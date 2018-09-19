«Израилю законы не писаны. Кто не спрятался и погиб, тот сам себе виноватый»

Колонка Анхар Кочневой о том, кто виноват в инциденте со сбитым Ил-20 в небе над Сирией

Накануне ночью в небе над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20. Минобороны РФ обвиняет в произошедшем Израиль. Обломки воздушного судна и тела экипажа уже подняли из воды, а тем временем в российский МИД вызвали израильского посла. Наш ближневосточный колумнист Анхар Кочнева в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается в ситуации и пытается выяснить, какие будут последствия.

Израиль более 200 раз наносил ракетные удары

Согласно арабской поговорке, играющий с котом не должен жаловаться на исцарапанные руки. Накануне ночью случилось то, что рано или поздно должно было произойти: безнаказанно совершающий постоянные акты агрессии против Сирии Израиль спровоцировал гибель российского воздушного судна, оказавшегося на линии огня между четырьмя израильскими военными самолетами и сирийскими ПВО, отражавшими удары по объектам на территории этой страны. Трагедии можно было бы избежать, если бы позиция России по предыдущим подобным провокационным нападениям была бы не столь компромиссной. И в Министерстве обороны РФ считали бы долгом чести прикрывать спину своего союзника от вероломных ударов южного соседа.

Согласно недавно опубликованным данным, за последние несколько лет Израиль более 200 раз наносил ракетные удары по различным объектам и армейским позициям на территории Сирии. И, как заявил в комментарии для телеканала «Россия-24» корреспондент этого канала Сергей Пашков, только за последние два месяца в результате подобных атак в Сирии погибли не менее 113 человек.

«За последние несколько лет Израиль более 200 раз наносил ракетные удары по различным объектам и армейским позициям на территории Сирии». Фото utro.ru



Двойственная безответственность

Жители Сирии, равно как и многие следящие за событиями в этой стране россияне, уже давно недоумевают: почему Россия так равнодушно относится к нападениям Израиля на своего союзника? И не только не помогает отражать варварские бомбардировки позиций сирийской армии и ее союзников, различных объектов инфраструктуры и предприятий, но и не пытается их предотвратить. Ведь уже достаточно давно МО РФ признало тот факт, что получает уведомления о планирующихся актах агрессии.

Если честно, выглядит как-то так: «Вы, пожалуйста, завтра вашего Васеньку в садик не водите — мы планируем там в компот крысиного яду насыпать». Ах да: в этот раз предупредили всего за минуту… Если бы заблаговременно, то израильского посла никто б на ковер в здание на Смоленке (МИД РФ, — прим. ред.) сегодня не вызвал? А то сирийцев же там никому не жалко.

Вчерашние действия Израиля, которые привели к гибели 15 российских граждан и уничтожению российского самолета, названы МО РФ «безответственными». А какими с точки зрения этого ведомства были действия этой страны вечером 16 сентября, когда она обстреляла снова международный аэропорт Дамаска? Ответственными, если правильно понимаю? Ракеты пролетали прямо над головами многочисленных посетителей работающей в эти дни в местном экспоцентре выставки. В работе которой, к слову, принимали участие также экспоненты из России и других стран СНГ.

По несколько раз в месяц израильские военные катера заходят в территориальные воды Ливана. Фото topwar.ru



Провокации против Ливана



Израилю законы не писаны. Кроме многочисленных бомбардировок сирийской территории, совершаются постоянные провокации и против соседнего Ливана. По несколько раз в месяц израильские военные катера заходят в территориальные воды этой страны. Каждый день несколько шпионов-беспилотников облетают южные территории Ливана. Я часто вижу их в своих поездках по стране. Причем израильтяне даже не считают нужным как-то соблюдать приличия: беспилотники очень хорошо слышно и видно.

Периодически даже над моим домом, который находится в 70 км от границы, я слышу израильские военные самолеты, которые летят обстреливать Сирию со стороны Ливана, который фактически не имеет собственной ПВО (на вооружении лишь несколько зенитных орудий еще советского производства образца конца 60-х годов прошлого века). Информации об этих провокациях вы не найдете в российской прессе. Но в то, что о них не знают российские дипломаты, я никогда не поверю.

Какие будут последствия у ночного происшествия и изменят ли они что-либо в российской позиции, которая заключается в попытке усидеть сразу на двух стульях? К сожалению, второе маловероятно. И израильтяне так и будут продолжать под шумок терзать и без того порядком обескровленную Сирию. Каждый раз перед каждой новой бомбардировкой заботливо предупреждая о ней российскую сторону. А кто не был предупрежден, кто не спрятался и погиб, тот сам себе виноватый.

Анхар Кочнева