Прощальный «подарок» ПСО «Казань»: «Вообще нонсенс — проводку не сделали, а дом оштукатурили!»

Отстраненная от работы в двух домах «Салават купере» компания Равиля Зиганшина оставила новым подрядчикам многочисленные «косяки»

С очередной проблемой столкнулись теперь уже новые подрядчики в 11-м квартале «Салават купере». Им приходится не только достраивать дома, с которыми не справилось ПСО «Казань», но и переделывать некоторые виды работ. Напомним, фирмы «Строитель+» и «ПСК Народный дом» заступили на объекты 11-1 и 11-5 в августе — сразу после отстранения компании Равиля Зиганшина за постоянные срывы графиков. И сейчас строители заняты тем, что заново штробят стены, потому что квартиры «были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения». Подробнее об этих и других нарушениях, а также о сроках сдачи жилья — в материале «Реального времени».

Уходя, ПСО «Казань» погасило свет?

У соципотечников многострадального 11-го квартала «Салават купере» еще один повод для переживаний. На смену ПСО «Казань», много раз срывавшему стройку в домах 11-1 и 11-5, заступили новые подрядчики — «Строитель+» и «ПСК Народный дом», чему люди несказанно обрадовались. Но рассчитывать на скорое новоселье не приходится, и опять по вине компании Равиля Зиганшина. Еще до отстранения его рабочие провели внутреннюю отделку таким образом, словно хотели обречь жильцов на темноту. Так что новым строителям приходится не только достраивать дом, но и переделывать некоторые виды работ:

— Очень плачевная ситуация с электропроводкой. В некоторых местах ее нет, в других — она выдрана. Как нам сообщили, ПСО рабочим не платило, они просто медные провода выдрали, чтобы хотя бы медь сдать. Кроме того, дома долго были в запустении, и штукатурка в квартирах начала отслаиваться. Сейчас новым подрядчикам приходится ее отбивать, чтобы новый слой положить — это дополнительное время и затраты. Местами нужно переделывать стяжку полов, потому что сделано было тяп-ляп, просто для видимости. По отоплению — то же самое, надо новые соединения заказывать Словом, «псошники» очень много накосячили, — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Савинчев, активист комплекса и будущий жилец дома 11-1.

— В нашем доме, как мы поняли, прежний подрядчик также неправильно уложил электропроводку, и теперь все надо переделывать. Поэтому тоже стройка затягивается, — добавила жительница дома 11-5 Лилия Егорова.

На смену ПСО «Казань», много раз срывавшему стройку в домах 11-1 и 11-5, заступили новые подрядчики — «Строитель+» и «ПСК Народный дом», чему люди несказанно обрадовались



«То, что ПСО «Казань» делало полгода, они сделали за месяц»

Информацию о дополнительном объеме работ и переделках подтвердили и в Госжилфонде при президенте РТ. Так в доме 11-5 «работы осложняются тем, что до этого стены помещений были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения». В доме 11-1 схожая ситуация:

— Заново штробить стены, ввиду отсутствия электропроводки или ее повреждения, приходится и строителям ООО «Строитель+», занятым в доме № 11-1. Кроме того, в ряде квартир нарушена технология отделки стен, из-за чего происходит отслаивание штукатурки. Также на объекте ведутся работы по устройству стяжки полов, обустройству внутренних сетей электро- и водоснабжения, канализации и отопления, — сообщили в фонде, уточнив, что на объекте трудится более 100 человек.

Работой нового подрядчика Дмитрий Савинчев доволен. Мужчина снимает квартиру напротив своего будущего дома и из окон наблюдает за стройкой.

— Я вижу, что строители сейчас часов до 8—9, а позавчера даже до 11 работали. По сравнению с тем, что было — это небо и земля. То, что ПСО «Казань» делало полгода, они сделали за месяц. Прежний подрядчик один подъезд шпаклевал месяц, а новый — сделал за два дня. И людей больше трудится: если у ПСО на весь квартал было человек 50, то здесь только на нашем доме я вижу больше 100 человек, — рассказал Савинчев.

Активист — постоянный участник многочисленных акций протеста против постоянных срывов стройки в «Салават купере». В августе он даже разбивал палаточный лагерь на стройке, пока не убедился, что ПСО «Казань» отстранили. Только увидев на объекте нового подрядчика в действии, увез палатки.

В августе активист даже разбивал палаточный лагерь на стройке, пока не убедился, что ПСО «Казань» отстранили. Фото Дмитрия Савинчева



— Мы к работе приступили, сейчас на объекте 105 человек, а будет 200. Будем максимально быстро строить. Ведутся отделочные работы. По штукатурке небольшие замечания были — устраняем, делаем электрику, лифты запускаем, двери устанавливаем, заканчиваем благоустройство. Мы полностью обеспечены финансированием. Нам поставили задачу, и мы себе ставим — до конца года объект сдать. На 95% я уверен, что сдадим. Хотя физических работ по дому еще много — процентов 25—30% еще есть, — добавил учредитель фирмы «Строитель+» Ленар Григорьев.

Стройка затягивается — «квадрат» дорожает

У подрядчика «ПСК Народный дом» на доме 11-5 задействовано порядка 150 человек. Строители заняты стяжкой полов, установкой пластиковых окон и балконных дверей, штукатуркой стен, монтажом электропроводки, слаботочных сетей и вентиляции, пусконаладкой лифтов, озеленением и благоустройством двора. Однако некоторым будущим жильцам количество привлеченных рабочих кажется недостаточным.

— Для того чтобы закончить к декабрю, нужно не меньше 400 рабочих, а там всего 150. Ну что такое 150 для 340-квартирного дома?! Мы понимаем, что опять не заедем в этом году. И это выгодно ГЖФ, потому как со следующего года квадратный метр будет дороже, — посетовала Лилия Егорова.

Сейчас «квадрат» стоит 34 тыс. рублей, а с Нового года составит 35 тысяч. При этом подрядчик, по ее словам, готов добавить людей: «Он так и говорит: «Нас будут финансировать, мы будем строить», в принципе, тут работы на два месяца». Впрочем, ранее в фонде пообещали, что убытки будущим жильцам 11-го квартала в «Салават купере», которые они понесли из-за затянувшейся стройки, будут возмещены.

Кроме того, сам подрядчик заверил «Реальное время», что и людей, и денег на объекте у него достаточно. Правда, признал, что завершить стройку в этом году все равно не удастся — объем работы большой.

По официальным данным, во время передачи дом был построен на 77,7%, однако сам подрядчик оценил готовность объекта ниже с учетом предстоящих переделок



— Делаем все, чтобы войти в холода: благоустройство и все наружные работы. Чтобы уже зимой можно было сдать дом. У нашего объекта готовность поменьше, поэтому до конца года не получится, но в начале нового года сдадим. Потому что сейчас, может, это и некрасиво так говорить, переделками занимаемся. Там вообще нонсенс — проводку не сделали, а дом оштукатурили. Ну так же не строят! Сейчас мы эту штукатурку отбиваем и делаем проводку. Кроме того, много сетей в стяжке полов, но из-за того, что дом стоял, часть пришла в негодность, придется переделывать, — рассказал «Реальному времени» директор ООО «ПСК «Народный дом» Рашид Мухаметшин.

По официальным данным, во время передачи дом был построен на 77,7%, однако сам подрядчик оценил готовность объекта ниже с учетом предстоящих переделок: «Я бы сказал, 75%. Минстрой же считает, что штукатурка полностью сделана, а мы же ее сейчас разбираем — это даже сложнее. И это не только дополнительные расходы, но и время».

«Данная информация не соответствует действительности»

За ПСО «Казань» в «Салават купере» остается лишь дом 11-3. На сегодня стройка в нем уже завершена. Заселить многоэтажку обещают после выдачи разрешения на ввод, а его выдают на основании заключения о соответствии объекта строительным нормам (ЗОС).

14 сентября инспекция Госстройнадзора РТ проверила дом, но акт итоговой проверки пока не выдала. По данным технического заказчика — Управления капитального строительства и реконструкции Казани (УКСиР), на объекте есть замечания в части отсутствия исполнительной документации по внутренним сетям, так как работы по испытанию систем еще не завершены.

Корреспондент «Реального времени» обратился в ПСО «Казань» с просьбой прокомментировать нарекания из-за многочисленных переделок в домах 11-1 и 11-5, сообщения о невыплате зарплаты рабочим и срыве строек. Однако на все вопросы подрядчик ответил лаконично:

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба компании Равиля Зиганшина.