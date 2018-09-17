Догоним и перегоним Москву: даешь парковку в столице Татарстана по 100 рублей в час

С 1 ноября парковочных мест в Казани станет еще больше, они станут дороже, реестр бесплатной парковки для инвалидов отменят

1 ноября автовладельцев Казани ждут большие изменения. Мест, где можно оставить машину бесплатно, станет еще меньше, зато количество платных мест увеличится на 1185. На особо востребованных участках стоимость парковки возрастет до 100 рублей в час. Хорошая новость в том, что инвалиды третьей группы, как и первых двух, получат право бесплатной парковки, плохая — в том, что найти место им станет сложнее. На более чем 90 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья в Казани предусмотрено всего 211 мест, за которые еще придется повоевать со здоровыми участниками дорожного движения.

Третья столица России и по числу автомобилей тоже

Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга городом по количеству автомобилей, доложил сегодня на «деловом понедельнике» начальник комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Сейчас в Казани зарегистрировано 414 тысяч машин, это на 6% больше, чем в прошлом году. На 1000 жителей приходится 333 машины.

— При сохранении темпов роста автомобилизации и отсутствии мер улучшения транспортной ситуации загруженность дорог к 2023 году составит 75%, что соответствует 8—9-балльным пробкам на дорогах, — обрисовал ближайшее будущее Айдар Абдулхаков.

По его словам, введение единого парковочного пространства, наряду с отменой левых поворотов, автобусными полосами, запретом стоянки и остановки, является одним из действенных способов улучшить транспортную ситуацию. В качестве примера Абдулхаков привел результаты последней пятилетки, когда эти нововведения начали на казанских улицах внедряться, — пропускная способность в центре увеличилась на 18%, а средняя скорость — на 5 км в час.

Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга городом по количеству автомобилей, доложил сегодня на «деловом понедельнике» начальник комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Фото kzn.ru



Еще 1185 бесплатных мест станут платными с 1 ноября

Первые муниципальные парковки в Казани появились в 2015 году, тогда открылось 1250 мест. Ежегодно количество увеличивали, сейчас в городе 2211 мест, причем не только в историческом центре.

С 1 ноября 2018 года платными сделают еще 1185 мест в границах улиц Назарбаева, Нариманова, Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани и Ахтямова, в районе Чеховского рынка. Таким образом, город планомерно идет к заветной цели — увеличить к 2020 году количество мест до 6000 и охватить платными парковками всю территорию Малого Казанского кольца.

— Это будет зона, где просто оставить на улице автомобиль нельзя, можно оставить в зоне платной парковки, многоуровневом паркинге или во дворах. У нас дороги не для того, чтобы автомобили на них стояли. Если вы приобретаете автомобиль, надо подумать, где он будет стоять, — считает Айдар Абдулхаков.

100 рублей за место на площади Свободы



Когда единое парковочное пространство только появилось в Казани, стоимость часа была одинакова везде — 50 рублей. Однако оказалось, что одни участки пользуются огромным спросом, другие пустуют. 1 марта 2017 года ввели дифференцированный тариф, он составил 30, 50 и 70 рублей в час. В результате загрузка на участках с повышенным тарифом снизилась на 23%, а на участках с пониженным повысилась на 88%. Но это продолжалось недолго. Спустя год парковки в районе площади Свободы и КФУ снова стали самыми загруженными, там занято порядка 90% мест.

— В случае превышения уровня загруженности водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находя возможности припарковаться, оставлять машину с нарушениями правил дорожного движения. Поэтому по достижении уровня загруженности, которая составляет 85% в часы пик, разработчиками комплексной схемы организации дорожного движения рекомендовано изменение тарифа как в сторону увеличения, так и снижения, — объяснил Абдулхаков.

В результате с 1 ноября парковка на площади Свободы, улицах Театральной и Профессора Нужина будет стоить 100 рублей в час. На Профсоюзной, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Кави Наджми и Мусы Джалиля — 70 рублей. А на улицах Бурхана Шахиди и Курашова, наоборот, снизится до 30 рублей в час.

Сейчас инвалид может бесплатно парковаться на всех муниципальных парковках — для этого ему нужно подать сведения в специальный реестр. Фото prokazan.ru

«Если место занято, то инвалид может проехать до следующей парковки»



Нововведения есть и для водителей с особыми потребностями. Сейчас инвалид может бесплатно парковаться на всех муниципальных парковках — для этого ему нужно подать сведения в специальный реестр. С 1 ноября реестр прекращает действовать и парковаться можно будет только на специально отведенных местах.

— В целях совершенствования системы единого парковочного пространства будут внесены изменения в организацию контроля за оплатой муниципальных парковок. Их суть заключается в том, что места для инвалидов вообще будут исключены из зоны контроля. Фиксация правонарушений будет осуществляться только на платных парковочных местах. Если инвалиды или лица, перевозящие инвалидов, будут размещать свои автомобили на платных местах, то они должны оплачивать парковку, — пояснил Абдулхаков.

Если инвалид припаркуется на общем месте и при этом не оплатит парковку, то его оштрафуют, как и остальных нарушителей — на 2500 рублей в пользу городской казны. Беда в том, что всего 10% парковочных мест в Казани предназначены для инвалидов и их может не хватить, тем более что вполне здоровые водители не прочь припарковаться на местах для инвалидов. За это нарушение тоже есть штраф — 5000 рублей, но вот загвоздка — взимать его оператор единого парковочного пространства не может. Контроль за пользование местами для инвалидов возложен только на ГИБДД, а учитывая, что сотрудников на дорогах и так не хватает, вряд ли они будут патрулировать еще и платные парковки. Разве что только в целях показательной порки.

— В этом отношении мы будем совместные рейды проводить и с 1 ноября усиленно этой теме уделять внимание, — пообещал Абдулхаков.

Единственный плюс этой реформы в том, что парковаться бесплатно отныне разрешат не только инвалидам I и II групп, но и III группы. Но всех вместе их в Казани около 90 тысяч человек, и 211 специально отведенных мест проблемы не решат.

— Если место занято, то инвалид может проехать до следующей парковки либо поставить на платное место, платных парковок у нас много, они все в шаговой доступности, — предложил решение Абдулхаков.

Перевозчики готовятся с распростертыми объятиями принять новых клиентов. Они еще в феврале просили поднять цены на проезд. Фото rt.rbc.ru

Проезд в автобусах тоже повысят. Возможно, 1 ноября

С 2019 года придется платить за парковку и тем, кто изворачивается сейчас, прикрывая номера или скручивая их. По словам Абдулхакова, казанские власти попросили татарстанских депутатов в Госдуме внести изменения в закон.

— Сегодня в ПДД говорится о том, что движение без госномеров запрещено, но подразумевается, что стоять без номеров можно. Мы добиваемся того, чтобы эксплуатация автомобиля без госномеров будет вообще запрещена, и такие автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку. Такое решение будет принято в январе, мы надеемся, — сказал Абдулхаков.

Пока с нарушителями борются, срывая тряпки или бумажки с номеров и фотографируя их или вычисляя госномер по VIN-номеру, который указан на лобовом стекле.

Как сообщили на «деловом понедельнике», казанцы стали экономнее. Если в 2015 году на платной парковке оставляли машину на полтора часа, то сейчас в среднем на 55 минут. Общее количество автомобилей, размещенных на муниципальных парковках, превышает количество оплат в среднем в 5,5 раза — это говорит о том, что часть автомобилей оставляют менее чем на 15 минут, либо не оплачивают за стоянку. Впрочем, сколько за год заработал город на платных парковках и штрафах, Айдар Абдулхаков не уточнил. «Основная задача не сбор средств, а улучшение дорожно-транспортной ситуации», — объяснил он.

Очевидно, что с расширением зоны платной парковки казанцам придется пересаживаться на общественный транспорт. Перевозчики готовятся с распростертыми объятиями принять новых клиентов. Они еще в феврале просили поднять цены на проезд.

— Перевозчики сдали все документы в Госкомитет по тарифам. Мы ожидали и 1 августа повышение, и 1 сентября, но пока не сложилось. 1 октября точно не повысим, может быть, с 1 ноября, — предположил председатель комитета по транспорту Казани.