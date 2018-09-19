«Исполняйте, посмотрим, что получится»: скандал вокруг заказа татарстанского Минпромторга

В торгах по организации конкурса с вручением премий правительства РТ активно участвовала компания бывшего сотрудника министерства

Фирма «Шалаевский и партнеры» (Вологда) пожаловалась на татарстанский Минпромторг, попросив проверить его действия на коррупционную составляющую. Как выяснило «Реальное время», заявление не осталось без ответа. Министерство ежегодно проводит конкурс с вручением премий правительства Татарстана за качество лучшим предприятиям. Много лет торги на организацию церемонии награждения выигрывала одна и та же казанская компания, и лишь в этом году тендер достался бизнесмену из другого региона. Однако заказчик в лице Министерства промышленности и торговли РТ, по словам вологжан, предложил им своего постоянного поставщика, взвинтившего цену выше контрактной, а после стал затягивать сроки и выставил заведомо невыполнимые условия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Праздник с осадком

Престижный татарстанский конкурс по награждению лучших предприятий премиями регионального правительства за качество неожиданно оказался втянут в скандал с обвинением организатора — Минпромторга РТ. Ведомство обвинили в том, что оно оказывает предпочтение одному из поставщиков услуг в проведении церемонии награждения.

Конкурс с вручением правительственных премий проходит в республике 15 лет. Обычно торжественную церемонию проводят в Доме правительства, награды вручают первые лица, и дипломы достаточно высоко котируются в деловом сообществе. Все это в свете произошедшего придает ситуации особую пикантность.

Последние 7 лет торги на организацию и проведение этого конкурса выигрывала одна и та же казанская компания НП «Поволжский центр качества». Только текущий год стал исключением — тендер достался фирме из Вологды «Шалаевский и партнеры», предложившей более низкую цену. 12 июля между Минпромторгом и вологодским бизнесменом был заключен госконтракт на сумму 1,34 млн рублей. Однако еще до его заключения победитель получил несколько звонков от сотрудников министерства, которые прямо заявили, что планировали вести дела с другой компанией:

— Заказчик рассчитывал на то, что победителем будет признан другой участник открытого конкурса, а именно НП «Поволжский центр качества». Для сохранения конструктивных отношений нами была высказана готовность привлечь эту компанию в качестве соисполнителя. После этого на мобильный телефон нашего сотрудника поступил звонок от представителя НП «Поволжский центр качества», который обозначил, что они выполнят весь объем услуг за 1 млн 700 тыс. рублей на условиях предоплаты. Для нас такой вариант оказался неприемлем, так как государственный контракт заключен на меньшую сумму, а именно 1 млн 340 тыс. рублей, и не предполагает аванса, — поясняет фирма «Шалаевский и партнеры» в своем письме (имеется в распоряжении редакции).

По словам вологжан, остальные требования заказчика также не соответствовали техническому заданию, что является нарушением закона о госзакупках. Фото 500888.ru



«Прошу провести проверку на предмет наличия коррупционной составляющей»

Сразу по заключении контракта компания «Шалаевский и партнеры» направила в Минпромторг макеты, списки участников конкурса и план-программы проведения мероприятий в двух вариантах с различными датами семинаров для участников. Заказчик должен был согласовать один из вариантов до 19 июля. Вместо этого он прислал письмо с требованиями, не предусмотренными в техническом задании. Например, в ТЗ не было требований к наличию модераторов на семинарах, их квалификации и согласованию их кандидатур с заказчиком, однако в министерстве все это затребовали: «направить на утверждение сведения на модераторов семинаров, с копиями документов, подтверждающих их компетентность в качестве экспертов конкурса на соискание премий Правительства Республики Татарстана за качество, и опыта проведения семинаров по менеджменту качества».

По словам вологжан, остальные требования заказчика также не соответствовали техническому заданию, что является нарушением закона о госзакупках. Кроме того, в компании обратили внимание, что министерство постаралось создать для нее «невыполнимые условия для проведения семинаров». С учетом времени на их подготовку фирма-исполнитель предложила провести их в сентябре и октябре, однако заказчик потребовал устроить «два семинара на 100 участников 30—31 июля 2018 года, то есть через пять рабочих дней после получения исполнителем этих требований».

Все это в совокупности послужило серьезным поводом для вологодского бизнесмена усомниться в добросовестности намерений министерства. Директор компании Николай Шалаевский подал жалобу (также имеется в распоряжении редакции), описав в ней все вышеперечисленное и указав: «Прошу провести проверку на предмет наличия коррупционной составляющей в действиях заказчика».

Как экс-сотрудник выигрывал все торги

Как удалось выяснить «Реальному времени», подозрения бизнесмена оказались небеспочвенными — в действиях заказчика конкурса были найдены нарушения. Министерство промышленности и торговли РТ разместило закупку 30 мая с начально-максимальной ценой контракта 1 626 300 рублей. Было подано три заявки, и комиссия признала победителем ООО «Шалаевский и партнеры» с ценовым предложением 1 млн 340 тыс. рублей. Второе место занял тот самый «Поволжский центр качества» (1 млн 499 тыс. рублей), а третье — ООО «Международное сертификационное бюро» (1 млн 626 тыс. рублей). У двух последних компаний общий собственник — Андрей Николаевич Яшин, который в начале 2000-х работал начальником отдела тогда еще Министерства экономики и промышленности РТ (в 2007-м структуру упразднили, создав вместо нее две: Министерство экономики и Министерство торговли и промышленности).

Подозрения бизнесмена оказались небеспочвенными — в действиях заказчика конкурса были найдены нарушения. Фото kazan.dk.ru



Вскоре после заключения контракта с победителем — ООО «Шалаевский и партнеры» (напомним, оно состоялось 12 июля) — министерство в своем письме (копия в распоряжении редакции) затребовало у исполнителя контракта «конкретизировать и дополнить внешний вид и содержание каталога» участников конкурса.

«Но техническим заданием указанные требования не предусмотрены, за исключением формата, цветности, качества бумаги, что является нарушением в сфере законодательства о закупках со стороны заказчика. Неучтенные в техническом задании требования несут дополнительные расходы для контрагента», — подчеркнули проверяющие.

Также они отметили, что заказчик не имел права в одностороннем порядке назначать даты проведения семинаров на 30—31 июля, при том что программы проведения мероприятий конкурса не утверждены: «Таким образом, заказчик, требуя выполнить указанные выше условия, тем самым нарушает сроки оказания услуг в части согласования дат проведения семинаров, обрекая исполнителя на заведомо невыполнимые условия проведения семинаров».

Более того, в министерстве не ответили на письмо вологодской фирмы от 26 июля с просьбой прислать список участников состязания: «Таким образом, скорее всего, заказчик тянет время, чтобы исполнитель не смог качественно, либо своевременно выполнить условия контракта», — решили проверяющие.

Частая формулировка «по согласованию с заказчиком» — один из признаков коррупционной составляющей

Примечательно, что на сайте «Поволжского центра качества» можно найти информацию о планируемом платном обучении с двумя модулями, которые дублируют названия семинаров в техническом задании для «Шалаевского и партнеров» как исполнителя контракта: «Инструменты оценки зрелости производственной системы» и «Модель номинации «Производственные системы» конкурсов в области качества». Предположительно они «могут являться теми самыми семинарами, которые предусмотрены техническим заданием. Но платными и проходящими на базе НП «Поволжский центр качества»!» — отметили специалисты.

Проверяющие пришли к выводу, что «заказчик своими действиями склоняет исполнителя нарушить сроки исполнения обязательств по контракту, уверяя его в некачественном исполнении обязательств». Фото mpt.tatarstan.ru



Изучив процесс подготовки татарстанского конкурса на соискание правительственных премий, они выяснили, что та же казанская организация была «постоянным вспомогательным участником». Так, например, на сайте казанского филиала «Академии стандартизации, метрологии и сертификации» (она связана с «Поволжским центром качества») указаны информация о подаче заявок на соискание премий до 31 марта и электронный адрес НП «Поволжский центр», на который эти заявки необходимо направлять. В июне 2018 года ими проведен вебинар по той же тематике. В 2017 году проведены семинары по тематике, указанной в техническом задании закупочной процедуры. Словом, как показал мониторинг закупок за период с 2011 по 2018 годы, компания экс-сотрудника министерства Андрея Яшина была постоянным участником и победителем на аналогичных торгах Минпромторга.

В рамках последнего тендера, выигранного вологжанами, заказчик неточно и не в полном объеме указал описание объекта закупки, и это не позволило участникам торгов определить реальные объемы работ и услуг, проанализировать свои возможности для их выполнения, что также является нарушением прав потенциальных поставщиков, отмечается в ответе, полученном вологжанами.

Еще одна важная ремарка: «формулировка «по согласованию с заказчиком», так часто встречаемая в указанном техническом задании, а также дата, «внешний вид согласовывается в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта» — один из признаков коррупционной составляющей».

Таким образом, проверяющие пришли к выводу, что «заказчик своими действиями склоняет исполнителя нарушить сроки исполнения обязательств по контракту, уверяя его в некачественном исполнении обязательств». В дальнейшем он «воспользуется правом одностороннего расторжения контракта в соответствие с законодательством РФ в сфере закупок и условиями контракта с дальнейшим занесением исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков».

Андрей Яшин: «Они некомпетентны в проведении этих работ!»

«Реальному времени» удалось связаться с учредителем «Поволжского центра качества» Андреем Яшиным. Он поспешил опровергнуть информацию, что за услуги соисполнителя его организация запросила у «Шалаевского и партнеров» сумму, превышающую выплаты по госконтракту (1,7 млн против 1,34 млн рублей).

— Ну, это неправда! Мы вообще ничего не просили. Мы просто участвовали в торгах точно так же, как и они. Они выиграли, ну что же, пусть занимаются, у меня нет никаких вопросов. Другое дело, что они некомпетентны в проведении этих работ! У них же нет специалистов. Основой конкурса являются эксперты. Этих экспертов с 2003 года готовит Институт экспертов, то есть ему уже 14 лет, и он постоянно обновляется. Одно из положений конкурса — проведение аттестации экспертов. По какой программе они будут проводить аттестацию экспертов? Они не представляют, они не знают. Кто будет проводить аттестацию? Это все равно что в футбол сейчас будут играть шахматисты. Ну пусть играют, посмотрим, что из этого получится. Мы ни на что не претендуем, — сообщил Яшин.

Кроме того, он рассказал, что торги на оказание услуг по организации и проведению конкурса на соискание правительственных премий за качество в этом году решили провести впервые. Почему — не пояснил: «Не ко мне вопрос».



— Конкурс на организацию и проведение этих мероприятий в этом году провели в первый раз. Выиграла какая-то непонятная организация. Как она может проводить мероприятия в Татарстане, находясь в Вологде?! Не возникает такого вопроса? Это все равно что мы сейчас начнем в Вологде проводить мероприятие. Ну как это вообще возможно? — посетовал собственник «Поволжского центра качества».

По его словам, центр создавался как некоммерческая структура для координации работ «в области качества», его учредителями выступил ряд министерств. «А кто такие эти ребята? Они к качеству какое-то отношение имеют?!» — парировал претензии вологжан Яшин.

На сайте «Поволжского центра качества» сообщается, что организация создана в 2003 году по инициативе Министерства промышленности, науки и технологии РФ, Министерства экономики и промышленности РТ и Госстандарта России. Распоряжением кабмина РТ от 25.11.2003 г. №1751-р на некоммерческую организацию возложены функции координации деятельности по реализации основных направлений повышения качества продукции и услуг в Татарстане и взаимодействия с федеральными структурами по реализации программ в области качества. Кроме того, решением Совета по присуждению премий правительства РТ за качество от 04.02.2004 г. №1 на «Поволжский центр качества» возложены функции технического секретариата данного Совета. На базе центра открыто региональное представительство Поволжского клуба качества в Татарстане.

«В недобросовестном поведении заказчика чаще всего виноват не сам руководитель, а нижестоящие чиновники»

Представители фирмы «Шалаевский и партнеры» сообщили «Реальному времени», что после их жалобы в Минпромторге РТ их все же услышали и согласовали часть предложений, но не все. Комментируя ситуацию в целом, вологжане рассказали, что уже не раз сталкивались с недобросовестным поведением заказчиков:

— Наша компания имеет большой опыт работы по госзакупкам в России. К сожалению, мы не в первый раз сталкиваемся со злоупотреблениями со стороны заказчика при исполнении госконтракта. Действительно, когда закупка обладает признаками коррупционной составляющей, заказчик всеми силами вытесняет неугодного ему подрядчика и склоняет последнего к нарушению установленных условий, а потом, как ни в чем не бывало, принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Такая практика присутствует и в других регионах, например, в Вологодской области. Целый год мы отстаиваем свои права на получение денежных средств по исполненному с нашей стороны госконтракту с КУ ВО «Презентационно-сервисный центр». Нам пришлось через суд признавать односторонний отказ заказчика недействительным, а также отстаивать свою позицию в ФАС по делу о включении нас в Реестр недобросовестных поставщиков. Спустя 8 месяцев с момента исполнения контракта заказчик был признан нарушившим требования 44-ФЗ, а мы — добросовестным исполнителем. Возникший при этом коррупционный скандал привел к тому, что губернатор Вологодской области принял решение о ликвидации скомпрометировавшего себя заказчика, — рассказала нам коммерческий директор ООО «Шалаевский и партнеры» Мария Варзинова.

В руководстве компании полагают, что «в недобросовестном поведении заказчика чаще всего виноват не сам руководитель, а нижестоящие чиновники, которые своими действиями бросают тень на органы исполнительной власти». Поэтому юрфирма прилагает максимум усилий для мирного решения вопроса.

— В сложившейся ситуации мы были вынуждены обратиться с просьбой о проверке наличия коррупционной составляющей в действиях должностных лиц Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. После этого представители заказчика сделали шаг к конструктивному диалогу и согласовали ряд документов и предложений, направленных им еще в июле. Однако по настоящее время не все вопросы разрешены и не все требования, предъявленные исполнителю в нарушение технического задания, сняты заказчиком. В свою очередь, мы прилагаем максимум усилий, чтобы мероприятия прошли на высшем уровне, — заключила Варзинова.

«Реальное время» направило запрос в Министерство промышленности и торговли РТ с просьбой прокомментировать ситуацию. Обращение приняли в работу, однако к моменту публикации ответ не был получен.

«Здесь нужно обращаться и в УФАС, и в ОБЭП»

С просьбой прокомментировать ситуацию «Реальное время» обратилось также к казанским юристам.





Джаудат Латыпов управляющий партнер «Казанского юридического центра» На самом деле, ситуация достаточно простая. Был конкурс, поставщик заявился и выиграл на условиях, указанных в конкурсной документации и госконтракте. Все, ничего дополнительно просить заказчик не может — это будет нарушением законодательства о госзакупках. Поэтому все, что касается «кто-то что-то попросил» — это лирика. Попросить могут, но исполнитель может и отказать. Если начались сложности с исполнением контракта, нужно все фиксировать. Они что, первый раз участвуют в торгах? Потому что так огульно обвинять можно кого угодно. Злоупотребления могут быть, но здесь уже формат гражданско-правовых отношений. Пока я в этой ситуации вижу одни эмоции. Исполнителю советую зафиксировать все нарушения, чтобы потом уже можно было поспорить, что им было невозможно выполнить контракт в связи с тем-то и тем-то. Понятно, что они попали в ситуацию, где все время побеждала другая компания, с ней уже сложились какие-то отношения. Даже если бы у них не было никаких подозрений, им в принципе в таких условиях было бы тяжело. И потом, надо понимать: кроме того, что заказчику нужна удобная компания, ему же еще и услуги эти нужны. Исходить из того, что он действует из принципа «давайте всех задушим»? А что потом? Сорвем мероприятие?

Михаил Карпов адвокат, специалист по госзакупкам и торгам Заставить кого-то заключить договор субподряда, либо выполнить работы, которые не предусмотрены договором, возможно только по согласованию сторон. Более того, по госконтракту четко прописывается предмет, и отклонения от него не допускаются. Что касается навязывания другой фирмы — это вопрос уже к антикоррупционному ведомству и ОБЭП. В части требований, не указанных в контракте, нужно обратиться в УФАС с жалобой на неправомерные действия заказчика при исполнении контракта, и там уже будет разбираться антимонопольная служба. В этой ситуации прослеживаются признаки предпочтения другого поставщика. Вполне возможно, что по факту контракт частично уже исполнен, то есть какие-то работы по нему выполнены, поэтому и просят привлечь другую фирму в качестве соисполнителя. Если они уже провели или проводят вебинары в рамках этого контракта — это абсолютно незаконно и нарушает как гражданское, так и уголовное законодательство. Это превышение полномочий должностными лицами, которые проводят эти закупки. Поэтому здесь нужно обращаться и в УФАС, и в ОБЭП. Если факты подтвердятся, они оштрафуют заказчика и обяжут его устранить нарушения. Ну и, конечно, нужно все зафиксировать. Ошибка многих, что они этого не делают. Чего нет на бумаге, того и в жизни нет — такая юридическая пословица.

Василя Ширшова