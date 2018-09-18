«Анкор», еще анкор! АСВ против упрощенной процедуры банкротства завода СМС

«Нэфис» открестился от предприятия, у госкорпорации вопросы к сделке заявителя, уступившего права требования на долг учредителю и гендиректору

Фото: Максим Платонов

АСВ пытается не дать генеральному директору Завода синтетических моющих средств (ЗСМС) по упрощенной схеме обанкротить свое предприятие. Как стало известно «Реальному времени, на заседании в Арбитражном суде РТ агентство выразило уверенность, что неизвестная тверская компания «Анкор», которой завод должен всего 355 тысяч рублей, — «подставной казачок», с помощью которого планируется обанкротить ЗСМС по упрощенной схеме, в результате чего может потерять конкурсная масса. В пользу доводов представителей АСВ также говорит факт продажи долга «Анкора»… самому учредителю и гендиректору завода: Юрию Ляшенко и Ольге Обыденновой соответственно. Вместе с тем АО «Нэфис Косметикс» не стало дожидаться банкротства и уже получило исполнительный лист о возврате почти 1 млрд долга. Подробности — в нашем материале.

В погоне за статус заявителя

В судах продолжают подчищать хвосты за так и не открывшимся производством «Нэфиса» — заводом по производству синтетических моющих средств (ЗСМС). В свое время представители группы компаний устраивали журналистам экскурсии на строящемся предприятии (об этом подробнее здесь), а сейчас открещиваются от него, сообщая, что актив им не принадлежит.

Завод, как и многие другие предприятия, стал жертвой банковского кризиса в Татарстане, не получил своевременного финансирования по кредитной линии, открытой в «Татфондбанке», и в итоге стройка встала. Пока АСВ пыталось взыскать через арбитраж с ЗСМС 39,1 млн рублей процентов по невыплаченному кредиту и требовало наложить на завод обеспечительные меры, чтобы он не инициировал собственное банкротство, 27 июля дело по банкротству все-таки было возбуждено. Его инициировало тверское ООО «Анкор», которому ЗСМС задолжал за услуги 355 тысяч рублей. Но это не единственное тверское предприятие, которое пыталось запустить банкротство.

ООО «Анкор» подало заявление еще 21 июня, но тогда из-за нарушений оно было оставлено без движения, и впоследствии все недочеты устранили в установленный судом срок. 22 же июня банкротства потребовало еще одно тверское предприятие — ЗАО «ТСК», но, соблюдая очередь, Арбитражный суд РТ принял заявление о признании завода банкротом как вступление в дело о банкротстве.

Арбитражный суд РТ принял заявление о признании завода банкротом. Фото Максима Платонова

На этом гонка не закончилась — 1 августа суд оставил без движения заявление о своем банкротстве самого ЗСМС, но в этот же день принял заявление ТФБ в лице АСВ, которое, следуя все тому же правилу по очередности, расценил как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Агентство требовало вернуть 3,63 млрд рублей, которые ТФБ выдал в качестве кредита на строительство предприятия.

После этого в арбитраж поступило еще одно заявление о банкротстве — на этот раз от «Аудиторской компании ФКН», которая также стала кредитором в уже открытом деле.

Вопросов много, ответов меньше

На очередном процессе в сентябре выяснились интересные подробности дела. В частности, как оказалось, ООО «Анкор» продало права требования по долгу единственному владельцу ЗСМС и бывшему акционеру «Нэфиса» Юрию Ляшенко (бывшему совладельцу АО «Нэфис Косметикс», — прим. ред.), в результате чего получилось, что кредитором, который инициировал дело о банкротстве завода, оказалась его генеральный директор Ольга Обыденнова.

На это обратили внимание юристы АСВ, которые заявили в суде о своих обоснованных сомнениях по поводу реальности сделки между заводом и «Анкором» — непонимание в том числе вызвал тот факт, что 40 миллионов по кредиту неоткрывшееся предприятие ежемесячно банку выплачивало, а тверской конторе 355 тысяч рублей долга вернуть оказалось не в силах.

— Согласно представленным должником документам, есть сведения, что состоялась цессия в отношении единственного учредителя должника, бывшего гендиректора должника, что позволяет говорить о полной заинтересованности лица, которое сейчас намерено совершить правопреемство и воспользоваться этими правами, — отметил юрист АСВ Сергей Синько.

ООО «Анкор» продало права требования по долгу единственному владельцу ЗСМС и бывшему акционеру «Нэфиса» Юрию Ляшенко (на фото слева), в результате чего получилось, что кредитором, который инициировал дело о банкротстве завода, оказалась его генеральный директор Ольга Обыденнова. Фото Максима Платонова



По мнению представителей Агентства по страхованию вкладов, сделка, положенная в основу судебного акта, ничтожная в силу своей мнимости. А видимость задолженности необходима для того, чтобы в последующем ввести упрощенную процедуру конкурсного производства, контролируемую со стороны должника.

Заинтересованность сторон в деле, согласно позиции АСВ, подтверждается тем фактом, что представителем ликвидатора в суде являлся представитель должника, а доверенность на представление интересов была выдана самим заводом СМС.

— Изначально введение процедуры ликвидации было необоснованным, и это было сделано, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой в рамках дела о банкротстве. То есть мы считаем, что, да, действительно, компания отвечает признакам банкротства, но вместе с тем сама ликвидационная комиссия действует в интересах должника с целью введения упрощенной процедуры, — полагает представитель АСВ.

Для проверки всех вышеуказанных доводов агентство ходатайствовало об истребовании документов, и судья Михаил Аверьянов его удовлетворил. Среди этих документов — выписка по счетам в «АК Барс» Банке о движении средств, чтобы понять, были ли средства на оплату услуг «Анкору», а также договор с фирмой.

Кроме того, на следующем заседании завод СМС должен будет обосновать выбор фирмы, ведь почему он предпочел заключить договор на оказание юридических услуг именно с тверским «Анкором» — совсем не очевидно. Дело в том, что компания сидит в одноэтажном здании, где зарегистрирована 71 фирма, у нее нет ни рекламы, ни официального сайта. По данным «Коммерсант Картотеки», организация с указанным в иске ИНН была создана в 2008 году и в ней работают в среднем восемь человек, которые специализируются на покупке и продаже собственного недвижимого имущества, но попутно могут заниматься еще целым списком услуг, начиная от строительно-монтажных работ и деятельности страховых агентов и брокеров и заканчивая розничной торговлей вне магазинов и разработкой программного обеспечения.

ЗСМС был крупным инвестпроектом «Нэфиса», незадолго до краха «Татфондбанк» открыл группе компаний кредитную линию в 3,4 млрд рублей под его строительство. Фото Михаила Козловского



После перерыва, в начале октября, судья заслушает все стороны и примет решение. Не исключено, что АСВ пытается добиться передачи права ввода конкурсного управляющего. В противном случае ввод упрощенной процедуры банкротства может негативно сказаться на кредиторах, поскольку эту процедуру используют, чтобы быстро списать долги в ущерб другим участникам дела. Кроме того, она позволяет не оспаривать ранее совершенные сделки, что также скажется на пополнении конкурсной массы.

ЗСМС был крупным инвестпроектом «Нэфиса», незадолго до краха «Татфондбанк» открыл группе компаний кредитную линию в 3,4 млрд рублей под его строительство. Однако сейчас на запрос «Реального времени» в «Нэфис Косметиксе» ответили следующее:

«ООО «Завод по производству СМС» не входит в Группу «Нэфис». В связи с этим АО «Нэфис Косметикс» не может предоставить комментарии по вопросу заключения ООО «Завод по производству СМС» договора с ООО «Анкор».

Ответ на запрос в АСВ на момент публикации получен не был.



Активы тают на глазах

Вместе с тем, как писало «Реальное время», АО «Нэфис Косметикс» удалось сбросить бремя поручительства за кредит ТФБ для ЗСМС. Но это не все. «Нэфис косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова обратился в Арбитражный суд РТ за выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» от 17 марта 2017 года. Они просили взыскать 927 597 909 рублей долга и тысячу рублей расходов по оплате третейского сбора.

Напомним, что именно 927 млн рублей группа компаний вложила в строящийся завод. 24 июля суд постановил выдать исполнительный лист. После этого АСВ подало кассационную жалобу на решение арбитража, но само же ее и забрало. В «Нэфис Косметиксе» в ответ на запрос «Реального времени» сообщили, что на сегодняшний день долг ЗСМС не погашен.

В «Нэфис Косметиксе» сообщили, что на сегодняшний день долг ЗСМС не погашен. Фото Максима Платонова



Кроме того, еще 360 тысяч рублей через суд попросило взыскать с СМС ООО «Аудиторская компания ФКН». 13 июля иск был полностью удовлетворен. ТФБ в лице АСВ это не понравилось, и они высказали свои возражения. Впрочем, Арбитражный суд Москвы признал их необоснованными.