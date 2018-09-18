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Как экс-глава «ИнтехБанка» пояснял потребность «в эмоциональном покое и занятиях по Бубновскому»

18:00, 18.09.2018 1 Сюжет: Банковский кризис в РТ

Уставший от домашнего ареста Марсель Зарипов попросил смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на рекомендации медиков, но не убедил суд

Как экс-глава «ИнтехБанка» пояснял потребность «в эмоциональном покое и занятиях по Бубновскому»

Оставил под домашним арестом еще на два месяца, до 19 ноября, Приволжский районный суд двух фигурантов уголовного дела о выводе активов «ИнтехБанка», возбужденного в марте, — бывших председателя правления Марселя Зарипова и первого зампредседателя Елену Наумову. За ходом судебных заседаний, на которых решался вопрос о продлении меры пресечения, следило «Реальное время».

Доктор прописал, а суд поправил

С медицинским заключением, подкрепляющим ходатайство об избрании более мягкой меры пресечения, явился на судебное заседание 51-летний Марсель Зарипов. Срок домашнего ареста экс-председателя «ИнтехБанка» и бывшего замглавы Минэкономики Татарстана, задержанного 15 мая по подозрению в злоупотреблении полномочиями, уже был однажды продлен и истекал 19 сентября.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о повторном продлении домашнего ареста, обосновав его сложностью расследования. Защита, в свою очередь, ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, мотивировав это слабостью здоровья подозреваемого и наличием у него малолетнего сына, который после развода Зарипова с его матерью проживает с отцом.

— Зарипов имеет постоянное место жительства, постоянное место работы, у него на иждивении находится 9-летний ребенок, — перечислил адвокат. — Он теоретически не имеет никакой возможности скрыться или повлиять на ход расследования: свидетели допрошены, документы изъяты…

Но главным доводом в пользу изменения меры пресечения стала справка клинико-экспертной комиссии (КЭК) из поликлиники №7 от 14 сентября, которая свидетельствует о наличии у Марселя Зарипова гипертонической болезни II степени, в связи с чем «ему требуется терапия, эмоциональный покой, ежедневные прогулки, посещение бассейна и Центра Бубновского».

Указав на это, адвокат попросил суд изменить меру пресечения на другую — запрет определенных действий. Однако суд счел, что преступление, в котором подозревается бывший председатель «ИнтехБанка», а его подозревают в четырех эпизодах превышения должностных полномочий, слишком серьезное, чтобы предоставить ему на время следствия больше свободы. В итоге домашний арест Марселя Зарипова был продлен еще на два месяца, а разрешенная продолжительность прогулок осталась прежней — по два часа, с 17.00 до 19.00.

Заседание закрытое, лицо прикрытое

В закрытом режиме прошло заседание по продлению меры пресечения первому заму Марселя Зарипова 35-летней Елене Наумовой. Ходатайство об этом заявила подозреваемая, которая за время домашнего ареста из пшеничной-золотой блондинки превратилась в жгучую мелированную блондом брюнетку.

Суд пошел ей навстречу, и журналистов попросили удалиться. Как выяснило «Реальное время», после этого защита Наумовой попросила смягчить меру пресечения, а если это невозможно — хотя бы увеличить продолжительность прогулок с двух до четырех часов в день.

Суд вынес соломоново решение: домашний арест более мягкой мерой не заменили, а продлили еще на два месяца, однако гулять на свежем воздухе Елена Наумова отныне будет вдвое больше. По окончании судебного заседания Наумова долго не выходила из зала, а решившись выйти, предварительно прикрыла лицо от фотокамер бумагами. То же сделал и ее адвокат.

Уступка на уступке

Марсель Зарипов и Елена Наумова подозреваются в причастности к заведомо невыгодным сделкам, в результате которых буквально накануне краха из «ИнтехБанка» уплыли 874 млн рублей: банк уступил права требования по кредитным договорам с платежеспособными заемщиками третьему лицу, а приобрел у него права требования по другим договорам — с неплатежеспособной компанией.

Уголовное дело в связи с этим было вначале возбуждено в отношении Елены Наумовой, которая, по данным следствия, и заключила договор уступки прав по кредитам неплатежеспособного должника. Марселя Зарипова подозревают в заключении договора об уступке прав требования к платежеспособной компании. Первоначально Наумову и Зарипова отпустили под обязательство о явке, арестовали их позднее…

В настоящее время в Арбитражном суде РТ продолжаются процессы по искам к «ИнтехБанку»: истцы пытаются спасти залоговое имущество, в частности имущество, права на которое по договору залога были переданы «ИнтехБанком» третьим лицам. Однако далеко не всем это удается: к примеру, ООО «Спорт-Скат» пока так и не сумело отвоевать два заложенных в 2015 году под 9 млн рублей по договору ипотеки здания — дом №21 по Баумана, в котором расположена «Добрая столовая», и дом №22 по Профсоюзной (бар «Соль» и «Мини-отель на Профсоюзной). В декабре 2016 года «ИнтехБанк» уступил право требования долга АКБ «Спурт», однако последний, приняв права, не переоформил залоговое имущество, и оно, что называется, повисло в воздухе…

Инна Серова
ПроисшествияЭкономикаБанкиВластьОбщество Татарстан
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  • Анонимно 18:35
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