении этой ситуации на других улицах Казани, директор «Водоканала» лишь заметил, что «ни один врач вам не скажет, когда вы заболеете ангиной». Вместе с тем он пояснил, что в городе более пяти коллекторов, чей нормативный срок службы уже превышен, — сейчас за ними наблюдают. Предыдущие обвалы — на Амирхана, на Чистопольской — спикер также объяснил возрастом железобетонных коллекторов.

Прямо отвечать на вопрос журналистов о том, почему заранее нельзя подготовиться к подобным ситуациям и, например, за пять лет до истечения нормативного срока эксплуатации поменять коллекторы, директор «Водоканала» не стал.

— Мы тарифорегулируемое предприятие, все денежные средства, которые собираем, у нас расходуются на капитальный ремонт, на реконструкцию сетей. Все идет согласно ранее утвержденному плану, согласно всем программам, которые утверждаются на год, — сказал Егоров.

В целом, по его словам, в городе ситуация с сетями не такая уж и плохая.

— Все сети в городе Казани находятся в хорошем, удовлетворительном состоянии, — пояснил спикер, заметив, что, где срок эксплуатации сетей близится к 50 годам, они проводят профилактические работы, которыми занимается специальное подразделение «Водоканала».

За техногенную нагрузку в ответе коммунальщики

Как пояснил «Реальному времени» Денис Изотов, технический директор ООО «Инженерно-строительные изыскания» (бывший КазТИСИЗ), обвалы на дорогах происходят исключительно из-за техногенной нагрузки.

— Разрыв грунта происходит из-за возраста строительства, большого износа. Здесь только техногенная нагрузка, без природных факторов. Грунты легко размываются, и, естественно, происходят такие провалы. Ничего катастрофического в этом нет и локально устраняемо, — рассказал эксперт.

По его словам, заниматься этим вопросом должны жилищно-коммунальные службы.

— Здесь все зависит от коммунальных служб, они должны, видимо, подводить все коммуникации к уровню принимаемой нагрузки. Нужно готовить город к увеличивающейся нагрузке на сети, — говорит Изотов.

Таким образом, на уже застроенных территориях необходимо следить за износом коммуникаций и контролировать нагрузку на землю, а при строительстве новых объектов, которое полностью изменяет инженерно-геологическую систему в районе, необходимо применять защитные мероприятия.

1 / 17 Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова