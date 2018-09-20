Галимова о скандале с ветераном: «Случившееся мы расцениваем как вопиющий случай!»

Позиция казанского Кремля в шести абзацах: от победы противников МСЗ до поездки президента в Сингапур и дружбы с Нидерландами

Фото: Юлия Косолапкина

На традиционном еженедельном брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала об итогах поездки президента Татарстана в Сингапур, о его предстоящих встречах с руководителем «Ростеха» Чемезовым и представителем Нидерландов, а также прокомментировала скандал с ветераном Великой Отечественной войны, в курсе которого Рустам Минниханов, и планы по заказу международной экспертизы МСЗ в Осиново. Подробности — в материале «Реального времени».

Итоги поездки в Сингапур

У президента Татарстана закончились все встречи в рамках Российско-сингапурского бизнес-форума, и сейчас он направляется в Казань, рассказала Лилия Галимова. Ключевой целью поездки стало участие Рустама Минниханова в заседании в расширенном составе Межправительственной Российско-сингапурской комиссии, которое состоялось накануне. «Как вы знаете, президент республики регулярно принимает участие в заседаниях комиссии. Обусловлено это тем, что Республика Татарстан — один из активных субъектов Российской Федерации, выстраивающих деловые контакты с Сингапуром», — отметила кремлевский спикер и добавила, что по итогам года товарооборот Сингапура и Татарстана вырос в три раза и составил 140 млн долларов США. Одними из ключевых направлений сотрудничества являются образование, привлечение сингапурских технологий и научных разработок в экономику республики.

Татарстанские пули

Завтра президент Татарстана вместе с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым посетит открытие Центра специального машиностроения на ПОЗИСе. «В соответствии с программой реструктуризации отраслевого комплекса в рамках выполнения поручения правительства РФ было принято решение о создании на базе ПОЗИСа производственно-технологического центра по производству малокалиберных боеприпасов», — рассказала Галимова. До начала реализации проекта существующий уровень основной продукции, по убеждениям производителей, не удовлетворял современным требованиям.

Завтра президент Татарстана вместе с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым посетит открытие Центра специального машиностроения на ПОЗИСе. Фото Максима Платонова



Сотрудничество с Нидерландами

Еще одна встреча у Рустама Минниханова завтра с чрезвычайным послом правительства Нидерландов в России Региной Вероникой Марией «Рене» Джонс-Бос. Вместе с ней накануне в Казань прибыла иностранная делегация с представителями бизнес-сообщества. Среди гостей — советники, курирующие направления инноваций, экономики, сельского хозяйства. А бизнесменов интересуют медицинские исследования, поставки оборудования для фермеров, наработки в архитектуре. По итогам прошлого года товарооборот с Нидерландами достиг 2 млрд долларов. В первом полугодии этого — 1,384 млрд долларов (+7%). Перспективными направлениями сотрудничества двух сторон являются увеличение поставок в Нидерланды продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли, расширение сотрудничество с Philips в области медицины, DSM в сельском хозяйстве, кооперация в области судо- и автомобилестроения, сотрудничество в области тепличного хозяйства.

О ветеране: «Случившееся мы расцениваем как вопиющий случай»

Лилия Галимова прокомментировала историю с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, с которого УК Авиастроительного района с помощью коллекторов пыталась взыскать 45 тысяч рублей якобы «долга». Благодаря «братковским» методам взыскания задолженности случай получил федеральную огласку, ситуация на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина и замглавы Минстроя Андрея Чибиса. Галимова напомнила, что директор УК уже был уволен, а главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимуру Алибаеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Президенту Татарстана по ситуации и о принятых мерах было доложено. «Безусловно, случившееся мы расцениваем как вопиющий случай, который не укладывается ни в какие моральные рамки. Рустам Нургалиевич дал поручение провести проверку по данному факту», — сообщила представитель Кремля.

По МСЗ ждут документов из суда

В пятницу Верховный суд РТ частично удовлетворил коллективный иск и признал недействующей территориальную схему в частях, связанных со строительством МСЗ и полигона для размещения золошлаковых отходов. «Мы ждем документ из суда, как только он появится, будет официально объявлено о том, какие действия будут предприняты дальше», — прокомментировала решение суда Лилия Галимова. Кроме того, она рассказала, что независимую международную экспертизу по строительству завода они еще не проводили, так как в правительстве ждут, когда инвестор закончит все законные процедуры.

Верховный суд РТ частично удовлетворил коллективный иск и признал недействующей территориальную схему в частях, связанных со строительством МСЗ и полигона для размещения золошлаковых отходов. Фото Максима Платонова

У одних пенсионеров льготы забрали в пользу других

Согласно постановлению правительства Татарстана, с 1 января 2019 года отменяются ежемесячные выплаты на проезд пенсионерам с доходом более 25 тысяч рублей. «Цель проведения этого мероприятия никак не увязана с необходимостью сэкономить средства. Такая задача не стоит», — отметила Галимова и пояснила, что эта выплата предназначается пенсионерам, которые не получают льготы по другим основаниям. «Это та компенсация, которая в размере 90 рублей предоставлялась пенсионерам, среднемесячный доход которых на дату упрощения превышает 25 тысяч рублей». Решение она объяснила ключевыми направлениями социально-экономического развития РТ, согласно которым должна произойти индексация низких пенсий, на что будут направлены выплаты.