Приморье — за красного губернатора? «Дальнейший вариант изменить ситуацию — только булыжником и дубиной»

В регионе тысячи людей требуют отменить итоги выборов, ЦИК обещает разобраться, а политологи поясняют причины провала

Скандал на губернаторских выборах в Приморье вышел на федеральный уровень. Почти всю гонку второго тура уверенно выигрывал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако с подсчетом последних 1,2% голосов в ЦИК затянули, а после выдали прямо противоположный результат — победа досталась действующему врио главы региона единороссу Андрею Тарасенко. В ответ в КПРФ пригрозили массовыми протестами, сам Ищенко объявил голодовку и стянул сторонников на центральную площадь Владивостока. Председатель ЦИК обещала разобраться с подсчетами, в Кремле добавили, что наблюдают за ситуацией. Почему власти просчитались с избирательной кампанией в регионе и как могут развиваться дальнейшие события — в комментариях экспертов «Реального времени».

Красный губернатор против путинского технократа

В Приморье, где накануне во втором туре прошли губернаторские выборы, разразился скандал. С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однажды обогнавший соперника — действующего врио губернатора края и единоросса Андрея Тарасенко на 10 процентных пунктов. Однако после этого подсчет затянулся на несколько часов, а после обработки 99,03% протоколов в лидеры неожиданно выбился Тарасенко с 49,02%, тогда как у Ищенко стало 48,56%, и позднее этот тренд сохранился (после обработки 99,16% протоколов у Тарасенко — 49,55%, у Ищенко — 48,06%).

В семь утра Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям — это города Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка. В знак протеста коммунист объявил голодовку и призвал сторонников собраться на центральной площади столицы региона. Сначала к ней стянулись десятки людей, однако на акцию протеста в 18.00 (11.00 мск) вышли уже тысячи людей. Как пояснил Ищенко, «непонятные вещи» с подсчетом голосов начались после 4—5 утра. В доказательство он даже продемонстрировал график, по которому видно, насколько кардинально изменился ход подсчета голосов на последних процентах:

— Когда изменения в протоколах происходили буквально на один процент, то есть маленький процент голосов вбивался, а за Тарасенко сумма увеличивалась на 9—11 тысяч голосов. Математически все видно на графике, наши специалисты его подготовили. Вот такого в России никогда не было. Это первый раз, когда выборы главы региона полностью сфальсифицированы. Такого прощать нельзя, — подчеркнул Ищенко, добавив, что скоро ему на площадь подвезут палатку и спальник, здесь он намерен оставаться, пока не добьется пересчета голосов.

ЦИК разберется, Кремль наблюдает

Напомним, что в первом туре врио руководителя региона, назначенный президентом единоросс Андрей Тарасенко набрал 46,6% голосов против 24,6% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Во время Восточного экономического форума во Владивостоке Тарасенко заручился поддержкой Путина: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — напутствовал тогда его российский лидер.

Сегодня по итогам второго тура выборов в Приморье в ЦИК поступило 18 жалоб на неправильный и медленный подсчет голосов ГАС «Выборы», о включении в списки избирателей и их подкупе. Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, пообещала разобраться с подсчетом голосов в регионе:

— Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья, — заверила СМИ Памфилова.

В Кремле также добавили, что следят за ситуацией: «Мы также наблюдаем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, — заявления Памфиловой мы все слышали, вот на них давайте ориентироваться».

«Дальнейший вариант изменить ситуацию — только булыжник и дубина»

— В Приморье произошли абсолютно криминальные действия в отношении граждан, которые хоть чуть-чуть начали верить в реальность того, что можно изменить ситуацию бюллетенем. Второй тур как раз вернул таких людей, а здесь просто достали кувалду и забили этот последний росток, который пробивался через бетонную стену. Наши депутаты, которые работали в Приморье, сейчас везут копии протокола, и они полностью не соответствуют тому, что нарисовали деятели из уссурийского, владивостокского ТИКов, некоторых участковых комиссий Находки, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Спикер коммунистов выразил надежду, что голоса пересчитают. В противном случае выборы второго тура в Хабаровске, Хакасии и Владимирской области «просто не имеют смысла».

— Если власть все это допустит, поставит жирную печать, в таком случае люди вообще никуда ходить не будут. Дальнейший вариант изменить ситуацию — только булыжником и дубиной. Хотите этого?! Мы не хотим, — предупредил Ющенко.

Собеседник издания добавил, что в начале выборов в Приморье на коммунистов оказывали стандартный набор давления: не выделяли залы, не давали разместить агитационную продукцию.

— Почему Приморье? У региона своеобразная специфика. Это не Питер, представителя которого прислали туда наместником, который не может сформулировать, что он от «карасиков» хочет (крылатое выражение Тарасенко, — прим. ред.), — отметил пресс-секретарь КПРФ.

Во-первых, по его словам, в регионе абсолютно другие люди, не настолько зависимые от бюджета — рыбаки, моряки, то есть «люди самодостаточные, которые имеют свою точку зрения». Во-вторых, по его мнению, Приморье всегда отличали «методы управления, очень близкие к криминальным», и привел примеры:

— Глава администрации Уссурийска вообще такой конкретный товарищ, который с уголовными делами ходит. Поэтому они нажали гашетку в пол и просто сделали то, что обычно делают на улице. Но это уже не пройдет — это вышло на федеральный уровень, — убежден Ющенко.

По его словам, выборы в Приморье — удар не просто по репутации края, но и по всей государственности, а также по первым лицам, которые недавно участвовали здесь в международном Восточном экономическом форуме: «И после этого такое исполнение. Кого они подставляют?! Их они подставляют!»

«Поддержка Путина оказалась не столь эффективной, что недопустимо!»

Словно в воду глядел член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин, когда накануне предостерегал уверенно лидирующих коммунистов в Приморье от преждевременной радости:

— У системы есть определенный профессионализм, чтобы выстраивать выборы так, как необходимо власти. Выборы — это борьба за власть, а власть никто просто так отдавать не собирается. Поэтому есть мягкие сценарии, когда власть не вмешивается в то, что происходит на территориях, но соответственно готовится и проводит предвыборную кампанию. Не буду уходить в инструментальный состав — что такое жесткие выборы, только отмечу, что власть была очень сильно обеспокоена территорией Приморья, — заметил Колядин.

Тарасенко раньше не руководил регионами, то есть «от него не успели устать и у него нет плохого бэкграунда», подчеркнул эксперт. Это яркий представитель молодых технократов, назначаемых Путиным на разные территории. И, по представлениям власти, Тарасенко должен был выиграть кампанию.

— Вдруг начинает складываться ситуация, которая отличается от того, что планировали федеральные высокие умы. И поддержка Путина оказалась не столь эффективной, что недопустимо! — отметил Колядин.

Тарасенко, по его словам, по сути, делал то же самое, что и предыдущие губернаторы, — стандартный набор дел: стройка и ремонт дорог, мостов, зданий, чтобы делом доказать свою высокую эффективность, что и приводит «к результату, когда они выигрывают в первом туре». Однако Приморье — особый регион, который сильно отличается от других. Здесь никогда за всю историю постсоветских лет не утихали конфликты внутренних элит: «И Дарькин постоянно с этим сталкивался, к нему была куча претензий, что за «Единую Россию» голосовали не так, как по всей России, и Миклушевский, вокруг которого были такие своры и драки, что остальные регионы с ужасом и интересом смотрели, как он выкручивается из этих битв. И четыре мэра пошли этапом в тюрьму, один за другим, — больше ни один регион не может этим похвастать». Эксперт в том же духе привел в пример еще трех вице-губернаторов края.

— Люди понимают, что чиновника из региона просто так не посадят, его сажают за коррупцию. И если всех чиновников сажают одного за другим, значит, все они негодяи. Сказались и пенсионные преобразования, которые у всех вызвали определенную долю отторжения. И несмотря на все финансовые ресурсы, которые сейчас в Дальний Восток закачивают, люди начали относиться к новому приехавшему со стороны человеку тоже с определенным предубеждением. Посчитали, что силы президента и вливаний, направленных в регион, будет достаточно, чтобы эти проблемы решить. А не хватило, понимаете. То есть началось протестное голосование в регионе против власти в целом, — пояснил Андрей Колядин.

Политолог считает, что даже после вмешательства ЦИК губернатором в Приморье будет Тарасенко, а Ищенко дадут большой пост, например спикера Госдумы или председателя правительства. Однако главного это не изменит — внутренней конфликтности на территории. Оптимальным решением было бы аннулирование итогов этого голосования и проведение новых демократичных выборов без муниципальных фильтров, чтобы у приморцев «была возможность избрать того человека, которого они хотят».

«Власть готова увидеть здесь любое злодеяние, только не личную ответственность за провал»

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал произошедшее в Приморье «чудом, потому что иначе 100%-ное голосование за Тарасенко на ряде УИК объяснить невозможно».

— Коммунисты говорят об узурпации власти, коллеги по политтехнологическому цеху говорят о фальсификации выборов, но я бы назвал это первым прецедентом, когда власть корректирует народное волеизъявление. Очевидно, что кандидат, поддержанный лично Владимиром Путиным, не может проиграть в глазах Кремля, и все его неудачи — это козни «местных элит». Уже сейчас говорят о скупке голосов за Ищенко, говорят о «раскачивании лодки», то есть власть готова увидеть здесь любое злодеяние, только не личную ответственность за провал. Отсюда и важность победы, и жесткость кампании, в конце концов, «поправлять результат» за счет дальних регионов не новинка, так делали и десять, и двадцать лет назад, — считает Гращенков.

По его словам, впервые выборы проведены «так топорно и бездарно, как ранее показанное интервью с предполагаемыми отравителями Скрипаля». Возникают справедливые вопросы: почему и кто виноват, значит ли это, что выборы делали непрофессионалы или не было средств? «Очевидно, что власть упустила из вида два момента. Первый — личное «прикосновение» рейтинга Путина в этот раз сыграло в минус, пенсионная реформа стала главным фоном для падения рейтинга власти в Приморье. То есть голосовали против федеральной повестки, а не лично Тарасенко. Второй фактор — разрыв с реальностью. Люди смотрят в окно и не видят всех тех радужных чудес, о которых им говорят на ВЭФ, по телевизору, в АПМ кандидата. А за окном разрушения от стихии, безнадега, безработица. Так что второй фактор — нереальность повестки и недоверие к малознакомому «технократу» Кремля. Победа была важна еще и поэтому, чтобы не дать сломать основной вектор движения — технократическую революцию. Увы, все, что было сделано, обратно уже не провернешь, и остается только наблюдать, как пробитое дно отразится на всеобщей политизации, в том числе и региональной политики, ведь на носу выборы в Хакасии, Хабаровске и Владимире, а там уже учли «опыт» Приморья».

Телеграм-канал «Медиатехнолог» назвал происходящее в регионе «прямым следствием малохольности региональных чиновников, робости перед Путиным и страха за свои места». Новый губернатор — это смена команды, аппарата, правительства, а значит, лишение всего того, что было у чиновников последние 5 лет. Поэтому, когда во втором туре единороссы поняли, что назад дороги нет, в ход были пущены самые низкие и подлые методы политической борьбы:

«Почему власти просчитались? Нельзя так ставить вопрос, вы ставите под сомнение всю систему выборов. То, что в Приморье и других регионах будет и был второй тур, — это не просчет власти как таковой. Это волеизъявление народа. Не понравился губернатор — выбрали другого. Всё. И тут ни технологи, ни административный ресурс не смогли помочь, только фальсификации. А это уже не просчет власти региона, а ее агония. Памфилова не исключила отмены результатов голосования. Все решится в ближайшие день-два. Может так случиться, что результаты по сомнительным УИК отменят и по итогам выиграет кандидат от КПРФ, а может, что на все закроют глаза и будут руководствоваться сомнительными доводами о временном лаге в подсчете голосов. Но в таком случае это чревато протестными настроениями, чего сейчас власть допускать, конечно, не хочет», — заключили авторы канала.