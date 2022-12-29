Итоги дня: украинская ракета упала в Белоруссии, прямая линия Кадырова, прожиточный минимум в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 декабря:
- Сегодня состоялась церемония подъема военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». В церемонии принял участие и президент России Владимир Путин. Он поблагодарил создателей военных судов, в том числе коллективы «Севмаша», Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов.
- Владимир Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент. Теперь, согласно закону, штраф до 3 млн или до 3 лет колонии следует по основному составу преступления. Вместе с этим штраф от 2 до 5 млн или до 5 лет колонии грозит если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете.
- Кроме того, президент России подписал указ, который предусматривает выплаты в размере 3 миллионов рублей командированным в новые регионы гражданским лицам в случае их ранения. В случае гибели гражданских лиц во время командировки их семьям выплатят 5 миллионов рублей.
Указ вступил в силу сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.
- Также глава государства подписал указ о назначении прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Прокурором Луганской Народной Республики стал Глеб Михайлов, Кирилл Осипчук занял должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова назначили прокурором Херсонской области, а прокурором Донецкой Народной Республики стал Андрей Спивак.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямую линию, перед которой он сообщил, что очень волнуется и боится журналистов. Во время конференции он заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны: «Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный — все качества у него есть. После такого руководить, управлять страной практически невозможно. Поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту, чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, быть верными помощниками, пехотинцами». Закончил Кадыров прямую линию тем, что отжался 35 раз.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому действие программы «Льготная ипотека» продлевается еще на полтора года — до 1 июня 2024 года. Напомним, получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства.
- Вместе с этим правительство России расширило условия программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.
- Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что инфляция в стране по итогам 2022 года составит около 12%. Напомним, что в России продолжает снижаться годовая инфляция. С 20 по 26 декабря в годовом выражении она замедлилась — с 12,35% неделей ранее до 12,19%.
- Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану задержали 21-летнего местного жителя, которого заподозрили в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. По данным ведомства, молодой человек планировал выехать в Сирию, чтобы впоследствии стать участником боевых действий на стороне террористической организации.
- Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале 2023 года в республике ожидается неустойчивый характер погоды — снег с дождем и до +2 градусов. 1 января ожидается снег, в том числе мокрый, ночью местами сильный. Кроме того, ожидаются метели с существенным ухудшением видимости и гололед. На дорогах снежные заносы и каша, предупредили синоптики.
- Городские власти и администрация Советского района Казани приняли решение установить на повороте с Сибирского тракта на улицу Журналистов дополнительную секцию светофора — «стрелку». С 26 декабря процесс проезда через перекресток стал затруднителен — на дороге стали образовываться серьезные пробки. О том, как изменилось движение автотранспорта на этом участке за неделю и какие выводы сделали представители власти — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что меморандумы о развитии дорог по новой стратегии дорожного строительства до конца 2027 года подписали все российские регионы. По его словам, меморандум подписан «в целях наибольшего синергетического эффекта для развития дорог». Он обеспечит «взаимную увязку федеральной и региональной сети и приоритетное приведение дорог в нормативное состояние». Пятилетний план позволит привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети.
- Также Хуснуллин рассказал, что в последние две недели в России наблюдается «бум» выдачи ипотеки. По его мнению, увеличение выдачи ипотеки в конце года можно объяснить тем, что с 2023 года повысится ставка по программе «Льготная ипотека». Она составит 8% вместо действующих 7%, отметил он.
- Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ГД может принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах в январе — феврале 2023 года. Он отметил, что законопроект в основном критикуют из-за того, что после его принятия существует риск появления канала неконтролируемого легального вывода капитала из России. Предложено прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы избежать этого, подчеркнул Аксаков.
- Сеть дискаунтеров «Чижик» в Казани может запустить доставку. Как выяснило «Реальное время», сейчас федеральный ретейлер ищет руководителя отдела доставки в столице Татарстана. Ретейлеру нужен сотрудник с высшим или средним специальным образованием, с опытом работы от 3 до 6 лет. Также у него должен быть опыт внедрения программ маршрутизации (TMS-систем) и опыт работы в маршрутизации доставки автомобильным транспортом не менее 5 лет.
- Здание Казанского театрального училища, в прошлом комплекс дворянской Александро-Чемесовской богодельни, готовят к реставрации. Эксперты уже обследовали учебное заведение и подготовили ряд рекомендаций, как восстановить исторический памятник. Комплекс состоит из двух строений с общей площадью 1 337 квадратных метров, расположенных по соседству на улице Гоголя. О том, как будут восстанавливать фасады, старинные интерьеры и утраченные элементы — в материале «Реального времени».
- В Татарстане в следующем году увеличится стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета, в том числе и детского. Таким образом она подорожает на 34 рубля и составит 581 рубль. А цена детского социального проездного билета вырастет на 21 рубль.
- Также следующем году в республике увеличится до 12 219 рублей величина прожиточного минимума. Для трудоспособного населения прожиточный минимум на следующий год составит 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей, для несовершеннолетних — 11 852 рубля.
- Объем депозитов татарстанских компаний в банках вырос за год на 16,2% — до 613,9 млрд рублей. Вместе с этим средства на счетах ИП увеличились на 20,3% — до 24,8 млрд рублей. На 1 ноября текущего года было 20,6 млрд рублей.
- Председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко сообщил, что компания планирует начать поставлять климатическую технику под брендом Aurus в 2023 году. По его словам, «Русклимат» и научный центр «НАМИ» уже заключили лицензионное соглашение. Ожидается, что первые образцы техники будут представлены на выставке в «Крокус Экспо» в феврале 2023 года.
- Согласно данным Минфина Татарстана, по итогам 11 месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета республики составили 458,9 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы с января по ноябрь составили 384,3 миллиарда рублей. Сюда вошли: налог на прибыль, который составил 251,9 миллиарда рублей, и налог на имущество — 49,2 миллиарда рублей. Еще 38,9 миллиарда рублей доходов принесла строчка — работы и услуги. 20,7 миллиарда рублей поступило от налога на совокупный доход.
- Полиция Татарстана раскрыла серию афер в филиалах одного из банков. Подставные клиенты по поддельным справкам об утере паспорта снимали деньги со счетов миллионеров. Так, в Нижнекамске и Азнакаево за VIP-клиентку выдали мать завкассой отделения банка, в Казани эту роль доверили дворнику, и он вынес из банка 21 миллион рублей за плату в сумме 50 тысяч. В течение двух лет полицейские искали причастных к данным преступлениям. Один соучастник сбежал в Турцию. На этой неделе прокуратура республики утвердила обвинение по этому делу. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани на ул. Портовой планируется построить детский сад. С целью формирования земельного участка для размещения объекта власти города утвердили проект межевания территории. Документ разрабатывается в три этапа: на первом предполагается формирование участка путем его перераспределения с землями неразграниченной госсобственности.
- Власти Татарстана планируют создать в Зеленодольске государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Зеленодольский судостроительный колледж». Стоит отметить, что официально проект еще не принят, так как проходит антикоррупционную экспертизу до 13 января. Если проблем не возникнет, то в начале года появится официальное постановление.
- Начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов рассказал, что в Казани проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Он отметил, что в настоящее время в столице Татарстана идет плановая ревизия заглубленных помещений и других подземных сооружений.
- «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества на 2023—2027 годы. Вместе с ней было подписано и соглашение по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), «которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли».
- Сегодня на 54-м году жизни скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабмина Татарстана Гузель Шакирова. С 1993 года она работала в аппарате, а в 2014 году заняла свою последнюю должность.
- Зампред ДУМ России Ильдар Аляутдинов рассказал, что совет ученых Духовного управления мусульман России принял фетву, согласно которой российские мусульмане смогут продавать акции различных компаний и покупать их при соблюдении ряда условий. Он отметил, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний, однако только две из них подходят под законы шариата по вопросу купли-продажи.
- В Зеленодольском районе Татарстана появится индустриальный парк «Октябрьский». Его стоимость — 3 млрд рублей. Известно, что на сегодняшний день создан мастер-план и сформированы площадки. Такое решение на инвестиционном совете одобрил президент республики Рустам Минниханов.
- Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Теперь в день можно снять не более 50 тысяч юаней, в год — не более 500 тысяч юаней или эквивалент данных сумм в других валютах.
Ключевые события 309-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300.
По информации издания «БелТА», о происшествии сразу же доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников СК и Минобороны устанавливает причины падения.
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский с помощью «формул мира» «лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины».
- Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что частичная мобилизация в стране завершена, и заверил, что большинство трудностей, связанных с ней, решено. Он отметил, что большую часть проблем удалось решить оперативно и не скрывая от общественности.
- Исполком Казани предоставит льготы призванным в ходе частичной мобилизации арендаторам имущества и земельных участков. Они смогут получить отсрочку уплаты арендной платы и расторгнуть договор без применения в их отношении штрафных санкций. Стоит отметить, что льготу смогут получить ИП, юрлица, в которых один и тот же гражданин, являющийся единственным учредителем компании и ее руководителем.
- Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение разрешить семьям мобилизованных татарстанцев возможность оформить кредитные каникулы на оплату социальной ипотеки сроком на полгода. Отсрочку предоставят на шесть месяцев. Для ее получения семья должна написать заявление на сайте Госжилфонда.
- Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что сегодня системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотник. В результате падения осколков были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе.
- На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое. Уничтожено более 20 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
- На Донецком направлении российские войска продолжили наступление, в результате чего были заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка. Уничтожено до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2 741 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, 7 296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 742 орудия полевой артиллерии, а также 7 810 единиц специальной автомобильной техники.
* Международная террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 04 июня 2020 года признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономика Татарстан
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