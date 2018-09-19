Хуснуллин сохранил пост вице-мэра в новом правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил состав нового правительства Москвы. Вице-мэр Марат Хуснуллин свой пост сохранил.

«Хуснуллин Марат Шакирзянович, Горбенко Александр Николаевич, Бирюков Петр Павлович, Ликсутов Максим Станиславович сохраняют свои основные направления деятельности», — говорится в сообщении на официальном сайте Собянина.



Хуснуллин курирует вопросы градостроительной политики и строительства. Отмечается, что в отставку в связи с переходом на другую должность ушел Леонид Печатников, отвечавший за социальный блок. На его пост назначена Анастасия Ракова. Руководить аппаратом мэра будет Наталья Сергунина, отвечавшая за экономический блок.

Напомним, что сегодня Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов. Вместе с ним за победу боролись Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.