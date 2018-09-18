Как экс-глава «ИнтехБанка» пояснял потребность «в эмоциональном покое и занятиях по Бубновскому»

Уставший от домашнего ареста Марсель Зарипов попросил смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на рекомендации медиков, но не убедил суд

Оставил под домашним арестом еще на два месяца, до 19 ноября, Приволжский районный суд двух фигурантов уголовного дела о выводе активов «ИнтехБанка», возбужденного в марте, — бывших председателя правления Марселя Зарипова и первого зампредседателя Елену Наумову. За ходом судебных заседаний, на которых решался вопрос о продлении меры пресечения, следило «Реальное время».

Доктор прописал, а суд поправил

С медицинским заключением, подкрепляющим ходатайство об избрании более мягкой меры пресечения, явился на судебное заседание 51-летний Марсель Зарипов. Срок домашнего ареста экс-председателя «ИнтехБанка» и бывшего замглавы Минэкономики Татарстана, задержанного 15 мая по подозрению в злоупотреблении полномочиями, уже был однажды продлен и истекал 19 сентября.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о повторном продлении домашнего ареста, обосновав его сложностью расследования. Защита, в свою очередь, ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, мотивировав это слабостью здоровья подозреваемого и наличием у него малолетнего сына, который после развода Зарипова с его матерью проживает с отцом.

— Зарипов имеет постоянное место жительства, постоянное место работы, у него на иждивении находится 9-летний ребенок, — перечислил адвокат. — Он теоретически не имеет никакой возможности скрыться или повлиять на ход расследования: свидетели допрошены, документы изъяты…

Но главным доводом в пользу изменения меры пресечения стала справка клинико-экспертной комиссии (КЭК) из поликлиники №7 от 14 сентября, которая свидетельствует о наличии у Марселя Зарипова гипертонической болезни II степени, в связи с чем «ему требуется терапия, эмоциональный покой, ежедневные прогулки, посещение бассейна и Центра Бубновского».

Указав на это, адвокат попросил суд изменить меру пресечения на другую — запрет определенных действий. Однако суд счел, что преступление, в котором подозревается бывший председатель «ИнтехБанка», а его подозревают в четырех эпизодах превышения должностных полномочий, слишком серьезное, чтобы предоставить ему на время следствия больше свободы. В итоге домашний арест Марселя Зарипова был продлен еще на два месяца, а разрешенная продолжительность прогулок осталась прежней — по два часа, с 17.00 до 19.00.

Заседание закрытое, лицо прикрытое

В закрытом режиме прошло заседание по продлению меры пресечения первому заму Марселя Зарипова 35-летней Елене Наумовой. Ходатайство об этом заявила подозреваемая, которая за время домашнего ареста из пшеничной-золотой блондинки превратилась в жгучую мелированную блондом брюнетку.

Суд пошел ей навстречу, и журналистов попросили удалиться. Как выяснило «Реальное время», после этого защита Наумовой попросила смягчить меру пресечения, а если это невозможно — хотя бы увеличить продолжительность прогулок с двух до четырех часов в день.

Суд вынес соломоново решение: домашний арест более мягкой мерой не заменили, а продлили еще на два месяца, однако гулять на свежем воздухе Елена Наумова отныне будет вдвое больше. По окончании судебного заседания Наумова долго не выходила из зала, а решившись выйти, предварительно прикрыла лицо от фотокамер бумагами. То же сделал и ее адвокат.

Уступка на уступке

Марсель Зарипов и Елена Наумова подозреваются в причастности к заведомо невыгодным сделкам, в результате которых буквально накануне краха из «ИнтехБанка» уплыли 874 млн рублей: банк уступил права требования по кредитным договорам с платежеспособными заемщиками третьему лицу, а приобрел у него права требования по другим договорам — с неплатежеспособной компанией.

Уголовное дело в связи с этим было вначале возбуждено в отношении Елены Наумовой, которая, по данным следствия, и заключила договор уступки прав по кредитам неплатежеспособного должника. Марселя Зарипова подозревают в заключении договора об уступке прав требования к платежеспособной компании. Первоначально Наумову и Зарипова отпустили под обязательство о явке, арестовали их позднее…

В настоящее время в Арбитражном суде РТ продолжаются процессы по искам к «ИнтехБанку»: истцы пытаются спасти залоговое имущество, в частности имущество, права на которое по договору залога были переданы «ИнтехБанком» третьим лицам. Однако далеко не всем это удается: к примеру, ООО «Спорт-Скат» пока так и не сумело отвоевать два заложенных в 2015 году под 9 млн рублей по договору ипотеки здания — дом №21 по Баумана, в котором расположена «Добрая столовая», и дом №22 по Профсоюзной (бар «Соль» и «Мини-отель на Профсоюзной). В декабре 2016 года «ИнтехБанк» уступил право требования долга АКБ «Спурт», однако последний, приняв права, не переоформил залоговое имущество, и оно, что называется, повисло в воздухе…