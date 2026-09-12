Песков заявил об отсутствии подвижек по созданию зерновой биржи БРИКС

Впервые об этом заговорили перед саммитом в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил об отсутствии подвижек по вопросу создания зерновой биржи в рамках объединения. Об этом пишет «Интерфакс».

Впервые о зерновой бирже БРИКС заговорили перед саммитом БРИКС в Казани, который прошел в 2024 году. На встрече с работниками агропромышленного комплекса председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предложил создать такую площадку для торговли зерном в странах БРИКС, и президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Казанской декларации идея также была поддержана. В начале 2026-го сообщалось, что над созданием зерновой биржи БРИКС Россия работает вместе с ОАЭ.

В декларации этого года страны поприветствовали дальнейшее обсуждение модальностей ее (зерновой биржи, — прим. ред.) функционирования, дальнейшего развития и расширения на другие виды сельскохозяйственной продукции и товаров.



Денис Петров