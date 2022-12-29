Правительство продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Действие программы «Льготная ипотека» продлили еще на полтора года — до 1 июня 2024 года, такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.



Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин объявлял о решении продлить программу две недели назад. Ставку увеличили с 7% до 8%. Владимир Путин обратил внимание, что из-за сложившейся экономической ситуации количество ипотечных, в том числе льготных, кредитов в стране сократилось. В связи с этим власти приняли «меры для донастройки и стабилизации этого рынка».

Программа льготной ипотеки стартовала в России в апреле 2022 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября.

С апреля этого года ставка по программе льготной ипотеки составляла 12% годовых. Спустя месяц ее снизили с 12% до 9% годовых после предложения президента России. Он заявил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это. В июне ее снизили до 7% годовых.

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Маргарита Головатенко