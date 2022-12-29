Китайская UnionPay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Об этом сообщает банк «Приморье».

В день теперь можно снять не более 50 000 юаней, в год — не более 500 000 юаней или эквивалент данных сумм в других валютах.

Если перевести эту сумму в рубли, то в месяц теперь можно снимать не более 507 тысяч рублей, а в год — 5,7 миллиона.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что для снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита необходимо оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

Напомним, что Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», ее планируют представить и внедрить уже к началу следующего туристического сезона в мае.

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Айрат Назипов